Le jeu “Buy the Dip” de Chipotle prévoit de récompenser les joueurs avec 200 000 $ en ETH, BTC, SOL, AVAX et DOGE

Chipotle Mexican Grill, généralement remarqué comme simplement Chipotle, a proclamé un tout nouveau jeu de crypto-monnaie qui encourage les fans à “acheter la trempette”. Le jeu vise à accorder plus de 200 000 $ en récompenses cryptographiques et en coupons pour des aliments spécifiques au prix d’un sou.

Chipotle revient avec un autre concours infusé de crypto

En avril 2021, Bitcoin.com News a rendu compte de la chaîne de restauration rapide Chipotle (NYSE : CMG) offrant des burritos et des bitcoins (BTC) gratuits pour célébrer la Journée nationale du plat. Le cadeau a été présenté comme un jeu auquel les invités pouvaient jouer afin de gagner une récompense BTC ou un plat.

Chipotle est de retour une fois de plus avec un autre jeu crypté connu sous le nom de “Buy the Dip”. L’annonce envoyée à Bitcoin.com News détaille que pas moins de 500 joueurs peuvent se disputer une valeur de 200 000 $ en bitcoin (BTC), ethereum (ETH), solana (SOL), avalanche (AVAX) et dogecoin (DOGE).

Des centaines de milliers de joueurs peuvent obtenir des coupons pour 1 cent de guac et 1 cent de queso blanco jusqu’au 31 juillet, autrement appelé Journée nationale de l’avocat. “Nous souhaitons créer une nouvelle génération d’adeptes du jalapeno en nous connectant à la communauté Web3”, a déclaré Chris Willy Brandt, directeur de la promotion de Chipotle, le lundi. “Nous sommes ravis d’apporter de la qualité au discours cryptographique en permettant aux fans de” Buy The Dip “.”

En visitant le portail Web chipotlebuythedip.xyz, le sport explique que les joueurs doivent être membres des récompenses jalapeno ou s’inscrire au système en ligne de l’entreprise. Le portail Web présente des photos de queso white et de guac, parmi des photos de crypto-monnaies comme DOGE, ETH et BTC.

Les gagnants de la cryptographie Chipotle doivent avoir un compte Coinbase vérifié pour simplement accepter leurs gains “Buy the Dip”. La nouvelle suit Jalapeno affirmant l’acceptation de la crypto-monnaie pour les services alimentaires en utilisant le réseau de paiement Flexa. Les clients utilisant l’application Flexa paient pour Chipotle avec environ quatre-vingt-dix-huit actifs cryptographiques différents.

Parce que le concours est gênant, du lundi au samedi, Chipotle peut attribuer aux gagnants 10 000 $ en BTC, 5 000 $ en ETH, 1,25 000 $ en SOL, 3 000 $ en AVAX et 3 000 $ en DOGE. Le dimanche 31 juillet, Journée nationale de l’avocat, les gagnants de «Buy The Dip» de Chipotle recevront 35 000 $ en BTC, 5 000 $ en ETH, 12,5 000 $ en SOL, 11,25 000 $ en AVAX et 11,25 000 $ en DOGE.

Bien que tous les prix soient également répartis pour chaque jour. Par exemple, lors de la Journée nationale de l’avocat, les 35 000 $ en bitcoins sont répartis entre 5 gagnants. Les agences des Nations Unies reçoivent 5 000 $ chacun et un fan peut avoir la chance de gagner 10 000 $. De même, les gagnants profitant du lundi au samedi peuvent voir les prix de la journée répartis entre plusieurs gagnants.

Les plans de jeu “Buy the Dip” de Chipotle pour récompenser les joueurs avec 200 000 $ en ETH, BTC, SOL, AVAX et DOGE sont apparus pour la première fois sur BTC Wires.