LOS ANGELES: Cam Akers semble prêt à fournir la brillance précipitée que les Rams de Los Angeles manquaient pour la plupart depuis le milieu de leur saison du Super Bowl il y a deux ans.

Pour le moment, l’entraîneur Sean McVay insiste sur le fait que sa recrue rapide n’est encore qu’une partie d’une attaque au sol qui a montré des signes de rajeunissement tout au long de la saison pour les Rams (9-4).

La performance de 171 verges d’Akers dans la bataille des Rams 24-3 de la Nouvelle-Angleterre jeudi soir a évoqué des souvenirs de l’efficacité de l’attaque des McVays lorsque Todd Gurley a régulièrement accumulé des verges par centaines en 2017 et 2018.

Le déclin de la production de Gurley au milieu de problèmes de genoux troubles a ralenti les Rams sur leur chemin vers le Super Bowl, et son inefficacité la saison dernière a finalement forcé les Rams à redémarrer leur jeu de course sans que leur franchise ne revienne.

Ce redémarrage semble être un succès avec l’émergence croissante d’Akers dans la dernière ligne droite: les Rams sont remontés au huitième rang de la NFL avec 128,9 verges au sol par match après avoir battu la Nouvelle-Angleterre avec 186 verges au sol. Les Rams ont terminé la saison dernière 26e de la ligue avec 93,7 verges au sol par match après avoir été troisièmes en 2018 avec 139,4.

En d’autres termes: Akers s’est précipité pour plus de verges contre les Patriots que Gurley n’a réussi dans n’importe quel match la saison dernière.

La vitesse et l’insaisissabilité d’Akers sont indéniables, mais McVay a déclaré vendredi qu’Akers faisait toujours partie d’un trio. Darrell Henderson avait également l’air vif avant d’être ralenti par des blessures, et Malcolm Brown est un leader vétéran fiable.

Je pense que ce qui est important pour nous, c’est de capitaliser sur tous les différents meneurs de jeu que nous avons, a déclaré McVay. «Certes, Cam a fait un excellent travail (jeudi) soir, mais cela ne signifie pas que vous ne verrez pas d’opportunités pour Darrell et Malcolm (Brown) d’aller de l’avant, car ces deux joueurs ont fait beaucoup de très bonnes choses. … Nous sommes vraiment satisfaits de Cam et pas surpris.

McVay pensait que le total de précipitation des Rams aurait pu être encore plus grand, mais il est devenu conservateur exprès après la course de 90 verges des Los Angeles au troisième quart en raison de sa domination des défenses. Les Rams ont quand même remporté un match avec plus de verges au sol que de verges par la passe pour la première fois depuis la saison 2018.

Une victoire éclatante contre les Patriots devant une audience de télévision nationale est un très bon moyen de commencer un long week-end, et les Rams ont mérité le droit à un peu de satisfaction après leur quatrième victoire en cinq matchs hors de leur semaine de congé, même s’ils se rendent compte qu’ils J’ai beaucoup plus à faire pour rester au sommet de la NFC West.

Dominer les Pats, même cette version 2020 sans Brady et considérablement affaiblie du club de Bill Belichick, semblait être un point de repère dans la saison étonnamment forte des Rams.

Mais le plaqueur défensif vétéran Michael Brockers pense que ce n’est qu’une partie du processus pour un aspirant candidat au Super Bowl.

Je ne veux pas dire que nous avons atteint un sommet, car après un pic, vous descendez, a déclaré Brockers, qui avait deux sacs. Alors bien continuez à grimper, à vous améliorer et à rester cohérent chaque semaine.

CE QUI FONCTIONNE

La défense du coordinateur Brandon Staley a battu un autre adversaire, maintenant les Pats à 220 verges au total, arrêtant trois entraînements en descente et gardant la Nouvelle-Angleterre complètement hors de la zone des buts. Le D de Los Angeles a pris la tête de la NFL pour le moins de verges totales autorisées (285,8) et de verges par passes autorisées (191,7). Le groupe de Staley a également rebondi superbement après avoir accordé quatre touchés à l’Arizona la semaine dernière.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

L’infraction était indéniablement incohérente. Les Rams ont eu trois longs entraînements, mais n’ont réussi que 65 verges au total sur leurs huit autres disques. L’approche volontairement conservatrice de McVay en seconde période a joué un rôle, mais les Rams ont probablement besoin de plus de 17 points offensifs pour battre la plupart des bonnes équipes, même avec leur défense dominante.

STOCKER

Le secondeur Kenny Young a eu le plus gros match de sa carrière de trois ans dans la NFL, effectuant un retour d’interception de 79 verges pour un touché tout en menant les Rams avec huit plaqués et en obtenant un sac. Young n’a pas toujours eu un impact majeur cette saison malgré son rôle de premier plan dans le mince groupe de secondeurs internes de LA, mais il était partout sur le terrain contre les Patriots.

STOCK EN BAS

Jared Goff partage la tête de la NFL dans les finitions avec Ben Roethlisberger (324), mais sa cote de quart-arrière est tombée à la 23e de la ligue (60,6) et sa 11e interception était son 15e chiffre d’affaires de la saison. Goff fait principalement le travail en 2020, mais les jeux brillants ont été rares.

BLESSÉ

McVay n’a signalé aucune nouvelle blessure vendredi après le deuxième match des Rams en cinq jours. Il attribue toujours la durabilité remarquable de l’équipe tout au long de son mandat à Reggie Scott, directeur principal de la médecine sportive et de la performance de l’équipe.

NUMÉRO DE CLÉ

42 Le total des sacs des Rams cette saison après avoir laissé tomber Cam Newton et Jarrett Stidham six fois. C’est le deuxième plus grand nombre de la NFL pour le moment, et c’est plus que ce que les Rams ont géré pendant toute leur saison régulière 2018, qui s’est terminée au Super Bowl. Aaron Donald avait 1 1/2 sacs pour prendre la tête du classement général de la NFL avec 12 1/2 cette saison, et il a appliqué sept pressions sur seulement 23 rushes, selon Next Gen Stats.

ET APRÈS

Après un long week-end de congé, les Rams se préparent à accueillir les Jets de New York dimanche prochain, le 20 décembre. McVay a déjà parlé du club sans victoire et de son quart-arrière, l’ancienne star de l’USC Sam Darnold.

