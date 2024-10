Le jeu des reproches sur Joker : l’échec de Folie À Deux a commencé

Maintenant que Joker : Folie À Deux est un échec difficile – potentiellement historiquement difficile – tout le monde veut savoir : qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Le premier film a reçu un accueil critique mitigé, mais il a rapporté énormément d’argent et a valu à Joaquin Phoenix l’Oscar du meilleur acteur. La suite, qui a mis Lady Gaga dans le mix, aurait dû être un slam dunk. Au lieu de cela, ce fut un échec critique et commercial extrêmement coûteux, et Hollywood est prêt à rejeter la faute.

Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’être un expert pour observer qu’une comédie musicale ambivalente à être une comédie musicale et un film de super-héros activement hostile au fait d’être un film de super-héros pourraient ne pas plaire entièrement au public. Mais il semble que les dirigeants de Warner Bros. dans les coulisses soient exaspérés par le fait que Joker 2 n’était pas plus Joker-y. Le réalisateur Todd Phillips « ne voulait rien avoir à faire avec DC » et n’aurait même pas rencontré les patrons de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, selon un nouveau Variété rapport. (Joker est un conte « Elseworlds » qui existe en dehors du canon de Gunn dans DC.) « Si le premier film parlait d’un gars malchanceux et malade mental dans une ville opprimée, cela rapporterait peut-être 150 $. [million] mondial. Pas un milliard », s’est plaint un initié au média. « Les gens sont venus parce que ce mec était Joker.

Le Variété La pièce décrit toutes sortes de tensions internes entre Phillips et le studio, avec de nombreuses déclarations du studio niant ces tensions. La décision coûteuse de Phillips de tourner à Los Angeles, son choix de présenter le film en avant-première au Festival du Film de Venise et son refus de faire des projections tests sont tous cités comme sources de conflit, bien que WB affirme avoir pleinement soutenu le réalisateur et sa vision. Néanmoins, la teneur de ces rumeurs internes indique que le montage final du film, que les critiques ont décrit comme un doigt d’honneur au studio et au genre super-héros, a scandalisé les dirigeants du studio en plus de leur coûter beaucoup d’argent.

En fin de compte, cela ressemble à la faute de WB d’avoir donné le Gueule de bois gars un chèque en blanc pour faire ce qu’il voulait avec le personnage. Dites ce que vous voulez à propos de Phillips et de sa vision, mais il a toujours été assez franc sur le fait que le premier était un «film anti-bande dessinée», il serait donc insensé d’attendre de lui quelque chose qui corresponde mieux à la marque. Il s’est également dit quelque peu exaspéré que « les régimes aient changé si souvent » chez Warners au cours de l’année 2019. Journaliste hollywoodien table ronde des réalisateurs: «Vous finissez par intégrer tout le monde et tout d’un coup, ils sont partis et maintenant vous recommencez. Et quand on recommence, parfois les gens n’aiment pas hériter des choses des autres », a-t-il observé à juste titre. Pas étonnant qu’il ne veuille pas s’engager avec Gunn et Safran : il s’attendait probablement à ce qu’ils soient licenciés et remplacés au moment où il aurait fini de jouer dans le bac à sable de DC, et étant donné toute l’agitation là-bas, il avait raison de le penser !

Tout cela pour dire que WB et DC Studios savaient exactement dans quoi ils s’embarquaient avec Phillips. Malheureusement, la leçon qui est probablement retenue ici est que les studios doivent exercer encore plus de contrôle sur leur précieuse propriété intellectuelle et donner aux réalisateurs encore moins de liberté pour jouer avec les personnages. Mais c’est un problème pour le suivant gars qui essaie de réinventer le Joker.