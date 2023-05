Le jeu de société McHenry County Monopoly arrive en tant que produit fini – Shaw Local

Lorsque le cabinet du Dr Whitney Behm à City Square Dental à Woodstock a décidé de parrainer le nouveau jeu de société Monopoly de la foire du comté de McHenry, il poursuivait une tradition de soutien à la foire et à ses activités, a déclaré la directrice du bureau, Julianne Brunken.

Behm ayant été impliqué dans la foire en grandissant et sponsorisant maintenant plusieurs prix décernés lors de l’événement, le jeu a donné à la pratique une autre occasion de contribuer, a déclaré Brunken.

« Dr. Même dans sa jeunesse, Behm a participé au club 4H et a grandi à Woodstock », a déclaré Brunken. « Une fois qu’elle a repris la pratique, c’était l’une des choses que nous voulions soutenir. »

City Square Dental est l’un des 90 sponsors du nouveau conseil d’administration du monopole de la foire du comté de McHenry, appelé « McHenry County Fair-opoly », qui, après des mois de travail, est arrivé sous forme de produit fini jeudi dernier, a déclaré la directrice générale du bureau de la foire, Diane Hellyer.

Créé par Late For The Sky Productions Co., qui se spécialise dans les panneaux Monopoly sur mesure, le panneau met en évidence un certain nombre d’attractions à la foire, ainsi que des entreprises et des organisations du comté de McHenry.

De nombreuses propriétés sur le tableau sont des attractions de la foire, telles que la bergerie ou la laiterie, a déclaré Hellyer. Quelques-uns sont également des entreprises dans le comté.

D’autres sponsors pourraient apparaître sur l’une des cartes ou des jetons du jeu, a déclaré Hellyer. American Community Bank and Trust est sur l’argent du jeu.

Le conseil est destiné à aider à commémorer le 75e anniversaire de la foire, a déclaré Hellyer. Dans le cadre de cela, la boîte du jeu et le guide d’instructions comprennent des photos de la foire au fil des ans, certaines remontant au tout début.

La foire a reçu un total de 1 493 exemplaires du jeu, dont environ 180 ont été prévendus, a déclaré Hellyer. Ils vont se vendre 30 $ pièce. En conséquence, les photos de la planche ne sont pas rendues publiques pour permettre à ceux qui l’achètent de la voir comme une surprise.

Certains en ont déjà acheté quelques-uns – un à ne pas ouvrir et un autre à jouer, a déclaré Hellyer. D’autres l’utilisent comme une chance de se connecter avec leurs grands-parents ou petits-enfants, par exemple.

« Cela touche beaucoup de gens de différentes manières », a déclaré Hellyer. « Ce sont plusieurs générations qui se réunissent. »

Présenté à l’origine en février, le conseil d’administration a cherché à avoir un certain nombre de sponsors pour l’aider à couvrir ses coûts. Hellyer a déclaré que, compte tenu du coût, s’ils n’avaient pas rempli 90% des parrainages, ils ne pourraient pas le faire.

Cependant, l’intérêt était beaucoup plus élevé que prévu et les places pour le tableau ont été vendues en quelques jours seulement.

« Nous devions dire non aux gens, ce qui était difficile », a déclaré Hellyer. « Nous ne nous attendions pas à ce qu’il se vende. Ce fut une agréable surprise.

Pour aider à promouvoir le plateau, la foire prévoit d’organiser un tournoi en juillet avec le jeu, a déclaré Hellyer. Les gagnants iront s’affronter dans une sorte de jeu final à la foire elle-même en août.

À City Square Dental, leur bureau prévoit également de tirer au sort certaines des planches, a déclaré Brunken.

« Nous devons intéresser les gens », a déclaré Brunken. « C’est une partie importante de notre communauté qui est encore répandue. Nous faisons beaucoup avec l’agriculture en classe. Pour nous, c’est important à tous les niveaux.

La foire de cette année se tiendra du 1er au 6 août, selon le site Web de la foire.