Le jeu du quart-arrière porte Amboy au match pour le titre – Shaw Local

AMBOY – Les Amboy-LaMoille-Ohio Clippers ont reçu un coup inattendu et potentiellement altérant la saison au cours de la semaine 4 de la saison de l’Illinois 8-Man Football Association lorsque le quart-arrière senior de tous les États Tucker Lindenmeyer s’est blessé aux ischio-jambiers lors du premier jeu du match contre les Bearcats de Milford/Cissna Park.

Mais à partir du moment où le quart-arrière de deuxième année Eddie Jones a été poussé à l’action jusqu’au retour de Lindenmeyer le 29 octobre pour le match éliminatoire du premier tour contre Blue Ridge / DeLand-Weldon, les Clippers ont à peine sauté un battement.

Amboy a perdu le match de la semaine 4 40-30 mais a remporté quatre de ses cinq prochains avec Jones sous le centre. La séquence de quatre victoires consécutives comprenait des victoires contre Orangeville (44-0), Hiawatha (26-12), Bushnell-Prairie City (62-8) et Aquin (42-14). La seule autre défaite des Clippers est survenue contre l’adversaire du championnat d’État West Central (68-30).

Pour le match revanche du championnat d’État I8FA vendredi soir, les Clippers auront leur quart-arrière de tous les États dans l’alignement, avec l’avantage d’une séquence de trois matchs pour l’aider à retrouver sa forme optimale.

Lorsque la blessure s’est produite le 16 septembre, il y avait beaucoup d’incertitude dans toute l’équipe – et la crainte que cela puisse potentiellement mettre fin à la saison. Mais avec le travail de Lindenmeyer en réadaptation et sa réponse au traitement, il a pu retourner sur le terrain du côté optimiste de son absence projetée.

« Il y avait certainement [fear of a season-ending injury]”, a déclaré Lindenmeyer. “Mais je me suis dit, comme c’était si tôt dans la saison, que si je faisais vraiment mon travail et que j’allais en thérapie et que tout était fait, je serais en mesure de revenir pour les séries éliminatoires.

“Et c’est exactement ce que j’ai fait.”

L’entraîneur d’Amboy, Scott Payne, a déclaré qu’il craignait le pire au départ, mais son optimisme quant à un retour a grandi après avoir vu les progrès de la récupération de Lindenmeyer.

“Il y avait une petite peur au début. Avec les ischio-jambiers, on ne sait jamais. Les ischio-jambiers sont une chose difficile », a-t-il déclaré. «Au début, ils pensaient en quelque sorte que ce serait la fin de la saison. Et puis il est allé voir un médecin et a commencé son traitement. Son traitement s’est très bien passé et ils ont dit qu’il pourrait revenir en séries éliminatoires. Nous avons gardé nos doigts croisés et avons dit une petite prière, et notre prière a été exaucée. C’est formidable de le revoir, monsieur le chef. Laissez l’aîné jouer à un jeu comme celui-ci. C’est très bien pour lui.

Bien qu’il n’ait pas été en mesure d’aider son équipe sur le terrain pendant une séquence de six matchs, la confiance de Lindenmeyer en ses coéquipiers n’a jamais faibli. Le quart-arrière senior a eu confiance en son remplaçant de deuxième année à partir du moment où il est entré dans la formation de départ.

“Je n’étais pas vraiment inquiet à ce sujet, car je savais depuis sa première année quand Eddie travaillerait avec nous les quarts qu’il avait l’air de bonnes options de course”, a déclaré Lindenmeyer. “Et c’est un quart-arrière assez intelligent, donc je pense qu’il a fait du bon travail en prenant le relais.”

Eddie Jones d’Amboy décroche un premier essai le samedi 24 septembre 2022 contre Orangeville. (Kyle Reidelbaugh – Réseau de nouvelles locales de Shaw)

Avec la confiance que lui ont inculquée ses entraîneurs et ses coéquipiers, et sa préparation à l’entraînement, Jones s’est senti prêt à diriger l’offensive lorsque son nom a été appelé.

«Je me sentais assez préparé. Ils m’ont laissé faire quelques clichés pendant l’entraînement, alors je me sentais prêt à y aller et à faire ce que je devais faire », a déclaré Jones à propos de son apparition en relève lors de la semaine 4.

“[My coaches and teammates] juste dit de garder la tête haute après une mauvaise passe ou une mauvaise course, ou si j’ai foiré. Ils ont juste dit de garder la tête haute parce que je ne suis qu’en deuxième année. Ils m’ont énormément aidé. »

Jones a crédité Lindenmeyer d’avoir aidé son développement en tant que quart-arrière et sa préparation pour ses départs cette saison.

“Quand je suis entré au lycée, j’ai commencé à me rapprocher de Tucker et à apprendre à le connaître et tout”, a déclaré Jones. “Il m’a appris tout ce que je sais en ce moment, parce que je n’ai jamais été quart-arrière avant d’arriver au lycée.”

Payne était satisfait de l’adaptation de Jones à la formation de départ et a déclaré avoir vu des signes de progression tout au long de la saison. Après avoir secoué quelques nerfs initiaux lors du premier match, le quart-arrière de deuxième année s’est bien installé.

« Eddie a fait un travail phénoménal. Eddie est entré et a intensifié, a très bien joué pour nous dès le départ », a déclaré Payne. «Il a été jeté là-dedans dans le mélange dès le départ contre Milford. Les premiers jeux, il était un peu nerveux, mais après cela, il a bien compris les choses. Et à chaque match, il s’est amélioré. Je pense qu’il avait plus de 400 verges par la passe et neuf touchés lancés, donc vous ne pouvez pas vraiment vous plaindre de ces chiffres.

Avec les compétences de Jones ressemblant quelque peu à celles de Lindenmeyer, Payne n’a pas ressenti le besoin de modifier les plans de jeu ou de jeu pour tenir compte de l’absence de son titulaire régulier. Depuis les entraînements de l’intersaison et de la saison régulière, Jones avait déjà gagné la confiance de son entraîneur-chef.

«Nous avons toujours couru le ballon avec Eddie, nous avons toujours pris nos coups en lançant le football. Nous n’avons pas eu à vraiment changer les appels de jeu », a déclaré Payne. « Nous avions confiance en Eddie en début d’année. Nous savions qu’il allait être un bon quart-arrière, nous pensions juste que ce serait l’année prochaine, pas cette année. Mais, comme je l’ai dit, il a fait un excellent travail et je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur remplaçant qu’Eddie.

Avec Lindenmeyer de retour en tant que quart partant, Jones peut se concentrer davantage sur le côté défensif du ballon. À l’approche du championnat d’État, il est reconnaissant d’avoir le poids d’être le quart-arrière partant sur ses épaules pour le moment.

« Je me sens beaucoup mieux parce que j’ai un gros travail à faire : préparer le terrain pour ce match d’État », a déclaré Jones. “Mais ça fait vraiment du bien que Tucker soit de retour et aide beaucoup plus l’équipe, et qu’il fasse du bien.”

Pour Lindenmeyer, revenir sur le terrain pour les séries éliminatoires et avoir toujours la possibilité de participer au match de championnat d’État est spécial, surtout en tant que senior.

“C’est vraiment excitant pour moi d’être le seul senior, et dans ma dernière année, d’avoir une équipe comme celle-ci derrière moi pour aider tout le monde à se rendre à l’état”, a déclaré Lindenmeyer. “Ça a été une très bonne saison dans l’ensemble.”