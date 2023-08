Le jeu canadien sur le changement climatique fait s’effondrer les mondes numérique et physique

Dans un entrepôt de tabac abandonné en bordure de l’ancienne ville italienne de Paestum, au sud de Naples, une douzaine de spectateurs sont assis sur des bûches renversées sur ce qui ressemble à un camping canadien typique.

Là, sous une bâche inclinée, deux acteurs lisent une histoire.

Il s’agit d’une jeune femme et d’un homme, à la fois seuls et vaincus, dans un futur proche avec le changement climatique qui s’infiltre de toutes parts. Le couple se retrouve maladroitement organisé à un rendez-vous à l’aveugle pour se rendre sur les plateaux du parc national du Gros-Morne à Terre-Neuve, un paysage semblable à Mars qui remonte à 450 millions d’années.

C’est la scène d’ouverture de la pièce Animerréalisé par Chris Salter, artiste et ancien professeur à la faculté des beaux-arts de l’Université Concordia à Montréal, et présenté cette année au Campania Theatre Festival.

Ce qui commence comme le plus simple du théâtre analogique – l’acte intime de lire devant une petite foule en direct – change brusquement de vitesse, plongeant le public dans une expérience de réalité virtuelle immersive qui brouille progressivement les frontières entre les mondes physique et numérique.

Des rochers sont vus dans les airs pendant la partie de réalité virtuelle de la performance d’Animate. (Chris Salter)

Les membres du public reçoivent un écran monté sur la tête, ou des lunettes VR et des écouteurs. Saisissant une corde menée par un acteur, ils sont guidés à travers l’entrepôt. Vu à travers les lunettes, il a été transformé en une version granuleuse en noir et blanc de l’entrepôt, mais jonché de pierres. (Toute tentative de les frapper trahit le fait qu’ils sont en fait des mirages.)

Dans le même temps, les autres membres du public disparaissent de la vue. Le spectateur finit par se sentir déconnecté et désorienté, et ce ne sont que les réflexions du flux de conscience des personnages, Laurie et Daniel, qui fournissent une présence humaine.

« Je voulais explorer la tension entre le monde réel et le monde de plus en plus numérique à travers le prisme du changement climatique, où les gens sont de plus en plus éloignés de leur environnement physique réel et vivent davantage dans des espaces numériques », a déclaré Salter. « Donc, l’idée était de faire s’écraser ces choses ensemble pour créer une tension intéressante. »

Entre les mondes

Chris Salter, le directeur d’Animate, est un artiste et ancien professeur à l’Université Concordia à Montréal. (Alan Maag)

À un moment du voyage, vous vous retrouvez soudainement au centre d’une version virtuelle 3D en couleur des Tablelands, avec des rochers aux teintes ocre et des traînées de végétation verte dans un paysage semblable à un fjord qui s’étend dans toutes les directions. tourner ou trébucher vers. La pièce évolue jusqu’à un crescendo palpitant, une scène finale chaotique qui implique une interaction surprenante avec des rochers volants, ainsi que des sons et des sensations réels à l’extérieur.

Salter, aujourd’hui directeur de l’Immersive Arts Space de l’Université des Arts de Zurich, a une formation dans les installations artistiques multimédias de pointe ainsi que dans le théâtre, et a produit pendant des années de grandes œuvres qui explorent la perception sensorielle. Avec ce dernier projet, il a voulu en étendre la portée.

« Je m’intéressais à la transformation climatique, et le Canada est évidemment au point zéro pour cela », a déclaré Salter.

« Ce n’est plus une chose abstraite avec des graphiques. C’est physiquement réel, dans votre corps. J’ai donc voulu créer une œuvre où vous vivez physiquement cela, où il n’y a nulle part où aller, par opposition à une histoire didactique sur le climat que tant d’œuvres d’art sont ces jours. »

Basé sur un conte cli-fi

Mais pour ce faire, il a déclaré qu’il avait besoin d’un récit convaincant pour en faire plus qu’une simple vitrine de choses intéressantes que vous pouvez faire avec la réalité virtuelle.

Il a découvert que dans « Animate », une nouvelle de la terre-neuvienne Kate Story qui fait partie de la collection CLI-FI : Histoires canadiennes du changement climatiquepublié par Exil Editions.

