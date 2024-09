Le jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket est un moyen astucieux de transporter un classeur de cartes Pokémon dans votre poche

Avec l’afflux de jeux de cartes numériques qui gagnent en popularité au fil des ans, il n’est pas surprenant de voir apparaître ici et là un nouveau jeu. Cela dit, voir Pokémon sortir un nouveau jeu de cartes numérique avec Pokemon Trading Card Game Pocket a laissé certains fans perplexes, moi y compris. Avec l’existence de Pokemon Trading Card Game Live, le croisement est assez évident, mais l’équipe de The Pokemon Company et Creatures a un objectif différent en tête pour ce nouveau jeu. D’après ce que j’ai vu jusqu’à présent, Pocket s’intéresse moins à la méta compétitive du jeu de cartes à collectionner Pokémon physique qu’à l’aspect collection des belles cartes que les fans connaissent et aiment – et ce n’est pas une si mauvaise chose.

Après une brève présentation, on m’a donné un téléphone avec Pocket installé et j’ai joué avec pendant environ deux heures. La plupart des premières parties sont similaires à de nombreux jeux mobiles. Cela comprend la réalisation de didacticiels pour mieux comprendre les menus, la monnaie du jeu et la boucle de jeu pour l’ouverture des packs et les batailles. Il peut être intimidant d’apprendre tous ces nouveaux menus et devises, mais ce n’est pas trop inhabituel pour les jeux mobiles ou Gacha. Au fur et à mesure que vous progressez dans diverses tâches, d’autres parties de Pocket deviennent disponibles et vous accumulez davantage de cadeaux gratuits pour faire avancer votre collection de cartes.

Tout d’abord, le point central de PTCGP est bien l’aspect collection de cartes. Keita Hirobe, qui est le directeur général de The Pokemon Company, m’a dit lors d’un appel vidéo que l’un des objectifs de ce nouveau jeu de cartes numérique est de permettre aux joueurs de « se concentrer sur le plaisir d’ouvrir des paquets et de collectionner des cartes » et de se familiariser avec le jeu de cartes. Une grande partie de l’engagement à jouer à un jeu de cartes physique est le coût d’obtention des cartes et l’expérience de jouer souvent des matchs, qui sont de gros obstacles à l’entrée. Ainsi, pouvoir simplement atterrir sur la page d’accueil de Pocket et voir un gros bouton pour ouvrir un paquet gratuit est un moyen facile d’entrer dans le monde du JCC Pokémon. Du choix d’un booster au glissement de votre doigt sur le dessus pour l’ouvrir, toutes les sensations d’ouverture d’un paquet et de voir ce que vous obtenez sont toutes là. Si vous tombez sur une carte très rare dans votre paquet, la musique change et la carte fait un petit tourbillon mettant en valeur les effets de la carte numérique.

L’une des expériences les plus cool de l’événement a été de voir quelqu’un tirer une carte immersive et tout le monde se rassembler autour pour voir l’effet complet de la carte.

Actuellement, le premier set comprend plus de 200 cartes, et ce set particulier contient trois versions de boosters représentant Pikachu, Mewtwo et Charizard. Les versions sont importantes car certaines cartes seront uniques à une version spécifique du booster. Par exemple, si je choisis d’ouvrir uniquement le booster Pikachu, j’ai une chance de tirer la carte immersive Pikachu, qui amène le joueur dans la carte dans une petite visite cinématographique sympa de l’art de la carte. L’une des expériences les plus cool de l’événement a été de voir quelqu’un tirer une carte immersive et tout le monde se rassembler autour pour voir l’effet de la carte dans son intégralité. Cela me rappelait beaucoup l’époque où j’étais enfant et où tout le monde se montrait ses cartes Pokémon brillantes ou lorsque quelqu’un tirait une carte rare avec un art complet lors d’un draft avec des amis.

Cartes de poche du jeu de cartes à collectionner Pokémon

Ce n’est pas la carte la plus rare du jeu, comme je l’ai rapidement appris grâce au système de pitié de Pocket, les Pack Points. Pour ceux qui ne le savent pas, le système de pitié d’un jeu de gacha permet aux joueurs de garantir un personnage ou un objet particulier s’ils n’ont pas réussi à l’obtenir par des moyens normaux. Si vous gagnez suffisamment de Pack Points en ouvrant des packs dans Pokemon TCG Pocket, vous pouvez utiliser ces points pour créer n’importe quelle carte que vous voulez pour votre collection ou peut-être votre deck. J’ai découvert que la plus grande rareté jusqu’à présent sont les cartes de rareté couronne, qui sont des cartes full-art dorées. Ces cartes couronnes coûtent 2500 points de paquet, les joueurs doivent donc s’engager à économiser s’ils veulent garantir l’une de ces cartes. Une autre option intéressante pour obtenir des cartes est le Wonder Pick. Les joueurs peuvent obtenir une carte au hasard dans un booster qui a été ouvert par un autre joueur. Les packs de ces joueurs tournent également, c’est donc une autre incitation à consulter Pocket quotidiennement. Après avoir tiré toutes les cartes qui vous plaisent, Pocket propose des options pour les exposer dans un classeur ou un tableau d’affichage dans le cadre de votre profil. Les options de personnalisation sont très similaires à celles de Pokemon TCG Live, comme l’échange de pièces, de pochettes et de tapis de jeu, mais il existe une nouvelle option pour ajouter une animation personnalisée aux cartes, similaire à ce que fait Marvel Snap. Ces animations personnalisées, ou flairs, peuvent être réalisées à l’aide de Shinedust, une monnaie accumulée en convertissant des cartes en double. Sinon, obtenir de nouvelles cartes pour remplir votre dex de cartes semble être une approche attentiste.

