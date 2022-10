Le jeu consiste à acheter d’abord un Pixel 7 Pro et à attendre sur Pixel Watch

Aux États-Unis, la meilleure offre Pixel 7 et Pixel 7 Pro déverrouillée que vous trouverez probablement est celle avec un crédit de 200 $ à dépenser après l’achat. Je sais que d’autres pays distribuent gratuitement des montres Pixel, comme s’il ne s’agissait pas d’accessoires coûteux, mais 200 $ ou les États-Unis. Dans cet esprit, votre meilleur jeu si vous voulez le nouveau téléphone de Google et leur première montre, est probablement d’attendre sur la montre.

Le Google Store et Best Buy proposent tous deux une offre sur les versions déverrouillées du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro qui vous permet d’obtenir un crédit à dépenser pour d’autres produits une fois votre commande exécutée. Un achat Pixel 7 vous rapporte 100 $ de crédit et un achat Pixel 7 Pro vous rapporte 200 $. Ces crédits arrivent lorsque votre téléphone arrive, c’est donc ce que je veux dire quand je dis qu’il est probablement préférable d’attendre pour acheter la nouvelle Pixel Watch.

La Pixel Watch est une smartwatch à 350 $, ce qui n’est pas un petit prix pour un accessoire. Si vous attendez, vous pouvez utiliser ce crédit de 100 $ ou 200 $ sur la Pixel Watch pour atténuer ce coup porté à votre portefeuille. 100 $ de réduction font tomber une montre Pixel à 250 $ et le crédit de 200 $ le ramènerait à 150 $. Ce sont des prix solides.

Et si vous commandez chez Best Buy, vous pouvez prendre ce crédit et le dépenser le jour où votre téléphone arrive et toujours obtenir une Pixel Watch le même jour, en supposant que votre magasin local a des stocks. Les dates d’expédition de la montre n’ont pas encore commencé à glisser, de sorte que la situation pourrait encore tenir.

Bien sûr, vous pouvez encore réduire vos coûts en échangeant un téléphone avec votre Pixel 7 ou Pixel 7 Pro. Best Buy dit que les prix de reprise dépassent 400 $, mais Google propose des tarifs décents sur les anciens Pixels. Un Pixel 5 coûte 400 $ en ce moment. Un Pixel 5a vous rapporterait 350 $ de réduction. Le Pixel 6, qui n’est qu’un téléphone à 599 $, vous rapporterait 440 $ de réduction.

Liens Pixel 7: Meilleur achat | Boutique Google

Liens Pixel 7 Pro: Meilleur achat | Boutique Google