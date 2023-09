Le jeu de cartes de bridge, vieux de plusieurs siècles, offre un contraste saisissant avec l’esport aux Jeux asiatiques

HANGZHOU, Chine (AP) — Si vous recherchez un autre type d’esport à suivre des Jeux asiatiques, essayez le jeu de cartes séculaire du bridge.

Ici, le « e » signifierait « personnes âgées » pour représenter le vieillissement démographique du jeu – et non pas « électronique » comme dans le jeu en ligne dirigé par les jeunes qui s’avère être l’un des événements les plus populaires des Jeux asiatiques, générant des milliards de dollars par an. des revenus dans le monde entier et produire une nouvelle génération d’icônes mondiales comme la star sud-coréenne de League of Legends « Faker ».

Les sports électroniques, les échecs et le bridge font partie des sports dits de l’esprit qui ont obtenu le statut de médaille à part entière lors des Jeux asiatiques qui durent deux semaines.

Kelvin Ong dirige la Singapore Bridge Association et déplore qu’il soit difficile d’attirer les jeunes du pays vers le bridge. Mais pendant qu’il parle, il joue lui-même à un jeu vidéo sur une tablette.

«Je vais le fermer», dit timidement l’homme de 37 ans, sachant qu’il a souligné le problème par inadvertance. « Je pense que le bridge perd de sa popularité auprès des jeunes parce qu’il existe désormais des jeux informatiques et des jeux mobiles. »

« De nos jours, les enfants veulent que l’action soit flashy et rapide – 30 secondes », ajoute Ong, notant qu’une main de bridge prend sept ou huit minutes à jouer. «Nous atteindrons ce niveau lorsque quelqu’un trouvera un moyen de faire durer une main de bridge pendant une minute. Mais ce ne sera pas un bon bridge.

Le bridge aux Jeux asiatiques est l’antithèse du flashy et de la rapidité. C’est plus posé et délibéré, et bien sûr, la forme physique n’a pas d’importance. C’est aussi l’un des nombreux sports ou jeux que vous ne trouverez pas aux Jeux olympiques.

Au moins neuf joueurs sur environ 200 ont plus de 70 ans. Le plus âgé est le Pakistanais Masood Mazhar, 78 ans, soit 65 ans de plus que le skateur chinois Cui Chenxi, 13 ans, qui a remporté l’or mercredi.

Il y a cinq ans, il y avait un joueur de 89 ans aux jeux en Indonésie, mais pas d’octogénaires cette fois-ci.

« Vous pouvez jouer jusqu’à 100 ans », a déclaré Anal Shah, 64 ans, entraîneur et capitaine non-joueur de l’équipe féminine indienne.

« Il n’y a pas d’âge de retraite », a ajouté le Dr Raheel Ahmed, radiologue qui dirige l’équipe du Pakistan.

Cette fois, l’âge moyen des participants est d’environ 50 ans, et les plus jeunes sont Vidhya Patel, de l’Inde, 22 ans, et Chen Kuan-hsuan, 23 ans, de Taïwan.

Chen a déclaré qu’elle avait commencé à jouer à huit ans, sous la contrainte de sa mère, enseignante dans une école primaire.

« Elle a donné des cours pendant les vacances d’été pour apprendre aux élèves à jouer au bridge », a déclaré Chen. « Elle m’a donc forcé à apprendre le bridge. J’étais très mécontent parce que je voulais jouer pendant les vacances d’été. J’ai essayé de la refuser, mais elle était très forte.

La salle du pont est installée aux 12e et 13e étages d’un immeuble de bureaux de Hangzhou. Une atmosphère presque silencieuse imprègne l’espace. Quatre joueurs remplissent chacun des dizaines de petites tables – de la taille d’une table de cartes, bien sûr. Beaucoup tiennent un éventail de cartes dans une main, et quelques-uns jouent avec des lunettes de lecture dans l’autre.

Chaque table a un écran en diagonale – en haut et en bas – pour empêcher les joueurs de transmettre des signaux à leurs coéquipiers. Le jeu ne présente aucune barrière linguistique, utilisant des termes universels anglais comme « no trump, slam, pass », etc.

Les observateurs peuvent regarder les mains distribuées – et comment elles sont jouées – sur de grands écrans de télévision remplis de symboles rouges et noirs pour les piques, les cœurs, les carreaux et les trèfles.

Ong a déclaré que les équipes jouant au bridge sous contrat sont connues – pas dans les compétitions – pour « donner des coups de pied, de la toux et du pied » pour transmettre des signaux à leurs coéquipiers. D’où les écrans.

En plus des joueurs vieillissants, Bridge a également un problème d’image, du moins dans certaines parties de l’Asie.

« Le concept général est que l’Inde est que les cartes sont un jeu », a déclaré Shah. «Le bridge, ce sont des cartes, et les cartes, c’est du jeu. Il faut convaincre les parents que c’est un jeu intellectuel. Cela améliore vos pouvoirs logiques. Cela aiguise tellement de compétences pour le cerveau.

Bien sûr, le bridge n’a rien à voir avec le poker ou le black jack et serait aussi déplacé dans un casino que le festival national espagnol de corrida au Bhoutan.

Cette idée fausse existe également au Pakistan, un pays à majorité musulmane, où le Dr Ahmed affirme utiliser un discours différent.

« Nous n’avons pas de muscles dans le cerveau, mais en jouant au bridge, vous pouvez voir que vous pouvez développer les muscles de l’esprit », a-t-il déclaré.

« Je pense que 99,9 % de nos concitoyens ne savent pas ce qu’est un pont », a-t-il ajouté. « Dans l’Islam, nous n’aimons pas les paris, c’est pourquoi la plupart des gens associent les jeux de cartes aux paris. Ils se moquent de moi qui porte la barbe. On dit qu’il participe à un tel événement ; une personne religieuse jouant à un jeu de cartes. Oui, je dois expliquer.

___

Sports AP Asie : https://apnews.com/hub/sports-asia

Stephen Wade, Associated Press