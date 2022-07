Le jeu intelligent de l’Autriche bannit la malheureuse Norvège d’une sortie anticipée de l’Euro

BRIGHTON, Angleterre – L’Autriche a disputé deux quarts de finale consécutifs aux Championnats d’Europe en battant la Norvège 1-0 à l’American Express Community Stadium, reléguant les doubles champions à leur troisième sortie de phase de groupes.

L’ancien entraîneur autrichien Dominik Thalhammer, s’exprimant après la victoire de son équipe en quart de finale contre l’Espagne en 2017, a déclaré : “L’objectif était d’obtenir un match nul, un point.” Lors de ce premier tournoi, peu s’attendaient à grand-chose de l’Autriche, la nation entraînée dans un groupe avec la France, la Suisse et l’Islande, qui avaient toutes un certain pedigree à l’Euro. Pourtant, c’est l’Autriche impétueuse qui avait pris d’assaut le groupe et joué au football offensif à un rythme effréné.

Alors que l’équipe a changé au cours des cinq années qui ont suivi, notamment avec le remplacement de Thalhammer par Irene Fuhrmann dans l’abri, une grande partie de l’équipe est restée la même, la nation ne pouvant apporter plus sur le terrain qu’aujourd’hui. Pourtant, une fois de plus, l’Autriche a été largement radiée avant le tournoi de cet été.

Le match d’ouverture du tournoi à Old Trafford avait été lourd. Même si l’Angleterre a fini par gagner ce match, c’est l’Autriche qui a eu les meilleures chances au début et a montré son intention pour l’Euro. Contre l’Irlande du Nord lors de leur match de phase de groupes, l’équipe classée 21e au monde a fait preuve de plus de flair et de créativité, régnant sur le match décisif de vendredi contre la Norvège.



Il était clair dès le saut que Fuhrmann avait construit le onze de départ par l’arrière, guidant l’équipe pour neutraliser les meilleures composantes offensives de la Norvège et forçant des joueuses comme Ada Hegerberg et Caroline Graham Hansen à plonger profondément pour se rapprocher du ballon. La bataille du milieu de terrain remportée par les charges de Fuhrmann en première mi-temps, l’équipe avec une poignée de bons mouvements offensifs avant que Nicole Billa ne jette un coup d’œil sur un centre parfaitement flottant au-delà de Guro Pettersen.

Il y avait l’argument selon lequel la Norvège n’était pas prête pour le match, n’était pas prête à revenir sur le terrain à Brighton, le site d’une défaite 8-0 contre l’Angleterre, leur plus grosse défaite de tous les temps. Mais ce serait rendre un très mauvais service à l’Autriche, l’équipe étant capable de couper les meilleures lignes de passe pour la Norvège et de les réduire à un seul tir au cours des 45 premières minutes. Comparez maintenant cela avec les neuf au total gérés par l’équipe de Fuhrmann; ils n’avaient pas simplement eu de la chance d’affronter la Norvège à leur plus bas niveau, mais avaient joué leur opposition jusqu’au bout.

L’équipe montante n’est plus là alors que l’Autriche atteint un autre quart de finale de l’Euro. Mike Hewitt/Getty Images

Lorsque l’Autriche a atteint de manière inattendue les huitièmes de finale aux Pays-Bas en 2017, elle est revenue à un style plus défensif contre une équipe espagnole qui voudrait le ballon. C’est quelque chose que nous avons vu lors de ce tournoi, l’Allemagne ayant choisi de simplement laisser l’Espagne avoir le ballon tout en continuant de gagner 2-0.

Il y a cinq ans, cette stratégie maintenait l’Autriche dans le tournoi alors qu’elle progressait après une fusillade. Et tandis que les fissures ont commencé à apparaître lors de leur demi-finale en 2017, l’équipe non fantaisiste avait fait bien plus que ce que l’on attendait d’elle. L’Autriche n’a pas garé le bus mais a plutôt joué avec une liberté d’attaque, l’équipe n’ayant rien à perdre, leur flux n’étant perturbé que lorsqu’il y avait quelque chose qui pouvait être perdu.

Cette fois-ci, l’équipe s’est appuyée sur cette expérience car elle a géré chaque match de la phase de groupes, sachant quand défendre et quand attaquer.

Bien qu’ils n’aient pas été l’équipe la plus équilibrée à l’Euro, l’Autriche a gardé le niveau de bascule et quand ils ont su que la Norvège devrait les affronter avec les deux barils à Brighton, ils se sont calmés et sont tombés dans une forme plus défensive et cherchent à frapper. sur le comptoir.

La Norvège ayant besoin d’au moins deux buts pour progresser et les banques défensives autrichiennes faisant leur travail, le résultat semblait certain, peu importe combien de temps ils ont joué, il n’y aurait pas de route vers le but de Manuela Zinsberger et par extension, les huitièmes de finale. Zinsberger, largement passager tout au long du match avec la Norvège, n’a pu réussir que deux frappes cadrées, toutes deux dans les arrêts de jeu. Une frappe tardive brutale de Celin Bizet Ildhusøy avait été de loin le meilleur coup de la Norvège et cela avait simplement été un moment de classe individuelle d’un remplaçant sous-utilisé. Mais bien sûr, Zinsberger avait été à la hauteur de l’effort fléché, écartant le ballon comme si elle repoussait une mouche.

Encore loin d’être une puissance du football, l’Autriche, à l’instar de ses voisins allemands beaucoup plus prospères, a fait preuve d’une énorme intelligence footballistique. Quant à leur récompense pour leur jeu intelligent ? Une rencontre contre l’Allemagne en quart de finale – et ce sera le plus gros test auquel l’équipe et Fuhrmann auraient dû faire face.