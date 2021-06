Le jeu de blâme de Matt Hancock le sauvera-t-il d’une rétrogradation ?

jeans sa longue séance de témoignages de quatre heures aux députés, le plus grand compliment que l’on puisse faire à Matt Hancock est qu’il a survécu, qu’il n’a pas ajouté à ses propres difficultés considérables et que sa carrière politique n’est peut-être pas terminée, après tout. Vous voyez, dans le monde de Hancock, c’est la faute de la Chine. Comme nouvelle excuse, il joue ainsi parfaitement dans la sinophobie actuelle et les suggestions de plus en plus crédibles selon lesquelles le nouveau coronavirus s’est échappé d’un laboratoire de Wuhan. En tout état de cause, les Chinois n’ont pas fermé leurs frontières et alerté le monde. Ce n’est que la dernière mutation d’un stratagème astucieux développé par le secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales ces derniers mois – pour faire porter la responsabilité des échecs de Covid à autant de suspects possibles que possible, comme s’il s’agissait d’un jeu de Cluedo. La liste des suspects est longue et il est difficile de culpabiliser l’un d’eux.

Dans le passé, il a suggéré que c’était la faute du public, car ils ont ignoré les règles de verrouillage, qui étaient, bien sûr, toutes parfaitement claires et logiques : « ce qui compte, c’est, oui bien sûr, les règles que nous mettons en place, mais il concerne également la façon dont les gens agissent », a déclaré Hancock en janvier à propos des lacunes du système de niveaux.

Hancock a également l’alibi universel permanent qu’il « suivait la science », ce qui est une autre façon de blâmer les experts pour avoir offert des opinions stupides. De plus, bien sûr, il y a le fait indéniable que la pandémie était «sans précédent» et n’aurait donc pas pu être préparée (malgré les preuves de la planification qui avait eu lieu). Les pénuries d’équipements de protection et de tests (et donc le scandale des maisons de retraite) s’expliquent ainsi. Le plaidoyer selon lequel lui et son département ont travaillé incroyablement dur a trouvé une certaine sympathie parmi les membres non partisans du public, bien que beaucoup seraient toujours heureux de le voir licencié immédiatement. Pour l’instant, il reste isolant pour Boris Johnson.