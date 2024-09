Le jeu de service en direct Horizon Online serait le prochain projet de Guerrilla, Horizon 3, « pourrait être loin d’être »

Le prochain projet du développeur Horizon, Guerrilla Games, est le projet de service en direct Horizon Online, a déclaré le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier.

Schreier a dit Spawncast de Spawn Wave le Horizon 3 promis « pourrait être loin », cependant. « Guerrilla est un endroit intéressant, car ils travaillent sur ce jeu en ligne Horizon qui… Je ne sais pas combien de personnes veulent cela », a déclaré Schreier, soulevant des questions sur la stratégie de Guerrilla.

« Ils ont ça [Horizon Zero Dawn] remaster à venir et le jeu Lego [Lego Horizon Adventures] à venir. Que se passera-t-il si aucun de ces éléments n’arrive et qu’il s’avère qu’il n’y a plus beaucoup d’intérêt pour Horizon ? Vont-ils toujours jouer au jeu en ligne ? Il y a beaucoup de questions autour de leur stratégie et autour de ce jeu en ligne que je me pose certainement.

Le service en direct de Sony a connu un succès dans le jeu de tir coopératif Helldivers 2 d’Arrowhead sur PC et PlayStation 5, qui est le jeu PlayStation Studios le plus vendu de tous les temps, mais le jeu de tir de héros de Firewalk, Concord, a échoué durement, devenant l’un des lancements les plus désastreux de l’année. Histoire de PlayStation.

Et à une époque où le marché des services en direct est dominé par d’anciens jeux qui continuent d’absorber l’attention des joueurs et, surtout, leurs dépenses, les nouveaux arrivants ont de plus en plus de mal à se tailler une part de l’action. Avant la sortie de Concord et sa fermeture ultérieure, la victime la plus médiatisée du service en direct était le très décrié de Rocksteady. Suicide Squad : tuez la Justice League qui a échoué à hauteur de 200 millions de dollars pour l’éditeur Warner Bros.

Sony lui-même a considérablement réduit ses ambitions en matière de services en direct suite à d’importants investissements. En novembre de l’année dernière, le président de Sony, Hiroki Totoki, a déclaré la société examinait les 12 jeux PlayStation en direct qu’elle avait en préparation et s’est engagé à n’en lancer que six d’ici la fin de l’exercice 2025. Le mois suivant, en décembre 2023, Naughty Dog a annoncé l’annulation de The Last of Us Online sa tentative troublée de créer une version de service en direct de sa franchise extrêmement populaire.

Puis, en février de cette année, Sony a annoncé une série de licenciements importants affectant environ 900 employés de son effectif mondial PlayStation. Les licenciements ont touché un certain nombre de studios PlayStation, notamment Insomniac, Naughty Dog, Guerrilla, Firesprite et, plus important encore, le studio PlayStation de Londres, qui a fermé ses portes. Parallèlement aux licenciements, un certain nombre de jeux en développement ont été annulés. En juillet, Bungie appartenant à Sony créateur de la série Destiny, a subi des coupures dévastatrices, avec son jeu de tir d’extraction axé sur le PvP. Marathon toujours en travaux.

Malgré le bouleversement chez Sony, Guerrilla Games continue de travailler sur Horizon Online. En juillet, le directeur du studio Jan Bart van Beek a déclaré que le jeu multijoueur Horizon était « un changement massif pour le studio, presque au même niveau que le premier Horizon ».

Van Beek a ajouté : « Construire tout cela en une expérience multijoueur est un tout nouveau défi pour le studio. »

L’initiative de service en direct de PlayStation n’était pas une blague.

La guérilla a confirmé l’existence de ce jeu multijoueur dont on parle depuis longtemps en décembre 2022, révélant à travers une offre d’emploi que il mettra en vedette une toute nouvelle distribution de personnages et un nouveau style artistique.

Une suite à part entière d’Horizon : Forbidden West est également en développement au studio, ainsi que « La prochaine aventure d’Aloy » a été évoquée en avril . Cela rejoindra les deux premiers jeux aux côtés Horizon, spin-off PlayStation VR2 : L’Appel de la Montagne comme entrées majeures de jeux vidéo dans la franchise.

Ne retenez cependant pas votre souffle pour Horizon 3. « Et leur plan… Je veux dire, Horizon Online est leur prochain projet, pas ce à quoi ressemble le troisième jeu solo », a déclaré Schreier. « Donc, celui-là est peut-être loin. »

Il a poursuivi : « L’initiative de service en direct de PlayStation n’était pas une blague. Tout le monde était comme… c’est des jeux en direct partout. Horizon est l’un des rares qui n’a pas été annulé, ou qui n’a pas échoué comme Concord l’a fait. Il y a donc beaucoup de questions. Mais beaucoup de gens travaillent sur ce projet en ligne.

