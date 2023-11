Le jeu d’attente de Keir Starmer

Chris Floyd

Un matin de septembre à Dagenham, là où l’est de Londres borde l’arrière-pays de l’Essex. Ronds-points, abribus, travaux. Des défilés commerciaux proposant des récits tout faits : vente à emporter, pharmacie, pompes funèbres. Des rangées de maisons arborant des visages courageux. Une météo qui n’arrive pas à se décider.

À l’extérieur de l’école Sydney Russell, sur Parsloes Avenue, deux petits groupes se sont rassemblés. Extrait sonore des journalistes. Un ruban de dignes locaux. Et, en blazer vert et polo jaune, un adolescent sélectionné parmi plus de 2 000 étudiants pour accueillir le visiteur spécial d’aujourd’hui.

La rumeur court : il n’est qu’à cinq minutes. Un silence respectueux. Un bruit de pieds. Juste à temps, venant de la direction du parking du personnel, il s’approche. Costume bleu, chemise blanche, chaussures noires. Les cheveux gris courts sont persuadés d’une séparation dont ils ne reviendront peut-être jamais. Il est accompagné d’une femme vêtue d’un blazer rose affirmé. Ils avancent un peu gênés sur le tarmac, avec des sourires heureux d’être ici fixés.

«Vous avez dit ‘Reviens!’», dit-il. Une salutation qu’il a peut-être préparée plus tôt. (Il s’est rendu pour la première fois en 2021, pour observer la réouverture de l’école après le confinement. Il honore désormais sa promesse de revenir.) Il avance tout au long de la file, se serrant la main, offrant des mots d’encouragement et de gratitude. Après avoir observé ce rituel, nous entrons à l’intérieur, des passe-temps collés sur la poitrine, surveillés par deux agents de protection policière.

Le très honorable Sir Keir Starmer, chef du Parti travailliste et de l’opposition de Sa Majesté depuis 2020 et, selon tous les sondages, futur Premier ministre britannique, est un homme blanc de 61 ans, solidement bâti, doté d’une démarche résolue et manière plausible d’un cadre supérieur. C’est, d’une certaine manière, exactement ce qu’il est. Si Starmer en personne projette quelque chose que vous ne pourriez pas saisir dans ses apparitions médiatiques pas toujours scintillantes, c’est une concentration intense. Il a un esprit professionnel. Il est compétent. Il est en message. Pour ses détracteurs, c’est sa malédiction : il est trop sérieux et pas assez charismatique pour être Premier ministre. A ses boosters, c’est son cadeau : il est sérieux, comme il devrait l’être à sa place ; il est digne, parce que c’est ce qui est exigé. Il n’est pas là seulement pour la séance photo. La célébrité en soi ne l’intéresse pas. Il est là pour arranger les choses, pour faire la différence. (Il est également là pour la séance photo.)

«Je suis un peu contrarié quand j’entends dire à quel point il est si sérieux», me dit Parvais Jabbar, un ami proche de Starmer. « Ce n’est pas mon expérience. En privé, c’est une personne incroyablement amusante avec qui être. Mais, en même temps, ce que je veux, et je suis sûr que c’est ce que veulent beaucoup de gens, ce sont des gens sérieux au sein du gouvernement. Et je pense que s’il devait choisir, il préférerait être traité de sérieux plutôt que d’être perçu comme un bon rire.

Dans le Nouvel homme d’État, auguste journal de la gauche progressiste, la semaine de la visite de Starmer à Sydney Russell, Andrew Marr, le journaliste politique chevronné, publie une chronique sous le titre « L’énigme de Starmer ». « Qui est-il vraiment ? » demande Marr. « Que représente-t-il, fondamentalement ? Pour un homme privé et peu rhétorique, ce sont des questions inconfortables.

Les réponses comptent, selon l’analyse de Marr, car pour remporter la majorité aux prochaines élections générales, Starmer « doit être mieux compris, mieux apprécié ».

