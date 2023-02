Le jeu de blâme de DC commence après le déraillement d’un train dans l’Ohio. De qui est-ce la faute?

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

“La seule façon dont je peux le décrire, c’est comme si les portes de l’enfer étaient ouvertes.”

C’est ainsi que Steve Szekely, chef des matières dangereuses du comté de Mahoning décrit le nuage âcre de fumée noire qui s’est élevé à la suite du déraillement du train du 3 février à East Palestine, dans l’Ohio, où de grandes sections d’un train de 150 wagons, dont certains transportaient des produits chimiques toxiques, ont déraillé.

Cette catastrophe a fait souffrir les résidents et la faune locale de divers symptômes et a provoqué son propre chaos à Washington, car les responsables ont cherché à attribuer la tragédie à un parti ou à une politique.

On dit que le succès a plusieurs pères mais que l’échec est orphelin. Il est clair, selon les experts, que les deux parties, plusieurs administrations, ainsi que les compagnies de chemin de fer et les dirigeants syndicaux, partagent la responsabilité de l’accident ferroviaire frappant.

La cause immédiate du déraillement, selon l’enquête préliminaire du National Transportation Safety Board, était qu’un roulement de roue sur l’un des wagons du train devenait en surchauffe et tombait en panne juste avant l’accident.

Les raisons profondes du crash sont plus complexes.

Réglementation paralysée

Certains, comme Steven Ditmeyer, un ancien haut fonctionnaire de la Federal Railroad Administration, affirment que le gouvernement fédéral n’a pas fait assez pour défendre les freins pneumatiques à commande électronique, un système de freinage qui mettrait à jour les technologies de freinage sur rail existantes, qui remontent à la guerre civile. époque à certains endroits.

« Les freins ECP auraient-ils réduit la gravité de cet accident ? Oui », M. Ditmeyer dit Nouvelles du levier.

En 2015, l’administration Obama a adopté une règle exigeant des freins ECP sur certains trains transportant des matières dangereuses, mais a ignoré la demande du NTSB selon laquelle les règles s’appliquent à tous ces trains. L’administration Trump, fait l’objet de pressions de la part des transporteurs ferroviaires, dont Norfolk Southernla société qui exploitait le train qui a déraillé dans l’Ohio, a entièrement annulé les règles.

Sherrod Brown, sénateur américain de l’Ohio, soutient que le GOP porte la part du blâme pour le recul.

“Nous craignons que l’administration Trump n’annule certaines des règles de sécurité et certaines des règles de sécurité ferroviaire et de sécurité des travailleurs”, a-t-il déclaré. L’indépendant, ajoutant: «Je veux dire, chaque fois que les républicains en ont l’occasion, ils affaiblissent les règles de sécurité des travailleurs, ils affaiblissent et affaiblissent les règles environnementales. Ils affaiblissent les règles de protection des consommateurs. Nous voulons donc savoir si nous devons résoudre ce problème. Mais cela n’aide pas la Palestine orientale maintenant.

L’industrie ferroviaire, quant à elle, affirme que ces technologies de freinage n’ont pas encore fait leurs preuves. La porte-parole de l’Association of American Railroads, Jessica Kahanek, a déclaré USA aujourd’hui Les freins ECP ont un taux de défaillance « important ».

Une population active en déclin

D’autres accusent les conditions de travail des transporteurs ferroviaires du pays d’avoir causé une baisse des effectifs et des normes de sécurité.

“Cela témoigne des conditions sur le chemin de fer”, a déclaré le sénateur du Vermont Bernie Sanders. L’indépendant. “Je pense que certains travailleurs vous diront qu’ils pensaient que quelque chose comme ça était inévitable et que nous devons faire face à une situation où, au cours des six dernières années, 30% de cette main-d’œuvre a été réduite.”

Face à la concurrence du fret terrestre, les transporteurs ferroviaires, y compris Norfolk Southern, ont adopté une pratique connue sous le nom de chemin de fer programmé de précision (PSR), une approche qui se concentre sur la maximisation de l’utilité de chaque wagon individuel plutôt que de considérer des trains entiers comme une seule unité.

Dans la pratique, le PSR a signifié des trains plus longs, supervisés par moins de travailleurs, parfois avec des charges dangereusement alourdies vers l’arrière des convois ferroviaires, selon les syndicats des chemins de fer.

