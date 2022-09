Si vous n’avez pas encore sauté dans le train des Sims 4, l’occasion idéale approche. Mercredi, EA et Maxis ont annoncé que le jeu de base Les Sims 4 sera définitivement téléchargeable gratuitement à partir du 18 octobre pour PC et Mac via l’application EA, Origin ou Steam, ainsi que PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Series. Systèmes S et Xbox One.

Si vous avez déjà acheté le jeu de base Les Sims 4, vous recevrez toujours un cadeau d’EA le 18 octobre. Selon le communiqué, les membres EA Play et EA Play Pro bénéficieront d’une expérience améliorée lorsque les lots réservés aux membres Les Sims 4 vont dans la liste de lecture. L’édition EA Play comprend le pack d’extension Les Sims 4 Au travail, tandis que l’édition EA Play Pro comprend à la fois le pack d’extension Les Sims 4 Au travail et le kit d’objets Les Sims 4 Tout-petits. Sinon, les propriétaires du jeu de base pourront télécharger gratuitement le kit Desert Luxe à partir de maintenant jusqu’au 17 octobre.

“Avec Les Sims 4 qui deviennent gratuits, notre équipe est plus dévouée que jamais à développer de nouvelles expériences Les Sims 4 significatives pour nos joueurs, et nous continuerons à développer et à publier des packs, des kits et des livraisons express de Sims dans un avenir prévisible. “, a déclaré EA dans un déclaration.

Pour l’instant, le jeu de base Les Sims 4 coûte 20 $ sur les plateformes compatibles. L’édition numérique de luxe coûte 30 $ et Steam propose divers ensembles de jeux de base, d’extensions et de packs de jeux.

