La nouvelle émission de VERNONG Kay, Game of Talents, a découragé certains téléspectateurs de leur dîner après qu’un candidat ait montré un talent dégoûtant.

Après un passage extrêmement réussi en tant que camarade de camp l’an dernier, je suis une célébrité, il est de retour dans le grand temps en tant que présentateur du remplaçant de Britain’s Got Talent, Game of Talents.

Game of Talents voit des membres du public faire équipe avec des célébrités pour tenter de découvrir les talents cachés de huit artistes mystérieux.

Dans le premier épisode de ce soir, la femme de Vernon, Tess Daly, 52 ans, s’est jointe à la fête, tout comme sa co-vedette de Strictly Come Dancing Craig Revel Horwood.

Mais tout le monde n’était pas intéressé par la série après qu’un homme nommé Paul ait montré ses incroyables talents d’éructations.

Tess était jumelé avec le concurrent Ryan, et a correctement deviné que l’homme en face d’eux était en fait le burper le plus bruyant du monde.

Vernon a ri: « Oui Paul, le burper le plus bruyant du monde! » après avoir couru vers le micro et y roté très fort.

« Oh mon Dieu, je ne sais pas si je dois être impressionné ou pas! » dit Tess.

Mais les fans qui regardaient à la maison savaient exactement ce qu’ils ressentaient et c’était « dégoûté ».

« C’est dégoûtant # GameOfTalents », a écrit un téléspectateur sur Twitter.

Un autre a ajouté: « Moment d’arrêt cardiaque où nous pensions que ce type n’allait pas roter. C’est ce que samedi soir est venu. #GameOfTalents ».

Et un troisième a dit: « #GameofTalents désolé Vern … je t’aime … mais ça doit être la pire émission de télévision que j’ai jamais regardée ».

La dernière fois que Vernon et Tess – qui ont des filles Phoebe, 16 ans et Amber, 10 ans – ont travaillé ensemble, c’était sur le concours de chant-réalité Just The Two Of Us, en 2007.

Elle était l’hôte principal pendant que Vernon était en coulisses, discutant avec des candidats célèbres après leur duo avec un chanteur professionnel.

Maintenant, Game of Talents a stimulé l’appétit du couple pour se réunir à nouveau à l’écran.

Il a déclaré: «Quand nous avons fait Just The Two Of Us, j’ai eu le rôle où vous êtes assez réactif à ce que vous venez de voir dans les coulisses, donc je n’avais pas vraiment grand chose à dire.