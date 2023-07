Le jeu indépendant Venba sert une cuisine tamoule et l’histoire sincère de la vie d’une famille au Canada

Émissions spéciales de Radio-Canada7:27Le jeu indépendant Venba sert une cuisine tamoule et l’histoire sincère de la vie d’une famille au Canada Venba, le nouveau jeu du développeur torontois Abhi, raconte une histoire d’amour, de perte et de chagrin tout en explorant sa culture et son histoire d’immigrant tamoul.

Si vous imaginez à quoi ressemblerait un jeu vidéo sur la cuisine, vous pourriez penser aux concours de cuisine populaires avec la télé-réalité : une série de défis rapides et haletants avec un jury impitoyable.

Mais pour le développeur torontois Abhi, son nouveau jeu Venba était un moyen de raconter une histoire d’amour, de perte et de chagrin tout en explorant sa culture et son histoire d’immigrant tamoul – sans adhérer strictement à un livre de jeu autobiographique.

Venba porte le nom du personnage principal, une femme qui a déménagé de l’Inde au Canada dans les années 1980. Chaque chapitre se concentre sur un ou plusieurs plats basés sur le livre de cuisine de sa mère – un tome manuscrit écrit avec amour et illustré d’instructions, mais dont les pages ont été tachées et déchirées au fil du temps.

Alors qu’elle et son mari, Paavalan, connaissent bien les plats, Venba essaie d’abord d’introduire des aliments bien-aimés à leur fils Kavin « qui s’assimile rapidement », qui connaît mieux la culture occidentale que leurs racines tamoules.

MONTRE Remorque Venba :

« Quand elle fonde une famille ici, elle a beaucoup plus de mal à s’assimiler à la culture canadienne que son fils », a déclaré Abhi, chef de Visai Studios, à l’émission spéciale de CBC Radio. Connectez-vous pour jouer.

« Donc, pour elle, il devient encore plus important de transmettre ces recettes. Et elle utilise en quelque sorte la nourriture comme le dernier pont restant pour la relier à son fils. »

Cuisine tamoule servie avec amour

Le jeu comprend une série de défis culinaires, chacun basé sur un ou plusieurs plats, et chacun a une approche différente basée sur l’histoire.

Au début, par exemple, Kavin insiste pour commander une pizza pour le dîner. Venba suggère plutôt de faire du puttu, un plat composé de riz moulu et de copeaux de noix de coco, puis cuit à la vapeur dans une cuisinière cylindrique. Elle dit à son fils que cela ressemble à une fusée lorsqu’il est préparé correctement, ce qui pique l’intérêt de Kavin.

Les ingrédients sont disposés sur l’écran avec une plaque chauffante et des instruments de cuisson au centre de l’écran. Les joueurs consulteront le livre de cuisine, alors que Venba contemple ses propres souvenirs pour aider à reconstituer les instructions manquantes.

Vous exécuterez certaines fonctions de base, comme choisir dans quel ordre ajouter les ingrédients à une marmite bouillante ou étaler soigneusement la pâte à dosa autour d’une plaque chauffante grésillante. C’est assez simple, mais chaque solution peut nécessiter des déductions logiques surprenantes à reconstituer.

Les concepteurs de Venba ont préparé plusieurs fois chaque plat présenté dans le jeu pour s’assurer qu’ils étaient authentiquement représentés dans le jeu, tout en choisissant la meilleure version de la recette, qui peut différer selon le cuisinier. (Visaï Studios)

La direction artistique de Visai Studio nous montre des ingrédients appétissants et les formes finales de leurs plats. L’authenticité était importante pour les concepteurs, a déclaré Abhi, et ils ont consacré beaucoup de R&D à leurs efforts. Les membres de l’équipe devaient cuisiner chaque plat plusieurs fois avant qu’ils ne soient rendus dans le jeu.

