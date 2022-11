Le jeu de course de Byron domine Seneca 56-21 en route vers Elite Eight de classe 3A – Shaw Local

SENECA – L’attaque basée sur la tromperie de Seneca a eu une assez bonne performance vendredi soir contre le champion d’État en titre de classe 3A Byron, accumulant 321 verges d’attaque et trois touchés.

Lorsque Byron avait le football, cependant, les Tigers étaient imparables.

La défense des Fighting Irish – une unité qui n’a pas accordé de point depuis le coup d’envoi de la semaine 4 jusqu’à la dernière corne de la saison régulière – n’a tout simplement pas pu arrêter la ligne offensive ultra-rapide de Byron et l’écurie de coureurs de l’aile-T.

Les Tigres ont accumulé 492 verges de mêlée, chacun de ceux au sol, et ont marqué à chaque fois qu’ils avaient la possession jusqu’à manquer de temps à la fin d’un renvoi 56-21 des Fighting Irish invaincus auparavant.

“Nous courons tous les deux beaucoup le ballon, nous ne le lançons pas beaucoup … mais je pense qu’en fin de compte, nous sommes sortis et nous le voulions un peu plus”, a déclaré le quart-arrière de Byron Braden Smith. «Nous sommes sortis un peu plus durs et nous avons finalement compris en défense.

«L’attaque était évidemment en train de cliquer, et la ligne à l’avant est là où ça commence pour nous. Beaucoup de ces gars sont des étudiants de deuxième année et des juniors, et les seniors, nous avons une bonne ligne. Byron a toujours une bonne ligne. Les porteurs de ballon ont l’air bien, mais tout tourne autour des joueurs de ligne.

Après un trois-and-out sur sa première possession, Seneca a répondu au premier score de Byron – un tissage de touché Ashton Henkel de 20 verges – avec l’un des siens sur la course de 54 verges de Collin Wright vers la zone des buts. Les Tigers ont de nouveau marqué au début du deuxième quart sur le premier des trois gardiens du TD de Smith pour aller de l’avant 14-7, mais encore une fois, les Irlandais ont répondu, cette fois avec un terrier d’un mètre à payer par le quart-arrière Nathan Grant. Le PAT de Paxton Giertz a égalé le score à 14.

Byron (10-1), cependant, n’a cessé de marquer. Deux autres touchés des Tigers sont survenus avant la mi-temps, le 15 verges de RB Caden Considine s’avérant finalement être le vainqueur du match. Byron menait 28-14 à la mi-temps, puis 49-21 pendant les trois quarts et flirtait avec le coup de pied dans une horloge en cours d’exécution dans le quatrième avant de retirer le pied du gaz profondément dans le territoire de Sénèque alors que l’horloge s’écoulait.

“Nous leur avons plutôt bien déplacé le ballon”, a déclaré l’entraîneur de Seneca, Terry Maxwell. « Mais nous ne pouvions tout simplement pas vraiment les ralentir en défense. … Leurs dos courent fort, ils placent vraiment leurs coussinets à la ligne et descendent rapidement, et leur ligne est excellente pour sortir le ballon et maintenir leurs blocs.

Smith (82 verges, trois touchés), Henkel (82 verges, deux touchés), Considine (72 verges, un touché) et Jacob Ross (71 verges, un touché) ont mené une attaque précipitée de Byron qui a vu six coureurs dépasser les 50 verges derrière un ligne offensive qui n’a pas été pénalisée dans la nuit. L’ailier défensif Braylon Kilduff a mené la défense de Byron avec deux plaqués pour perte et un échappé récupéré.

Byron affrontera le gagnant du concours Durand-Pecatonica contre Reed-Custer de samedi.

Grant, du poste de quart-arrière, a fini par mener l’attaque de Seneca avec 46 verges sur 3 passes sur 8 et 88 verges au sol – la plupart de celles qui venaient sur son sprint de 74 verges au troisième quart vers la zone des buts pour le troisième touché des Irlandais.

Braden Ellis (64 verges), Wright (57 verges) et Dominick Griffin (42 verges) ont également dirigé une équipe de Seneca qui a transformé une saison 4-5 il y a un an en une saison régulière 2022 invaincue et une fiche finale de 10-1.

“Ce fut un changement de culture complet, pas seulement dans le programme de football, mais dans toute l’école et la communauté”, a déclaré Ellis. « Tout le monde achetait ce que tout le monde avait à offrir. Nous avons eu des chiffres phénoménaux dans la salle de musculation au cours de l’été. Tout le monde semblait à nouveau apprécier le sport à l’école secondaire Seneca.

“Nous en avons parlé avant le match”, a déclaré Maxwell, “être dans un endroit où vous êtes 10-0 avec les champions d’État en titre à venir la semaine 11 par rapport à être à domicile la semaine 11 ou aller à l’un de ces jeux l’année dernière , c’est juste un hommage à nos enfants et au travail qu’ils ont accompli.

“C’est juste phénoménal.”