“L’impératif de profit à court terme, le soi-disant” culte du ratio d’exploitation “- de NS [Norfolk Southern] et les autres chemins de fer de classe 1 – a fait de la réduction des coûts, des employés, des procédures et des ressources la priorité absolue », Railroad Workers United dit La Nouvelle République.

« L’épave du train 32N a mis des années à se préparer. Il reste à voir quels autres épaves de train de ce type nous attendent… mais étant donné le modus operandi des transporteurs ferroviaires de classe 1, nous pouvons sans aucun doute nous attendre à de futures catastrophes de cette nature.

Comme L’indépendant a rapporté, les cheminots ont fait valoir que l’administration Biden pro-ouvrière autoproclamée les avait trahis lors des négociations contractuelles en cours, après avoir soutenu un accord de décembre pour éviter une éventuelle grève tout en évitant les demandes des travailleurs comme la fin des RPS et des congés de maladie.

Les conséquences dévastatrices du déraillement d’un train dans l’Ohio révélées par des images de drones choquantes

«Les politiciens sont heureux d’exprimer des platitudes et de nous louer pour notre héroïsme tout au long de la pandémie, la nature essentielle de notre travail, les conditions difficiles, dangereuses et exigeantes de nos emplois. Pourtant, lorsque l’acier touche le rail, ils soutiennent à chaque fois les puissants et riches transporteurs ferroviaires de classe 1 », a déclaré le secrétaire général de la RWU, Jason Doering, lors des négociations.

“À notre avis, je ne pense pas que vous puissiez séparer la réduction drastique des effectifs au cours des sept ou huit dernières années, de l’augmentation des accidents, du taux d’incidents de sécurité”, a déclaré Greg Regan, président du département des métiers du transport du AFL-CIO, dit USA aujourd’hui du déraillement récent, les pertes d’emplois et les changements d’horaires ont réduit le nombre d’employés à bord des trains et le temps alloué aux inspections. “Ce que les gens voient sur le terrain, c’est une très grande pression pour se déplacer aussi vite que possible, aussi maigre que possible et générer autant de profits que possible.”

Norfolk Southern à lui seul a perdu 40% de ses effectifs ces dernières années, selon les documents déposés auprès de la SEC.

Le gouvernement fédéral en fait-il assez?

Les législateurs des deux parties ont fait valoir que le ministère des Transports, dirigé par Pete Buttigieg, ne semble pas en faire assez pour empêcher de nouvelles tragédies.

“Nous avons besoin d’une enquête du Congrès et d’une action directe de Pete Buttigieg pour faire face à cette tragédie”, a déclaré Ilhan Omar, membre du Congrès du Minnesota, démocrate. a écrit sur Twitter lundi.

“Entièrement d’accord”, le sénateur républicain du Texas Ted Cruzécrit en réponse.

En réponse aux deux législateurs, le secrétaire Buttigieg a dit, « Nous pourrions commencer par discuter des mesures immédiates que le Congrès pourrait prendre pour aborder la sécurité ferroviaire et réduire les contraintes pesant sur l’USDOT dans ce domaine. Appelez-nous, nous pouvons faire du bon travail.

M. Buttigieg a défendu le travail de l’administration Biden sur le système ferroviaire, soulignant les “investissements historiques dans la sécurité ferroviaire” découlant de la loi bipartite sur les infrastructures, ainsi qu’une série de subventions en juin fournissant 120 millions de dollars pour la sécurité ferroviaire.

“Une bonne réglementation et une application efficace sont essentielles pour réduire le risque d’incidents ferroviaires, de blessures et de décès”, a déclaré M. Buttigieg. dit dans la déclaration sur Twitter après la catastrophe. « Le DOT met continuellement à jour et applique nos réglementations ferroviaires pour rendre les trains plus sûrs et ramener le taux de blessures vers zéro.

Le DOT est actuellement examiner un projet de règlementsoutenu par l’industrie ferroviaire, qui réduirait la fréquence des essais de freinage sur certains trains.

Les deux parties peuvent convenir que quelque chose doit changer.

“Comment est-ce arrivé?” Le sénateur de l’Ohio JD Vance, un républicain, a déclaré L’indépendant. “Comment empêchez-vous que cela se produise à l’avenir?”

“Nous devons porter nos yeux sur ce problème, en tirer des leçons et nous assurer que la structure réglementaire et administrative est en mesure de s’en protéger”, a ajouté le sénateur Ed Markey du Massachusetts, un démocrate.