Le jeu de cartes à collectionner Disney Lorcana vendu à des prix gonflés

Le nouveau très attendu de Ravensburger Jeu de cartes à collectionner Disney Lorcana sortira dans les magasins à grande surface le 1er septembre, mais avant sa sortie mondiale, Ravensburger a accordé aux magasins de jeux locaux une fenêtre d’exclusivité de deux semaines. Cela signifie que de la mi-août au premier septembre, les magasins physiques locaux auront un avantage sur des endroits comme Best Buy et Wal-Mart. Mais certains magasins de jeux profitent de leur avance en facturant bien au-delà du prix du jeu. prix attendu.

Le joueur a récemment publié un rapport sur le grand nombre de scalpers travaillant des heures supplémentaires pour profiter de la fenêtre d’exclusivité du magasin de jeux local. Le journaliste Eric Switzer rapporte qu’il a trouvé de nombreux exemples dans la communauté : « Un magasin en Arizona vendait des boosters à 15 $ (PDSF 5,99 $) et des decks de démarrage à 40 $ (PDSF 16,99 $). Un en Californie a vendu Treasure Troves pour 140 $ (PDSF de 49,99 $). Un autre dans l’Ohio demande 275 $ pour des boîtes de rappel (PDSF de 143,76 $) et 60 $ pour des coffrets cadeaux (PDSF de 29,99 $). Ravensburger a confirmé ces PDSF via un communiqué de presse. En parcourant TCGPlayer.com, il apparaît que très peu, voire aucune, d’annonces en ligne sont proposées au prix conseillé (PDSF). De plus, Ravensburger a confirmé que les magasins à grande surface ne bénéficieraient d’aucune remise de gros.

Ravensburger a donné un délai de deux semaines aux magasins de jeux locaux pour vendre Lorcana pour beaucoup de raisons. Le plus important est que pour survivre, un JCC a besoin de joueurs, pas seulement de collectionneurs, mais de personnes qui achèteront plusieurs packs pour perfectionner leurs decks, qui veulent se lancer dans le jeu, qui veulent une communauté. Un porte-parole de Ravensburger l’a confirmé, déclarant dans une déclaration fournie à io9 par courrier électronique que « l’expérience en personne et en magasin est un élément spécial mais crucial de tout JCC. Nous nous engageons à mettre l’accent sur la valeur de l’expérience en personne et en magasin ; encourager les joueurs à visiter leurs magasins de jeux locaux et à créer une communauté.

Comme Switzer le mentionne dans son article, la hausse des prix ne profitera pas aux magasins de jeux locaux à long terme ; en fait, cela pourrait dégrader activement la communauté TCG que Ravensburger espère favoriser au niveau local. Déjà, Meilleur achat a une liste pour un Booster Pack Display, qui comprend 24 boosters, au prix d’environ 150 $. Sur TCGPlayer.com, un lieu privilégié pour acheter et vendre des cartes à collectionner, en particulier pour les magasins locaux, le prix le plus bas pour le même produit est de 290 $. Switzer fait valoir qu’il vaut la peine de bénéficier d’une majoration pour soutenir un magasin local plutôt qu’une entreprise géante, mais presque doubler le prix du carton semble être une mauvaise façon d’encourager la communauté. L’affichage Booster Pack le plus cher sur TCGPlayer.com coûte 500 $.

Selon The Gamer, Ravensburger a promis des fenêtres d’exclusivité pour les six premiers lancements trimestriels de Lorcana, mais il reste à voir si ces fenêtres continueront indéfiniment. Ravensburger a déclaré qu ‘ »en plus du premier set, le deuxième set bénéficiera également d’une exclusivité de deux semaines, mais nous ne partageons aucun détail au-delà de cela pour le moment. »

Si ce sont les clients qui font une mauvaise affaire, ils ne seront peut-être pas aussi enclins à aider les magasins de jeux locaux à l’avenir, et des milliers de magasins physiques souffriront de la cupidité de quelques-uns. Ce n’est pas ce qu’espère Ravensburger. « Notre objectif est de soutenir les magasins dans leurs efforts pour accueillir un large éventail de personnes dans leur communauté, que ce soit par le biais de jeux plus décontractés ou compétitifs. »

