Le jeu Google Doodle interactif rend hommage au pionnier du jeu vidéo Jerry Lawson

Jerry Lawson était un pionnier du jeu moderne qui, alors qu’il était l’un des rares hommes noirs de l’industrie à l’époque, a dirigé l’équipe qui a développé le premier système de jeu vidéo domestique avec des cartouches de jeu interchangeables. Pour sa contribution aux débuts des jeux vidéo, Lawson a été surnommé “le père de la cartouche de jeu vidéo”.

Pour honorer la contribution de l’ingénieur américain en électronique au jeu, Google a créé une collection de jeux Doodle interactifs pour marquer le 82e anniversaire de Lawson jeudi. Les jeux – qui rappellent les premiers jeux vidéo des années 1970 – vous emmènent dans un voyage à travers les points clés de la carrière de Lawson et offrent un aperçu des graphismes et des objectifs des premiers jeux. Vous êtes également invité à créer votre propre jeu vidéo ou à apporter des modifications à ceux qui existent déjà.

Né à Brooklyn, New York, le 1er décembre 1940, Gerald “Jerry” Lawson a commencé à bricoler des appareils électroniques dès son plus jeune âge, réparant des téléviseurs et construisant sa propre station de radio à partir de pièces qu’il achetait dans des magasins d’électronique locaux. Après avoir fréquenté le Queens College et le City College de New York, Lawson a déménagé en Californie et a rejoint le pionnier de la Silicon Valley Fairchild Semiconductor en 1970 en tant que consultant en ingénierie d’applications.

Pendant son séjour à Fairchild, Lawson a créé Demolition Derby, un jeu d’arcade à pièces qui a été l’un des premiers jeux à être alimenté par un microprocesseur. Au milieu des années 70, il a été promu directeur de l’ingénierie et du marketing du département des jeux vidéo de Fairchild, où il a dirigé le développement de la console Fairchild Channel F. Spécialement conçu pour utiliser des cartouches de jeu interchangeables, le Channel F comportait également un joystick à huit directions conçu par Lawson et un bouton de pause – une première pour une console de jeu vidéo.

Lawson a quitté Fairchild en 1980 pour former Videosoft, un développeur de jeux vidéo qui a créé un logiciel pour l’Atari 2600, l’une des consoles de jeux populaires utilisant le système de cartouches interchangeables que Lawson a aidé à créer. Bien que l’entreprise ait fermé ses portes cinq ans plus tard, Lawson avait déjà consolidé son statut de pionnier de l’industrie et avait commencé à consulter sur d’autres projets.

En 2011, l’International Game Developers Association a reconnu Lawson comme un pionnier de l’industrie pour son travail sur le concept de cartouche de jeu. Une exposition permanente au World Video Game Hall of Fame à Rochester, New York, met également en évidence les contributions de Lawson au jeu.

Lawson est décédé des complications du diabète environ un mois après avoir été honoré par l’IGDA.

Le Doodle et les jeux, créés en collaboration avec les enfants de Lawson, ont été conçus par des artistes et game designers invités : Davionne Gooden, Lauren Brown et Momo Pixel. Anderson et Karen Lawson ont déclaré à Google que leur père avait été inspiré par le premier scientifique noir George Washington Carver.

“Il aimait ce qu’il faisait et faisait ce qu’il aimait”, ont-ils déclaré. “Compte tenu des défis évidents pour les Afro-Américains à l’époque, ses réalisations professionnelles étaient tout à fait remarquables.

“Notre famille est éternellement reconnaissante à ceux qui ont travaillé sans relâche pour faire connaître son histoire au public.”

Pour en savoir plus, regardez une vidéo des coulisses sur Lawson et la création du Doodle qui honore son héritage.