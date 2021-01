Le match du dimanche entre Boston et Miami a été reporté en raison de problèmes de recherche de contacts au sein du Heat, a déclaré une personne familière avec la situation à l’Associated Press.

Les Celtics auraient été sans sept joueurs pour le match conformément aux protocoles de santé et de sécurité de la NBA pour traiter COVID-19[feminine, tous ont été exclus plus tôt dimanche avec deux autres en raison d’une blessure. Cela aurait laissé Boston avec seulement huit joueurs disponibles, le minimum de la ligue.

La situation s’est complexifiée au fur et à mesure que les équipes se sont rapprochées de la pointe prévue à 19 heures. Le Heat a exclu Avery Bradley en raison des mêmes protocoles, et l’équipe effectuait une recherche des contacts pour voir si quelqu’un d’autre ne serait pas éligible pour jouer.

Ce processus était toujours en cours dimanche après-midi, et étant donné l’incertitude quant à savoir si le Heat devrait juger de nombreux joueurs ou non, la décision a été prise de reporter le match, selon la personne qui a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat car ni les équipes ni la ligue n’avait annoncé le report publiquement.

C’est le deuxième match reporté en NBA cette saison. Un match entre Oklahoma City et Houston a été reporté le 23 décembre car les Rockets n’avaient pas assez de joueurs éligibles pour jouer trois avaient renvoyé des tests positifs ou non concluants pour le coronavirus , quatre autres ont été mis en quarantaine, James Harden n’était pas disponible pour avoir enfreint les protocoles et un autre joueur était blessé. Cela a laissé Houston avec sept joueurs.

Dimanche, les Celtics ont exclu Jaylen Brown, Javonte Green, Semi Ojeleye, Jayson Tatum, Tristan Thompson, Grant Williams et Robert Williams en raison des protocoles. C’est ce dont aucune équipe n’a été privée en raison de problèmes liés aux virus jusqu’à présent cette saison, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’aucun des Celtics touchés n’a été testé positif.

