Le jeu gratuit PlayStation Plus est une épopée de 70 heures qui vous prendra la vie

Vous êtes abonné à PlayStation Plus ? Vous ne savez pas à quoi jouer ?

Si vous venez de répondre oui à ces deux questions et que vous êtes membre des niveaux Extra ou Premium, alors permettez-moi de vous faire une recommandation.

Si vous recherchez un RPG d’action de longue haleine qui pourrait bien et vraiment vous faire perdre votre temps si vous le laissez faire, alors Bandai Namco Studios’ Contes de l’Ascension pourrait être le jeu pour vous.

Ne vous laissez pas décourager par le fait qu’il s’agit du 17e jeu de la série Tales Of.

Je tiens à vous assurer que vous pouvez considérer cela comme un point d’entrée. Vous n’avez besoin d’aucune connaissance préalable pour profiter de ce qu’il offre.

Commençons par son score Metacritic. Contes de l’Ascension affiche un score de 87, vous n’êtes donc pas obligé de me croire sur parole quand je dis que c’est fantastique.

Gfinity loué le « voyage incroyable » qu’il propose, attribuant au jeu une note parfaite de 10, tandis que GamingTrend a crié met en avant les combats « fun et fluides » et les personnages « charmants ».

AU CAS OÙ VOUS L’AURIEZ MANQUÉ : Astrobot est maintenant disponible sur PlayStation 5.

« Depuis 300 ans, Rena règne sur Dahna, pillant la planète de ses ressources et dépouillant les gens de leur dignité et de leur liberté », peut-on lire dans le synopsis.

« Notre histoire commence avec deux personnes, nées sur des mondes différents, chacune cherchant à changer son destin et à créer un nouvel avenir. Avec un casting de personnages diversifié, un système de combat intuitif et gratifiant, et une histoire captivante se déroulant dans un monde luxuriant pour lequel il vaut la peine de se battre, Contes de l’Ascension offre une expérience JRPG de première classe. »

Contes de l’Ascension a tout ce que vous pourriez souhaiter dans un RPG.

Un monde époustouflant avec des environnements évolutifs, des personnages mémorables, des combats palpitants avec de nouvelles attaques boostées… comment ne pas aimer ?

Oh, et ai-je mentionné qu’il existe un shader graphique pour que vous puissiez donner au jeu une superbe refonte de style anime/aquarelle ? C’est une merveille.

Le jeu reste disponible sur les niveaux supplémentaires et premium de PlayStation Plus, alors n’hésitez pas à l’essayer.