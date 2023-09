Le jeu de chat de science-fiction Stray est transformé en un nouveau film

Nous pourrions obtenir ça Godzilla Apple TV+ s’affichera plus tôt que vous ne le pensez. Obtenez un autre nouveau regard sur le Kaiju n°8 animés. De plus, un aperçu de l’adaptation animée du manga inachevé d’Osamu Tezuka, Phénixet que se passe-t-il Saut quantique saison 2. Spoilers maintenant !

pirates des Caraïbes

Lors d’un récent entretien avec le Los Angeles Times, Le dernier d’entre nous Le showrunner Craig Mazin a révélé qu’il avait développé une histoire pour un nouveau pirates des Caraïbes film avec le scénariste original, Ted Elliot.

Nous l’avons présenté et avons pensé qu’il n’y avait aucun moyen qu’ils l’achètent, c’est trop bizarre. Et ils l’ont fait. Et puis il a écrit un scénario fantastique et la grève a eu lieu et tout le monde attend.

Errer

Divertissement hebdomadaire rapporte une adaptation cinématographique de Errer — le jeu vidéo dans lequel vous incarnez un chat explorant une ville souterraine peuplée de robots — est actuellement en développement chez Annapurna Animation. Selon Robert Baird d’Annapurna, la version cinématographique sera « une comédie entre amis sur un chat et un robot ».

Ruelle de la canne en bonbon

À venir rapporte le film de Noël surnaturel d’Eddie Murphy, Ruelle de la canne en bonbondevrait désormais être diffusé en première le 1er décembre sur Prime Video.

La nonne 2

Sanglant-dégoûtant a à la fois un clip et de nouvelles images de La nonne 2. Rendez-vous là-bas pour voir le reste.

Photo : Warner Bros.

Photo : Warner Bros.

Photo : Warner Bros.

LA NONNE II | 2023 | Clip « Découvrez ce qu’il veut »

Mami Wata

Une épidémie virale fait perdre confiance à une tribu de villageois en leur déesse sirène dans la bande-annonce de Mami Wataune horreur folklorique nigériane qui sortira dans certains cinémas américains ce 29 septembre.

Bande-annonce du film ‘Mami Wata’ (2023) – Déesse sirène de l’Afrique de l’Ouest

Mary avait un petit agneau

Ailleurs, des podcasteurs de véritables crimes enquêtant sur une série de disparitions trouvent une femme meurtrière et son fils à tête de mouton responsables dans la bande-annonce de Mary avait un petit agneau.

Bande-annonce du film d’horreur « Mary Had a Little Lamb » (2023) – La comptine devient un slasher sanglant

Trois souris aveugles

De la même manière, un toxicomane en convalescence est tourmenté par un trio de goules aveugles dans la bande-annonce de Trois souris aveugles.

Trois souris aveugles – Bande-annonce officielle

Saut quantique

Variété rapporte Eliza Taylor (Les 100) et Pierre Gadiot (Vestes jaunes) ont rejoint le casting de Saut quantiqueLa deuxième saison de. Taylor incarnera Hannah Carson, « une jeune femme complexe qui est peut-être plus qu’elle n’en a l’air », tandis que Gadiot jouera le rôle de Hannah Carson. Tom Westfallun officier de l’armée américaine « réfléchi, centré » et « spirituel » « qui occupe désormais un poste élevé dans le renseignement militaire ».

Monarque : L’héritage des monstres

D’après le dernier numéro de TV Guide, Monarque : L’héritage des monstres sera diffusé en novembre sur Apple TV+.

Kaiju n°8



En relation, BD a une nouvelle œuvre d’art clé de la prochaine série animée, Kaiju N0. 8.

Photo : Production IG

La chute de la maison Usher

Sanglant-dégoûtant a également une nouvelle affiche pour Mike Flanagan La chute de la maison Usher première ce 12 octobre sur Netflix.

Photo : Netflix

Phénix

Enfin, Disney+ Japon a publié une bande-annonce pour sa nouvelle série animée basée sur le film d’Osamu Tezuka. manga inachevé, Phénix.

火の鳥 エデンの宙|本予告え主演で不朽の名作を初の映像化!|Disney+ (ディズニープラス)

