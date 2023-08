Le jeu de pouvoir maladroit de la Chine au sommet des BRICS en Afrique du Sud

Commentez cette histoire Commentaire

En 2001, Jim O'Neill, un économiste britannique de la méga-entreprise américaine Goldman Sachs, a inventé l'acronyme « BRIC » – Brésil, Russie, Inde et Chine – pour saisir le pouvoir collectif de ces grandes économies sur la scène mondiale. Quelles que soient leurs différences d'histoire, de géographie et de systèmes politiques, les quatre nations représentaient plus d'un tiers de la population mondiale et une proportion croissante du PIB mondial.

Le terme a fait son chemin, passant du jargon marketing occidental à un véritable projet géopolitique. Le premier sommet BRIC impliquant les quatre nations s’est tenu en Russie en 2009. En 2011, l’Afrique du Sud était également membre à part entière, ajoutant le S dans BRICS. Mais le bloc au cours de la dernière décennie s’est embrouillé. Ses économies constitutives ont enregistré des performances inégales et ses États membres se sont parfois opposés, l’Inde et la Chine s’affrontant violemment le long de leur frontière accidentée et contestée.

Dans un monde composé d’une myriade de blocs régionaux et de groupements politiques, les BRICS semblaient être l’un des plus chimériques. Quels étaient ses intérêts communs ? A qui servait-il l’agenda ? Le poids de l’économie chinoise a obscurci les malheurs qui affligent certains des autres États BRICS. La seule réalisation tangible du bloc a été le lancement d’une branche internationale de financement du développement, dont le siège est à Shanghai.

« S’il n’y avait pas la Chine – et l’Inde, dans une certaine mesure – il n’y aurait pas grand-chose d’une histoire BRIC à raconter », a écrit O’Neill en 2021. « Au-delà de la création de la BRICS Bank, maintenant connue sous le nom de New Development Banque, il est difficile de voir ce que le groupe a fait d’autre que de se réunir annuellement.

La Chine et la Russie se rapprochent, mais jusqu’où ?

Le sommet annuel de cette semaine, qui se tient à Johannesburg, est peut-être un autre forum de discussion, mais contrairement à bon nombre de ses prédécesseurs, il regorge d’intrigues et d’intrigues intéressantes. La guerre en Ukraine assombrit les débats. Le président russe Vladimir Poutine, poursuivi par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale, est le seul dirigeant des BRICS qui ne sera pas présent (il doit s’exprimer virtuellement et être représenté en personne par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov). Des groupes de la société civile, dont la branche sud-africaine d’Amnesty International, devraient manifester devant le lieu du sommet, appelant à la fin de l’invasion russe de l’Ukraine ainsi qu’à la répression du Kremlin contre la dissidence anti-guerre dans le pays.

Les autres pays BRICS n’ont guère protesté contre la décision du Kremlin de se précipiter dans la guerre. La Chine et l’Inde ont intensifié leurs achats auprès de la Russie alors que les sanctions occidentales commençaient à mordre. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a suggéré que l’Occident était au moins en partie responsable du conflit et a proposé une vague proposition pour aider à forger une trêve entre Kiev et Moscou. Le gouvernement sud-africain a également hésité, refusant de condamner catégoriquement le régime de Poutine tout en déplorant les effets d’entraînement de la guerre sur les chaînes d’approvisionnement essentielles aux sociétés africaines.

A Johannesburg, un grand sujet de conversation sera l’influence démesurée du dollar américain dans l’économie mondiale. Les discussions sur la « dédollarisation » sont monnaie courante parmi les représentants des BRICS, même si elles ne figurent pas officiellement à l’ordre du jour du sommet. Certains ont lancé une devise rivale soutenue par les BRICS pour contester la suprématie du billet vert. Mais l’invention d’une nouvelle monnaie BRICS est extrêmement ambitieuse – et probablement irréalisable – et le sommet devrait plutôt se concentrer sur les options pour étendre l’utilisation des monnaies locales dans les échanges entre les membres du bloc. Des pays à court de dollars comme l’Argentine ont déjà commencé à négocier en yuan chinois dans certaines transactions.

