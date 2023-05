Le jeu éliminatoire de Jimmy Butler est la performance Heat la plus «improbable» de l’histoire de l’équipe | C’est quoi Wright ?

Le Miami Heat a remporté une victoire bouleversée de 123-116 dans le premier match contre les Celtics de Boston. Jimmy Butler a continué à faire des choses en Playoff Jimmy, terminant avec 35 points, sept passes et six interceptions. La culture de la chaleur a été importante depuis que Pat Riley est arrivé à Miami et continue de montrer ces séries éliminatoires. Cependant, est-ce la meilleure course du Heat de l’histoire, même sur les 3 jours du Big avec LeBron James, Chris Bosh et Dwyane Wade ? Nick Wright explique pourquoi le succès des séries éliminatoires de cette saison et la course chaude de Playoff Jimmy sont la performance la plus «improbable» de l’histoire de l’équipe.