Le jeu hilarant des petits garçons consistant à passer de la farine sur la tête est une classe de maître sur le travail d’équipe

Les jeux peuvent sembler être une façon amusante de passer votre temps, mais c’est plus que cela. Jouer aux bons jeux et de la bonne manière est une stimulation appropriée pour votre cerveau déguisée en amusement. Prenez ce jeu comme exemple : passer quelque chose au-dessus de votre tête avec les yeux bandés. Cela peut sembler être juste un autre jeu amusant, mais en fait, c’est plus que cela. Diplomate norvégien, Erik Solheim a partagé ce clip sur son Twitter et l’a sous-titré, “La qualité de la communication s’érode avec trop de couches inutiles.” Vous pouvez certainement voir comment cela se déroule. Alors que des rangées de garçons sont assis les uns derrière les autres, le jeu est prêt à être joué. Ils ont tous les yeux bandés et tiennent une assiette au-dessus de la tête de la personne devant eux. Tout ce qu’ils ont à faire, c’est compter les uns sur les autres et se passer la farine sur la tête. Cela semble simple ? C’est tout sauf ça ! Vérifiez le ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont trouvé toute la situation assez hilarante. Plusieurs avaient leur point de vue. Un utilisateur a souligné que cela ressemblait beaucoup au jeu téléphonique, où les gens chuchotent un message à l’oreille d’une autre personne. Tout dépend du message qui reste à la fin. Ou dans ce cas combien de farine on a à la fin. Plusieurs autres l’ont comparé à l’information qui circule. Un utilisateur de Twitter a écrit: “Jeu intéressant et perspicace pour les enfants au niveau scolaire.”

« Vous avez raison, mais ce clip concerne davantage la coordination qui a mal tourné… », a lu un autre tweet.

“Nous essayons de collaborer plus intelligemment dans notre équipe, mais certains jours…” a écrit un autre utilisateur suivi d’emojis rieurs.

Jouer peut certainement aider les enfants à apprendre de précieuses leçons de vie. Vous souvenez-vous de la leçon “lent et régulier gagne la course” ? Un enfant a prouvé que c’était vrai dans un clip partagé sur Twitter. Participant à une course de cuillères au citron, il démarre le plus lentement parmi tous les autres enfants. Cependant, alors que d’autres enfants voient leurs citrons tomber de leurs cuillères, il atteint la ligne d’arrivée avec succès avec le citron bien équilibré. L’enfant finit par gagner la course. Il semblait avoir compris que ce n’était pas intelligent de se précipiter, au lieu de cela, il valait mieux ne pas se dépêcher et y aller doucement. Après tout, il n’y avait aucune chance de gagner sans le citron. Il finit même par être applaudi à la fin pour ses efforts intelligents.

