World Wrestling Entertainment (WWE) et JetSynthesys ont annoncé le lancement d’un nouveau jeu mobile en Inde, à savoir WWE Racing Showdown. Le titre de course d’action permet aux joueurs d’effectuer des mouvements de finition signature avec des superstars de la WWE sur des vélos personnalisés à grande vitesse, de participer à des modes de course uniques nommés d’après des événements spéciaux tels que Last Man Standing, Money in the Bank, Racing Brawl et Rupture Rampage, parmi beaucoup d’autres . Le WWE Racing Showdown est disponible au téléchargement gratuit pour les appareils Android et Apple via Google Play Store et Apple App Store, respectivement.

JetSynthesys explique que le WWE Racing Showdown est un jeu de combat véhiculaire à indice d’octane élevé combinant l’action mobile, le sport et la course à la fois. Les joueurs peuvent choisir des riders de différents rosters de la WWE tels que Roman Reigns, The Undertaker, John Cena, Jinder Mahal et bien d’autres. Avec le mode course, les joueurs auraient besoin de terminer la course, mais peuvent également attaquer d’autres joueurs avec une combinaison de mouvements. Les joueurs auraient également accès à des mouvements spéciaux avec chaque superstar, tels que Tombstone Piledriver avec The Undertaker, Attitude Adjustment avec John Cena, Spear avec Roman Reigns et Trouble in Paradise avec Kofi Kingston. Les superstars de la WWE peuvent également être améliorées jusqu’à cinq niveaux pour améliorer leurs compétences et leurs capacités.

Parlant du lancement de WWE Racing Showdown en Inde, Sarah Cummins, vice-présidente senior des produits grand public de la WWE, a déclaré dans un communiqué: « L’Inde abrite certains des fans les plus passionnés de la WWE et nous sommes ravis de partager ce nouveau jeu de course plein d’action grâce à notre partenariat avec JetSynthesys. » Rajan Navani, vice-président de JetSynthesys, tout en louant le développement, a déclaré: « Avec la WWE, nous sommes ravis de dévoiler WWE Racing Showdown – un premier jeu de combat véhiculaire du genre … Inspiré par la programmation télévisée en direct de la WWE, une liste de plus grands – Superstars de la vie, modes de course passionnants et gameplay profond rempli de séquences d’action passionnantes, WWE Racing Showdown divertira les fans de la WWE et les joueurs mobiles.

Certains modes de WWE Racing Showdown incluent des commentaires de superstars et de légendes de la WWE. Le titre mobile de course d’action pour Android et iOS propose également des achats intégrés.