Peut-être que la plupart des adultes, en milieu scolaire, adoptent un aspect légèrement pédagogique. À Sydney Russell, en regardant Starmer répondre aux questions des élèves et donner des conseils, on ne peut s’empêcher de spéculer que si son hôte du matin, la directrice de l’école, Mme Cross (elle est en fait très souriante), déciderait de partir, Starmer pourrait faire un remplacement décent. Il porte son autorité avec légèreté mais fermeté. “Fantastique!” dit-il – un mot d’approbation fréquent – ​​lorsqu’il est informé des diverses réalisations de l’école.

La femme au blazer rose est Bridget Phillipson, la secrétaire fantôme à l’éducation. Contrairement à son patron, dont l’accent – ​​qualifié de « sans classe » par Marr, non à tort – ne trahit pas grand-chose de ses origines, lorsque Phillipson parle, personne n’a le moindre doute sur son origine. Elle a grandi à Sunderland, dans des circonstances tout aussi difficiles que celles de la plupart des enfants qui fréquentent Sydney Russell, qui tire sa clientèle presque exclusivement des communes environnantes. (Nous sommes dans la circonscription de Dagenham et Rainham, une zone résolument ouvrière et un siège travailliste depuis sa création, bien que détenu de justesse lors des élections générales désastreuses – pour les travaillistes – de 2019.) Comme son patron, Phillipson s’est hissée au rang de député. une position de leader dans la vie publique britannique sans beaucoup, voire aucun, des avantages qui facilitent si souvent l’accès au pouvoir de nos plus hauts responsables politiques, en particulier ceux des administrations successives dirigées par les conservateurs qui sont au pouvoir depuis 2010. La différence est , avec elle, vous pouvez le savoir presque immédiatement ; avec Starmer c’est moins évident.

Aujourd’hui, Starmer et Phillipson sont à Dagenham pour aider à promouvoir l’une des compétences clés qui, selon eux, sont traditionnellement refusées aux enfants de la classe ouvrière : « l’oralité », la capacité de parler avec assurance en public. L’organisateur des activités de la matinée est une association à but non lucratif, Debate Mate. Starmer est photographié devant un slogan de Debate Mate : « Learn Today. Dirigez demain. Nous nous précipitons à l’étage vers une salle de classe où deux équipes d’adolescents débattront de la proposition du jour : cette maison donnerait la priorité à l’environnement plutôt qu’à la croissance économique. Starmer et Phillipson offriront des conseils et trancheront.

Ils prennent place avec l’équipe première. Starmer passe directement aux choses sérieuses. Quel est le point le plus important qu’ils espèrent décrocher ? Comment peuvent-ils anticiper ce que l’autre partie dira en retour et quelle sera sa réponse ? Avant de se lancer en politique, Starmer était avocat. Il a parfois été accusé d’être trop juriste dans ses déclarations publiques – impartiales, équivoques – mais ici, son sérieux convient bien. Il prend sa tâche au sérieux. C’est important pour lui.

Le débat commence. Le premier jeune à parler est un artiste naturel. D’autres sont plus hésitants, ce qui est compréhensible étant donné qu’ils sont filmés pour la télévision locale sous les yeux de députés, d’étrangers et, sans doute pire encore, de leurs camarades de classe. Tout au long, Starmer griffonne des notes au stylo à bille sur des bouts de papier, encerclant certains mots et phrases, en soulignant d’autres.

Quand c’est son tour de parler, Starmer fait l’éloge des tactiques et techniques des étudiants, de leur langage corporel et de leur utilisation du contact visuel (« Fantastique ! ») ainsi que de leur capacité à présenter des arguments convaincants sous pression. Le résultat : Team Environment l’emporte sur Team Economic Growth. Starmer ne laisse aucune trace du côté de l’argumentation qu’il privilégie. Au lieu de cela, il discute avec les membres du personnel et l’équipe de Debate Mate, offrant plus de mots d’approbation, s’accordant sur l’importance de leur travail.