La terre-neuvienne Kate Story a écrit la nouvelle centrée sur le climat sur laquelle Animate est basé. (Wayne Eardley)

« Beaucoup de gens associent la science-fiction à la dystopie, mais ce n’est pas une histoire dystopique », a déclaré Story, qui vit maintenant à Peterborough, en Ontario, et dont le roman Oursin a été finaliste pour un prix littéraire du Prix du Gouverneur général 2022.

« Je voulais écrire sur deux personnes brisées et comment, en tant qu’humains, nous ne sommes pas aussi séparés de la planète que nous avons tendance à le vivre. Et comment, dans un sens, la » fin du monde « pour eux est extatique, alors qu’ils se replient dans cette Terre. »

Story, qui a vu la pièce l’été dernier lors de sa première au Kunstfest Weimar en Allemagne, affirme que la technologie utilisée par Salter et son équipe n’est pas un luxe, mais une amplification transformatrice des thèmes qu’elle explore dans son histoire.

« Ils ont fait quelque chose de vraiment intelligent et délicieux avec la maladresse de mettre les lunettes », a-t-elle déclaré. « Ça devient ce sentiment d’initiation qui est très ludique. »

La technologie de réalité augmentée ou mixte que Salter utilise est devenue familière à beaucoup, avec l’annonce récente de la visière Vision Pro d’Apple, où l’écran de l’ordinateur disparaît et les applications semblent simplement planer au milieu d’une pièce.

Salter n’est pas intéressé à se débarrasser des écrans, mais à explorer jusqu’où il peut aller pour voir comment le monde physique peut être façonné par ordinateur. Il cite ce que l’on appelle dans le langage VR « l’illusion de plausibilité » – où les gens agissent comme si quelque chose était réel, tout en sachant que ce n’est pas le cas – et sa similitude avec la suspension de la croyance qui est nécessaire au théâtre.

« Ces technologies que nous utilisons ne sont pas destinées à ces espaces géants », a déclaré Salter à propos de l’ancien entrepôt de tabac. « Ils sont destinés à un salon, un mètre de déambulation. Donc on les pousse à l’extrême, spatialement et temporellement. »

« Essayer de repousser les limites »

Selon Rolf Hemker, directeur de festival de théâtre et critique allemand, contrairement à de nombreuses applications de réalité virtuelle, comme les jeux vidéo ou le casque Apple, Salter recherche de nouvelles expressions de la réalité virtuelle uniquement pour le plaisir de l’expérimentation.

« Il essaie scientifiquement de repousser les limites et d’entrer dans des angles commercialement moins attrayants de ces développements technologiques », a-t-il déclaré.

Les spectateurs ont mis des lunettes de réalité virtuelle lors de la représentation d’Animate. (Megan Williams/CBC)

Salter dit qu’il voit Animer comme une métaphore du cadre de vie, dans lequel les humains se trouvent et qu’ils détruisent, et qui cherche maintenant à se venger. Pourtant, il se hérisse à l’idée que les artistes devraient en quelque sorte fournir des leçons ou des solutions au changement climatique.

« Tout le monde s’attend à ce que les arts sauvent le monde maintenant », a-t-il déclaré. « Mais les arts existent dans l’imaginaire, dans le possible. »

Bien qu’une œuvre d’art puisse déclencher une réaction, le changement de paradigme plus large qui pourrait avoir lieu dans la compréhension d’une personne d’un problème comme le changement climatique nécessite du temps.

Ironiquement, cette production de Animer est en partie financée par une subvention de PRISME-ART, Fonds du Recherche du Québec, Nature et Technologies, Société et Culture pour permettre aux artistes de représenter des données scientifiques auprès du public. Salter dit que lorsqu’ils ont demandé la subvention, ils ont dit à l’agence qu’ils feraient exactement le contraire – en fournissant une prise de conscience expérientielle du changement climatique, sans montrer de données.

« L’art ne sert à rien », a-t-il dit. « C’est inutile dans le sens où sa fonction n’est pas de résoudre les problèmes du monde, mais de changer la façon dont vous percevez le monde, émotionnellement, affectivement, collectivement – des façons que vous ne pouvez pas voir dans le journal. »

Animate sera présenté à Montréal au Festival international de musique électronique et des arts numériques, ou MUTEK, du 22 au 27 août, à raison de cinq spectacles par jour.