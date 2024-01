Le jeu d’Andrew Wiggins est la clé pour que la nouvelle formation des Warriors remplisse ses promesses – NBC Sports Bay Area & California

SAN FRANCISCO – Après avoir essayé 14 formations différentes, pour la plupart des échecs lamentables, les Warriors, à leur 15e tentative, en ont découvert une qui pourrait être capable de les repousser dans la course aux séries éliminatoires de la NBA.

L’alignement 15 était exposé samedi soir, avec Stephen Curry et Klay Thompson en garde, Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga à l’avant et Draymond Green au centre.

Ce groupe n’est pas construit pour de grosses minutes tous les soirs, principalement parce qu’il est injuste de demander à Draymond, à 6 pieds 6 pouces, de se cogner régulièrement avec des mastodontes pendant 30 minutes. Mais c’est, pour l’instant, ce que Golden State a à offrir. Même après une autre défaite exaspérante, 145-144, contre les Lakers de Los Angeles en double prolongation, il est évident que cette formation a les meilleures chances de se sortir du feu.

“Il y a beaucoup de polyvalence au sein de ce groupe, défensivement, offensivement, et de grands athlètes et tireurs”, a déclaré Thompson, qui a commis une faute lors de la deuxième prolongation. « Draymond a été incroyable ce soir. Un plus-31 montre son impact. Beaucoup de polyvalence avec cette unité.

Green partait pour la première fois depuis le 12 décembre, il est donc le nouvel ajout. Il a été formidable : huit points, 14 rebonds, 11 passes décisives, trois interceptions et deux contres. Son plus-31 était de loin le meilleur de l’équipe.

Curry et Thompson ont totalisé 70 points, bien au-dessus de leur moyenne combinée de 44,2 par match, et ont ajouté 11 passes décisives et sept rebonds.

Kuminga a connu des problèmes de faute pour afficher sa 23e performance consécutive à deux chiffres – sixième consécutive d’au moins 20 points – avec 22 points tout en récoltant neuf rebonds.

“Avec cette formation, nous avons de la vitesse, nous avons un peu d’athlétisme, nous avons le cerveau et l’esprit de Draymond, ainsi que la façon dont il voit le terrain défensivement”, a déclaré Curry, qui a marqué 46 points, un sommet dans le match – 24 après le match. troisième quart. “Nous avons eu un plutôt bon début de match ce soir.”

Les Warriors ont assez bien commencé pour se forger une avance de cinq points dans les huit premières minutes. L’une des raisons de ce bon départ était Wiggins.

C’est Wiggins, un fantôme pendant la majeure partie de la saison, qui est la clé de la fortune de ce groupe. S’il parvient à redécouvrir quelque chose de proche du sommet de son jeu avec une certaine cohérence, les Warriors auront deux options plus attrayantes qu’ils ne l’étaient il y a une semaine.

Premièrement, ils auront probablement l’occasion d’échanger Wiggins pendant que ses actions augmentent. Ou, deuxièmement, ils peuvent le garder parce qu’il ressemble beaucoup au joueur qui a joué un rôle si crucial dans la victoire de Golden State en finale de la NBA 2022.

Wiggins était superbe. Il y a eu de la production : 22 points. Efficacité : 8 tirs sur 12 depuis le terrain, dont 3 sur 4 en profondeur. Il y avait une défense engagée sur le périmètre et dans la peinture, y compris un bloc de poursuite de LeBron James qui a plu à la foule au bord.

“Cela nous donne un peu plus de taille et d’athlétisme dans tous les domaines”, a déclaré Kerr à propos de la dernière formation. « Nous essayons de maximiser le nombre de possessions que ces gars jouent ensemble. Nous sommes maintenant dans une position où Wiggs joue à un niveau élevé et JK est revenu, Klay, Steph et Draymond sont de retour après la suspension.

« Nous sommes dans une position où nous pouvons rassembler ces gars et probablement nos cinq meilleurs. Nous voulons maximiser le nombre de biens qu’ils possèdent ensemble.

La combinaison Wiggins-Kuminga, qui a connu de mauvais résultats lors des itérations précédentes, apparaît soudain comme une menace. Ce n’était pas une expérience capricieuse. Ce n’était pas bon parce que Wiggins était en proie à l’un des pires basket-ball de sa carrière lors de sa 10e saison.

“Nous avons compris comment jouer les uns contre les autres et les uns contre les autres en même temps sur le terrain”, a déclaré Kuminga. « Ce n’est pas tant que Draymond soit là-dedans ou dehors. Il nous aide pour beaucoup de choses, (mais) c’est juste que nous avons en quelque sorte une sorte de sentiment l’un pour l’autre maintenant.

Tout comme Wiggins a été un facteur important dans les difficultés de Golden State, parce qu’il était en difficulté, il peut également être crucial dans toute reprise. S’il est très bon, ils sont bien meilleurs. S’il est si bon lors des prochains matchs, cela donnera peut-être un nouveau levier au front office.

Si Wiggins reste sur le point, les Warriors ne trouveront probablement pas une meilleure aile bidirectionnelle sur le marché libre. De plus, ils n’auront pas besoin de chercher.

Téléchargez et suivez le podcast Dubs Talk