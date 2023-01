Le jeu de guerre suggère que les États-Unis doivent renforcer les défenses de Taiwan maintenant pour éviter de lourdes pertes

Une invasion chinoise de Taïwan entraînerait de lourdes pertes non seulement en Chine et à Taïwan, mais aussi aux États-Unis et au Japon, l’un des principaux groupes de réflexion de Washington découvert après avoir mené des simulations de jeux de guerre, imitant une invasion chinoise de Taïwan en 2026.

Ces jeux de guerre, menés par le Center for Strategic & International Studies (CSIS), ont traversé 24 scénarios de ce à quoi pourrait ressembler une invasion.

Au cours des trois premières semaines de l’invasion, plus de 3 200 soldats américains seraient tués au combat, soit environ la moitié du nombre de victimes des 20 années de guerre en Irak et en Afghanistan. Cela exclut les pertes qui pourraient survenir dans d’autres théâtres comme la mer de Chine méridionale. La Chine subirait le plus de pertes, perdant environ 10 000 au combat au cours des trois premières semaines de leur invasion. Selon le rapport, une écrasante majorité des plus de 30 000 survivants chinois à Taïwan deviendraient probablement prisonniers à la fin des combats.

Mark Cancian, l’auteur du rapport sur le jeu de guerre, a déclaré que les États-Unis devaient faire plus pour renforcer la sécurité de Taïwan dans le Pacifique, affirmant que les États-Unis ne pouvaient pas envoyer d’armes après l’invasion comme ils l’ont fait en Ukraine. « Les capacités aériennes et navales chinoises sont suffisamment puissantes pour empêcher tout renfort de se rendre à Taïwan. Ainsi, Taïwan devra disposer de tout son équipement avant le début du conflit », a déclaré Cancian à Fox News.

INSPIRÉE PAR L’UKRAINE, TAIWAN CHERCHE À RENFORCER LA PRÉPARATION MILITAIRE ALORS QUE LA MENACE CHINE SE POURSUIT

Cancian a déclaré que les États-Unis devaient accélérer leurs expéditions militaires vers Taïwan, en particulier des bombardiers à longue portée équipés de missiles anti-navires à longue portée. “Notre inventaire de ces missiles est très superficiel. Nous les épuisons en quelques jours seulement. Nous devons en construire beaucoup plus”, a-t-il averti.

Quatre-vingt-dix pour cent des avions de la coalition seraient perdus à cause des attaques de missiles chinois au sol et non dans les airs. Cancian a souligné que la construction d’abris renforcés pour protéger l’avion serait très importante, appelant la base aérienne d’Andersen à Guam pour ne pas avoir d’abris durs pour assurer la protection de l’avion. “Les missiles chinois détruiraient ces avions”, a-t-il dit.

Le Japon est un élément crucial de la défense de Taiwan. Les États-Unis ont des bases au Japon, qui abritent leurs avions d’attaque. “Ils ont des jambes relativement courtes. Ils doivent se rapprocher pour pouvoir influer sur les combats à Taiwan. La connexion avec le Japon est donc absolument essentielle pour défendre Taiwan”, a déclaré Cancian.

Vendredi, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a rencontré le président Biden dans le bureau ovale de la Maison Blanche alors que les craintes grandissent que la Chine puisse avoir la capacité d’envahir Taïwan dans les années à venir. “Le Japon et les États-Unis sont actuellement confrontés à l’environnement de sécurité le plus difficile et le plus complexe de l’histoire récente”, a déclaré Koshida à Biden.

POUR LES PLANIFICATEURS MILITAIRES DE LA CHINE, TAIWAN N’EST PAS UNE ÎLE FACILE À ENVAHIR

Kishida était accompagné à Washington de ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense. La délégation a élaboré des plans pour construire des pistes sur des îles japonaises inhabitées plus proches de Taiwan. Le Japon a annoncé qu’il achèterait plus de missiles Tomahawk et de missiles de croisière à longue portée aux États-Unis

Le Japon s’est engagé à une augmentation historique des dépenses de défense, 2% du PIB au cours des cinq prochaines années, ce qui en fait le troisième budget de défense le plus important au monde. Il s’agit d’une rupture majeure avec la stratégie militaire pacifiste du Japon après la Seconde Guerre mondiale.

Les États-Unis et le Japon ont annoncé un nouvel accord de sécurité dans l’espace et un régiment du Corps des Marines plus petit et plus avancé doté de capacités avancées de renseignement et de missiles anti-navires qui sera stationné à Okinawa, au Japon.

Le 12e Régiment de Marines déjà sur Okinawa deviendra le 12e Régiment de Marine Littoral d’ici l’exercice 2025. Bien qu’aucune nouvelle unité ne soit ajoutée à Okinawa dans le cadre de l’accord, il transformera le 12e Régiment de Marines en une unité plus petite et plus rapidement mobile. Il comprend une équipe de combat avec une batterie de missiles anti-navires, un bataillon logistique et un bataillon de défense aérienne. Cela réduirait le nombre de Marines à Okinawa, qui est actuellement d’environ 3 400 Marines et marins, à environ 2 000. “L’idée est qu’il pourra contribuer à ce conflit aéronaval dans le Pacifique occidental”, a déclaré Cancian.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Après une réunion 2+2 avec le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et leurs homologues japonais mercredi, Austin a expliqué les nouvelles capacités de ce régiment de Marines. “Nous équiperons cette nouvelle formation de systèmes avancés de surveillance, de surveillance et de reconnaissance du renseignement, ainsi que de capacités anti-navires et de transport adaptées aux environnements de menace actuels et futurs”, a-t-il déclaré.

Les jeux de guerre ont contribué à mettre les capacités de la Chine au premier plan dans un espace non classifié. “Pendant longtemps, les capacités militaires chinoises n’étaient pas très impressionnantes. Leur puissance aérienne et navale en particulier était faible”, a déclaré Cancian. “Ce n’est pas vrai maintenant. Ils ont construit ces deux éléments jusqu’à un montant substantiel. Donc, le renforcement de ces capacités américaines va être important.”