« Pourquoi le Brésil a-t-il besoin du dollar pour commercer avec la Chine ou l’Argentine ? Nous pouvons échanger notre monnaie », a récemment déclaré Lula aux journalistes, avant de présenter la banque BRICS comme un acteur potentiel plus juste sur la scène mondiale que les institutions dirigées par les États-Unis comme le Fonds monétaire international. « La banque BRICS doit être efficace et plus généreuse que le FMI », a-t-il déclaré. « C’est-à-dire que la banque existe pour aider à sauver des pays et non pour aider à couler des pays, ce que fait le FMI à plusieurs reprises. »

Poutine, menacé d’arrestation pour crimes de guerre, sautera le sommet des BRICS en Afrique du Sud

Pour Pékin, le sommet des BRICS porte un dur avantage géopolitique. Au cours du week-end, le président Biden a accueilli ses homologues japonais et sud-coréen à Camp David, marquant une alliance tripartite de plus en plus profonde aux portes de la Chine – ce qu’un éditorial de l’agence d’État chinoise Xinhua a décrit comme la « tentative désespérée des États-Unis pour sauver leur pouvoir hégémonique ». ” En réponse, le président chinois Xi Jinping n’effectue que son deuxième voyage à l’étranger de l’année en Afrique du Sud, où il présentera le bloc BRICS – et le rôle clé de la Chine en son sein – comme un exemple d’un ordre mondial différent.

Les responsables chinois souhaitent étendre le bloc à un acronyme peut-être beaucoup plus lourd, avec des pays comme l’Indonésie, le Nigeria, l’Argentine et l’Arabie saoudite qui frappent tous à la porte. Des dirigeants de plus de 60 pays devraient être présents au sommet. Pour la Chine, un bloc en expansion présenterait un véhicule pour sa vision du monde plus « inclusive ». S’exprimant dans les points de discussion de Pékin, l’ambassadeur de Chine en Afrique du Sud, Chen Xiaodong, a déclaré que le bloc était « une plate-forme importante pour la coopération entre les pays émergents et en développement » et « l’épine dorsale de l’équité et de la justice internationales ».

Un autre responsable chinois, s’adressant anonymement au Financial Times, a déclaré que « si nous étendons les BRICS pour représenter une part similaire du PIB mondial à celle du [Group of Seven major economies]alors notre voix collective dans le monde deviendra plus forte.

L’objectif plus large, alors même que la Chine est aux prises avec sa propre économie défaillante, semble clair : « Xi Jinping n’essaie pas de surpasser l’Amérique dans l’ordre international libéral existant dominé par les États-Unis », Steve Tsang, directeur du SOAS China Institute à l’Université de Londres, a déclaré à CNN. « Son objectif à long terme est de changer l’ordre mondial en un ordre sino-centrique. »

La Chine espérait que Fidji serait un modèle pour le Pacifique. Son plan s’est retourné contre lui.

D’autres membres du BRICS tiennent à ne pas être entraînés dans les rivalités de la géopolitique des blocs. « Alors que certains de nos détracteurs préfèrent un soutien manifeste à leurs choix politiques et idéologiques, nous ne serons pas entraînés dans une compétition entre puissances mondiales », a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans un discours sur l’état de la nation, dans des remarques ostensiblement dirigées vers les pays occidentaux. dans l’OTAN. « Nous avons résisté à la pression de nous aligner sur l’une des puissances mondiales ou sur des blocs influents de nations. »

Le « non-alignement » a peut-être été à la mode pendant la guerre froide pour de nombreux pays du Sud, mais c’est une proposition plus délicate à une époque où l’empreinte politique et économique de la Chine s’est progressivement étendue dans le monde en développement. « Compte tenu des objectifs du C dans les BRICS, ni le B, R, I ou S ni d’autres pays qui ont exprimé leur intérêt à rejoindre, comme l’Indonésie, ne peuvent vraiment être enthousiastes à l’idée de devenir les vassaux de Pékin juste pour donner une leçon à Washington », a écrit le chroniqueur de Bloomberg Opinion Andreas Kluth. « C’est l’une des raisons pour lesquelles le forum aura du mal à projeter une puissance douce, beaucoup moins dure. »