Et l’équipe du son a enregistré des épices crépitant dans une poêle chaude et d’autres sons de la cuisine car, dit Abhi, pratiquement aucun effet sonore de cuisine adapté à la nourriture tamoule n’a pu être trouvé dans les bibliothèques d’effets sonores existantes.

L’attention portée aux détails par Visai Studios est tout aussi impressionnante dans les scènes narratives entre chaque niveau. Le texte est affiché dans différentes couleurs selon que les personnages parlent en anglais ou en tamoul, soulignant la consternation de Venba face à la préférence de son fils pour le premier.

Leur direction générale met un puissant projecteur sur des moments chargés d’émotion. Il est habile à dire et à montrer uniquement ce qu’il a l’intention de faire – en particulier un zoom lent sur Venba elle-même lors d’une promenade nocturne avec Kavin.

Une histoire d’immigrant du point de vue des parents

Bien qu’un excellent travail ait été fait pour imprégner l’histoire et les plats de la culture tamoule, une grande partie de celle-ci sera immédiatement reconnaissable par tous les immigrants ou enfants d’immigrants.

Venba et Paavalan ont tous deux des difficultés à trouver du travail. Malgré leur éducation, des lignes comme « aucune expérience canadienne pertinente » parsèment leurs lettres de refus.

Kavin parle anglais plus souvent que le tamoul à la maison et insiste pour que tout le monde l’appelle Kevin, comme le font ses camarades de classe.

Le premier niveau met le joueur au défi de créer des idlis, des gâteaux de riz du sud de l’Inde cuits à la vapeur, en utilisant la recette de la mère de Venba. Une certaine improvisation sera nécessaire car le livre de cuisine en lambeaux a des pages déchirées et des instructions tachées. (Visaï Studios)

Au-delà de ça, Venba frappe sur des notes quasi universelles alors que les parents et leurs enfants se séparent. Alors qu’il atteint l’âge universitaire, Kavin préfère passer plus de temps avec ses amis qu’avec ses parents, peu importe à quel point le biryani de sa mère peut être délicieux ou goûter à table.

Abhi a déclaré qu’il voulait que la cuisine soit le principal mécanicien de Venba, car c’est souvent le pont le plus solide entre un parent immigré et ses enfants de deuxième génération.

« Les enfants ne parlent peut-être pas leur langue maternelle. Ils ne regardent peut-être pas les mêmes films ou émissions que leurs parents, ni même n’écoutent la même musique. Mais une chose que les enfants ne peuvent pas surmonter, j’ai remarqué, c’est la nourriture elle-même. « , a déclaré Abhi.

« Jusqu’à ce qu’ils quittent la maison, c’est une grande partie de leur quotidien. »

Venba suit une famille immigrée pendant plusieurs décennies. (Visaï Studios)

Pour la majeure partie du récit du jeu, l’histoire est carrément centrée sur Venba, alors qu’elle jongle avec l’éducation de Kavin, ses perspectives d’emploi et celles de Paavalan, et le sentiment persistant de regret d’avoir quitté l’Inde en premier lieu.

C’était un choix délibéré, a déclaré Abhi, de se concentrer sur les histoires d’immigrants des parents, par rapport à des histoires similaires qui se concentrent généralement sur les enfants de deuxième génération.

« Quand vous regardez les parents, en particulier ceux qui sont venus ici beaucoup plus tôt, comme dans les années 1980 et 1990, ils ont déraciné leur vie quand ils avaient, vous savez, 30 ou 40 ans. Et ils sont passés à une situation complètement étrange nouveau pays. C’est un risque énorme, et il y a beaucoup de solitude qui va avec », a-t-il déclaré.

Venba ne devrait prendre que quelques heures, selon que vous êtes bloqué ou non sur certains des plats que l’on vous demande de préparer. Si quoi que ce soit, sa plus grande faiblesse est qu’il vous donne envie de plus, tout comme un repas de famille parfaitement préparé.

Venba est disponible aujourd’hui (lundi 31 juillet) sur Nintendo Switch, PC, PlayStation et Xbox.