Pour obtenir des boosters, vous avez plusieurs possibilités, mais la principale option gratuite consiste à vous enregistrer pour obtenir votre booster gratuit toutes les 12 heures. Les joueurs peuvent ainsi accumuler deux packs gratuits au maximum, vous devez donc les ouvrir aussi souvent que possible. Cela dit, il existe une monnaie en jeu appelée Pack Hourglass qui permet de réduire le temps de rafraîchissement de votre prochain booster, qui peut être obtenu en jouant normalement. Si vous en manquez pour une raison quelconque, Poke Gold ou la monnaie réelle couvre le reste. Dans ma démo, je pouvais acheter de faux Poke Gold, que j’utilisais ensuite pour ouvrir des packs pour voir ce que je pouvais obtenir. Cinq cents pièces d’or à 99,99 $ était l’option la plus élevée disponible dans la boutique, alors j’ai spammé cette option plusieurs fois pour voir si je pouvais tirer une carte immersive rare unique à Pocket. En plus d’ouvrir un pack à la fois, vous avez la possibilité d’en ouvrir dix en une seule fois si vous choisissez d’accumuler vos sabliers de pack ou d’utiliser 60 Poke Gold. Pour ma part, j’ai ouvert environ 50 à 80 paquets avant de tomber sur ma première carte immersive. J’ai eu l’impression d’avoir ouvert moins de paquets avant d’obtenir ma deuxième carte immersive. Pocket affiche les taux de tirage des cartes, certaines des plus rares ayant 5 % de chances d’être tirées. En fin de compte, c’est beaucoup de chance, ce qui n’est pas un facteur amusant sur lequel baser votre boucle de jeu principale.

D’un autre côté, une fonctionnalité que j’ai enfin eu l’occasion de voir plus en profondeur est le système de combat de Pokemon TCG Pocket. Contrairement au Pokémon TCG physique, Pocket a simplifié les règles du TCG pour garder un gameplay rapide. Il se concentre sur l’apprentissage des bases du Pokémon TCG sans la complexité de certaines cartes méta ou voies de jeu. Par exemple, au lieu de six cartes de prix, le joueur qui obtient 3 points ou qui bat 3 points de Pokémon en premier gagne. Un autre changement est qu’un deck ne contient que 20 cartes contre un deck normal de 60 cartes, donc le fait de remplir un deck n’est pas une condition perdante ici. Il n’y a pas non plus de cartes d’énergie pour gonfler le deck. Au lieu de cela, l’énergie est générée automatiquement, ce qui donne aux joueurs la possibilité d’ajouter toujours une énergie à l’un de leurs Pokémon une fois par tour. Si vous prévoyez d’utiliser plusieurs types d’énergie, le maximum est de trois types et l’énergie est générée aléatoirement au combat. Parmi ces changements, les cartes elles-mêmes ont également été modifiées pour ce format. Il n’est pas facile de tuer un Pokémon en un seul coup et même les capacités de Poke et les cartes Dresseur ont des effets réduits. Par exemple, un entraîneur peut vous piocher deux cartes, mais dans le jeu physique de base, vous défaussez généralement votre main et piochez sept cartes. Tous ces changements peuvent effectivement raccourcir une partie normale, mais il est toujours possible de prolonger un peu les matchs, chaque joueur ayant 20 minutes pour effectuer des mouvements en PvP. Honnêtement, je ne pense pas que les matchs iront jusqu’au bout, mais j’ai trouvé intéressant qu’il y ait de la place pour des parties aussi longues.

En tant que fan de jeux de cartes compétitifs, à la fois numériques et physiques, j’étais impatient de découvrir ce jeu. À un certain moment, je vois des gens qui veulent finalement se lancer dans le Pokémon TCG passer au jeu numérique Live ou jouer au jeu de cartes physique. Mais cela laisse le Pokémon TCG Pocket principalement comme une destination de collection de cartes, et c’est peut-être tout ce dont il a besoin. Pokémon Go voit déjà un comportement de collection similaire chez ses joueurs, donc ce n’est qu’une version carte de cela. Donc, en tant que quelqu’un qui a récemment revisité la méta du Pokémon TCG, en particulier avec le récent Championnat du monde, j’ai hâte de découvrir davantage le Pokémon Pocket plus tard dans l’année.