WQui est Keir Starmer, vraiment ?

Peut-être le saurons-nous dans le hall, où un autre groupe d’étudiants s’est rassemblé. Ils lui posent à tour de rôle des questions. À propos du plafond des prestations pour les familles ayant plus de deux enfants, que Starmer a déclaré qu’il ne supprimerait pas s’il était élu. La crise du coût de la vie : « Le problème numéro un auquel le pays est confronté », dit-il. Un salaire équitable pour les travailleurs du NHS, qu’il financerait en supprimant les allégements fiscaux pour les non-doms. Ses messages sont d’unité entre les factions opposées. « Nous devons arrêter de diviser les gens », dit-il. Il est interrogé sur les objectifs Net Zero et pourquoi il est sceptique quant à la répression menée par ULEZ, le maire (travailliste) de Londres, contre les voitures les plus polluantes.

Il dit qu’il a des enfants de leur âge – un fils de 15 ans et une fille de 12 ans – et qu’il ne veut pas qu’ils grandissent dans une ville étouffée par les gaz d’échappement, pas plus que n’importe quel parent, mais il craint que certaines personnes soient injustement pénalisées par l’expansion d’ULEZ. (Il ne dit pas qu’il s’inquiète du fait qu’ULEZ soit un perdant potentiel des voix, comme cela a été identifié lors de la défaite des travaillistes à l’élection partielle d’Uxbridge, en juillet dernier.) toi tu penses ?, demande-t-il à ses interrogateurs.

Détendu et expansif lorsqu’il parle aux enfants, on peut le voir visiblement se raidir alors qu’il passe à sa prochaine tâche. Je me tiens derrière les gens de la télévision et de la radio pendant qu’il répond à leurs questions.

Après une brève introduction sur la raison de sa présence à Dagenham – un échange dont on soupçonne qu’il ne fera pas la une des journaux à midi – nous nous tournons immédiatement vers les grandes questions d’État, les questions existentielles auxquelles la nation est confrontée. Oui en effet. Au lieu de cela, Starmer est interrogé sur des questions d’inquiétude passagères qui dominent les gros titres de ce matin. Il devient sec et circonspect.

Un fonctionnaire aurait été surpris en train d’espionner pour le compte de la Chine. Faut-il rompre les relations diplomatiques ? « La Chine constitue un défi stratégique, c’est certain », dit-il. « Ce dont nous avons besoin, c’est d’une politique claire et bien établie, et nous n’en avons pas eu. Nous avons connu des divisions et des incohérences.

Une fillette de 11 ans a été sauvagement attaquée par un chien. L’American Bully XL devrait-il être ajouté à la liste des races interdites ? « Je pense qu’il existe de solides arguments en faveur de l’interdiction de cette race particulière. Écoutons ce que le gouvernement a à dire… »

Qu’en est-il du scandale RAAC (Reinforced Autoclaved Aerated Concrete, si vous voulez le savoir) et de nos écoles en ruine, dont Sydney Russell, justement, ne fait pas partie ? « Je pense que cette question des bâtiments en ruine est une métaphore de ce gouvernement en ruine… »

L’éducation serait-elle une priorité pour un gouvernement travailliste ? (Starmer aime faire une analogie avec le football ; cette question est ce que l’on pourrait appeler un objectif ouvert.) « L’éducation serait une priorité majeure pour un nouveau gouvernement travailliste. Tout comme ce fut le cas avec le dernier gouvernement travailliste.»

Ah ! Le dernier gouvernement travailliste. 1997 et tout ça. Blair et Brown. Nouveau travail. Centrisme. (L’a-t-il fait gonfler ?) On rappelle à Starmer que Sharon Graham, secrétaire générale du syndicat Unite, a récemment averti que le parti travailliste risquait de devenir un…