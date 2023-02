Le jeu de golf de Gareth Bale salué par le champion de l’US Open Matt Fitzpatrick avant AT&T Pebble Beach Pro-Am | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Matt Fitzpatrick dit que ce fut un plaisir de rencontrer Gareth Bale et de jouer une partie de golf avec lui avant le AT&T Pebble Beach Pro-Am

Matt Fitzpatrick dit que ce fut un plaisir de rencontrer Gareth Bale et de jouer une partie de golf avec lui avant le AT&T Pebble Beach Pro-Am

Le champion de l’US Open, Matt Fitzpatrick, est devenu le dernier grand vainqueur à faire l’éloge du jeu de golf de Gareth Bale avant ses débuts au AT&T Pebble Beach Pro-Am du PGA Tour, en direct sur Sports du ciel.

Bale fait partie des grands noms de cet événement unique, offrant un format pro-am et voyant 156 professionnels et 156 amateurs jouer sur trois parcours emblématiques – Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course et Monterey Peninsula Country Club.

L’ancienne star de Tottenham et du Real Madrid, qui n’a annoncé sa retraite du football qu’en janvier et qui est répertoriée comme ayant un handicap de deux, a été jumelée à l’ancien vainqueur du Korn Ferry Tour Championship Joseph Bramlett pour les trois premiers tours en Californie.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Fitzpatrick – un fervent fan de Sheffield United – a joué neuf trous avec Bale mercredi, le n ° 10 mondial n’hésitant pas à louer le talent de golfeur que possède le Gallois.

“C’était vraiment cool”, a déclaré Fitzpatrick à propos de jouer avec Bale. “La première fois que je le rencontrais officiellement. C’était donc évidemment bon de le voir. Vraiment, vraiment apprécié.

Tour de golf PGA en direct Vivre de

“Lui poser des questions sur le football et il pose des questions sur le golf et tout ça. Nous avons eu un premier neuf vraiment agréable et il n’y a pas beaucoup de meilleurs endroits pour le faire qu’ici.”

Fitzpatrick est le dernier grand gagnant en autant de semaines à s’associer à Bale dans un pro-am, à la suite de Jon Rahm faisant de même avant le Farmers Insurance Open de la semaine dernière à Torrey Pines.

Matt Fitzpatrick (à droite) a donné des conseils à Gareth Bale lors de son tour mercredi

L’Espagnol a déclaré à l’époque à propos du jeu de Bale : “J’ai dit à Gareth, vous ne pouvez pas être aussi bon au football professionnel et au golf en même temps, cela ne semble tout simplement pas juste !

“On ne peut pas se consacrer à une seule chose et avoir autant de talent pour le golf, ce n’est pas du tout juste. On peut dire qu’il aime ce sport, il aime le golf et il veut vraiment jouer un peu plus.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jon Rahm du golf a été impressionné après avoir joué aux côtés du footballeur récemment retraité Gareth Bale dans leur Pro-Am à Torrey Pines. Jon Rahm du golf a été impressionné après avoir joué aux côtés du footballeur récemment retraité Gareth Bale dans leur Pro-Am à Torrey Pines.

Lorsqu’on lui a demandé si le bien de Bale était aussi bon que Rahm le suggérait, Fitzpatrick a ajouté: “Je ne sais pas ce que Jon a dit mais oui, il [Bale] est évidemment un bon joueur. Il a visiblement beaucoup de talent. Oui, il était impressionnant.”

Les quarts-arrière de la NFL Josh Allen et Aaron Rodgers sont parmi les autres célébrités amateurs notables en action, aux côtés des acteurs Bill Murray, Jason Bateman et Alfonso Ribeiro, tandis que Fitzpatrick est rejoint par Viktor Hovland et Jordan Spieth dans le champ principal.

Regardez le AT&T Pebble Beach Pro-Am tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture anticipée commence jeudi à partir de 16h30 sur Sky Sports Golf avant une couverture complète à partir de 20h.