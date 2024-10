Le jeu de plateforme gothique Love Eternal transforme Celeste en un jeu d’horreur psychologique complet

Le jeu de plateforme de précision est un genre tortueux dans le meilleur des cas, et désormais les développeurs Brlka et les éditeurs Ysbryd Games ont jugé bon de le combiner avec Silent Hill. Leur prochain Love Eternal est l’histoire de Maya, une jeune fille emmenée dans un « château construit de souvenirs amers » par un dieu étrange et solitaire, et obligée de se frayer un chemin « à travers plus de 100 écrans remplis de pointes, de lasers, d’interrupteurs et pièges ».

Lorsqu’elle n’est pas dopée ou laser, Maya semble passer ses journées dans une sorte de maison de banlieue métaphorique. Ici, elle devra faire face à des choses comme des gens rampant au plafond et venant sur Babadook. Maya a un avantage majeur : la capacité d’inverser la gravité. Regardez-la mettre cette capacité à profit dans la nouvelle bande-annonce.

C’est louable et déchirant, n’est-ce pas ? Celeste rencontre Silent Hill est un cadrage – Gris mais grimdark en est un autre. Je sais déjà que je vais avoir du mal avec le jeu de plateforme, mais je suis très curieux du décor, qui me rappelle un peu le paysage sokoban sans fond de Void Stranger. J’aime aussi le caractère perfide de la présentation, avec de plus grands sprites animés apparaissant soudainement pendant les séquences hop-and-bop. En tout cas, je l’aime jusqu’à un certain point. Si le jeu effectue la routine de coucou du quatrième mur à chaque fois que je dois effectuer six sauts par gravité en vol d’affilée, j’obtiendrai Cross.

Voici un aperçu des fonctionnalités de la page Steam.

De superbes graphismes pixel art dessinés à la main donnent vie au royaume de Dieu, ainsi que des animations méticuleusement réalisées à la main et comportant plusieurs milliers d’images. Une partition luxuriante et atmosphérique, à la fois troublante et belle Des commandes réactives et rapides offrent des défis avec un sentiment de maîtrise et d’accomplissement acrobatique Un récit d’horreur psychologique se contorsionne et se dévoile pour révéler des choix dépassant l’entendement.

Love Eternal sortira en 2025. Pour un ton exactement à l’opposé de celui-ci, puis-je recommander le récent Stardust Demon préféré d’Ed ? Les fans de jeux 2D bizarres mangent bien en octobre.