Le jeu au sol continue de tourner pour Forreston – Shaw Local

Le jeu de course à Forreston est à peu près aussi cohérent que possible. Chaque année, comme sur des roulettes, les Cardinals chevauchent une écurie de défenseurs et une solide ligne offensive pour de gros gains – et des victoires.

Mais la partie la plus impressionnante de cette attaque précipitée tant vantée est la façon dont année après année, malgré les changements de noms et de visages, elle ne manque toujours pas un battement.

Les trois équipes de championnat d’État en 2014, 2016 et 2018 avaient toutes un corps d’arrières différent courant derrière un groupe différent de joueurs de ligne offensifs; seul Garrett Badertscher était un rouage clé dans le champ arrière de deux équipes de titre d’État différentes.

Alors, qu’en est-il du programme Forreston pour qu’il puisse simplement brancher le prochain gars et avoir le même genre de succès?

“Nous travaillons très dur sur la course, et nous possédons cela et c’est notre identité, alors nous courons avec”, a déclaré l’entraîneur Keynon Janicke, sans jeu de mots. «Les enfants sont la chose la plus importante; ils ont complètement adhéré à ce que nous faisons.

« Les entraîneurs avant moi ont réussi à mettre en place un système qui fonctionne vraiment pour nos enfants. Donc, n’importe qui peut entrer et connaître notre système et avoir du temps de jeu, et le connaître de fond en comble. Notre programme commence à la sixième année en Junior Tackle et vous progressez jusqu’à l’université, donc vous faites le même genre de chose tous les jours pendant sept ans d’affilée, et cela s’est ancré dans votre esprit.

Cet automne sera une autre saison où une nouvelle écurie d’arrières devra remplir de gros souliers. Les Cardinals ont perdu leurs quatre meilleurs coureurs d’il y a un an – Matthew Beltran, Jacob Fiorello, Devonte King-Black et Noah Johnson – qui se sont combinés pour courir pour 2 271 verges et 27 touchés.

McKeon Crase de Forreston (à droite) trouve la lumière du jour et court pour un touché contre Eastland-Pearl City lors de leur match de la semaine 3 la saison dernière. Crase revient dans le champ arrière des Cardinals cette année. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Mais en raison des rotations multi-arrières aux positions d’aile et d’arrière, il y a quatre gars qui reviennent de l’année dernière – Kaleb Sanders, McKeon Crase, Micah Nelson et Quinten Frederick – qui ont tous couru plus de 150 mètres et combinés pour 925 mètres. et huit scores entre eux.

“Nous avons perdu 13 seniors, ce qui pue, mais nous avons des gars qui ont acheté, donc c’est comme si nous reprenions là où nous nous étions arrêtés”, a déclaré Janicke.

Frederick attribue cette capacité apparemment annuelle du nouveau groupe à intensifier et à réussir à apprendre des gars qui les ont précédés – ainsi qu’à la faim et au désir que les remplaçants montrent ce qu’ils peuvent faire lorsqu’ils en ont l’occasion.

«Je pense que c’est définitivement, quand vous êtes plus jeune, de travailler avec les gars plus âgés. Quand j’étais un étudiant de première année, les seniors cette année-là étaient Ethan Mulder, Dom Christensen et ces gars-là, donc juste les regarder et apprendre d’eux, et toujours revenir en arrière et regarder le film de quand ils ont joué, cela aide beaucoup », a déclaré Frederick. “Et je pense que c’est fou à quel point nous voulons sortir. Vous les regardez et le succès qu’ils ont eu, et vous pensez juste ‘Je veux être comme eux.’ Vous les admirez et essayez de faire les mêmes choses qu’eux dans le football. Cela vous rend juste super anxieux de vouloir être comme eux.

Les choses sont de la même manière année après année, avec un nouveau groupe de râpes routières ouvrant la voie aux coureurs Forreston.

Cette année est un peu différente, car les Cardinals n’ont perdu que deux joueurs de ligne à la remise des diplômes au printemps dernier. Cela augure bien pour le jeu au sol, avec l’expérience et la connaissance de l’attaque que possèdent les joueurs de retour.

“Je sais d’un bout à l’autre ce que tout le monde fait à chaque jeu”, a déclaré le senior Drew Dieterman. «Vous pouvez me demander ce que fait l’ailier serré gauche sur ce jeu et je peux vous le dire, ou ce que fait le garde droit sur ce jeu et je peux vous le dire. Ce n’est pas que j’étudie ça, c’est juste en étant en ligne ou en regardant un film, vous connaissez les concepts et tout.

Le joueur de ligne Forreston Casey DeVries bloque un coéquipier lors d’un récent entraînement. Les Cardinals n’ont perdu que deux joueurs de ligne pour obtenir leur diplôme au printemps et semblent prêts pour une autre saison solide dans les tranchées. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Bien que les noms des joueurs de ligne ne soient pas aussi familiers que ceux des gars qui portent le ballon derrière eux, les statistiques mises en place par l’attaque sont une source de grande fierté pour les gars dans les tranchées. C’est un insigne d’honneur de bloquer pour un match au sol de 400 verges ou de voir un dos se briser sur une longue course de touché.

«Bien sûr, tout jeu de course ou de passe commence par la ligne. Si un gars ne fait pas son travail, le jeu est terminé », a déclaré Dieterman. « Nous ne sommes pas reconnus, mais évidemment, cela commence par nous. Si nous ne faisons pas notre travail, il n’y a pas de verges à gagner – donc s’il y a un gain de 20 verges, nous savons que nous avons fait notre travail.

Quand les arrières font aussi leur travail, c’est beau de voir la symétrie d’un jeu se dérouler. Frederick dit que ce n’est pas juste un accident, ou quelque chose qui survient à l’improviste ; au lieu de cela, cela découle d’années de ces acteurs travaillant ensemble dans le même système.

En fait, comme Janicke l’a mentionné, au moment où les joueurs des Cardinals atteignent le niveau universitaire, les choses se déroulent naturellement et ne nécessitent pas beaucoup de réflexion ou de discussion. Ils sortent et le font.

«J’ai l’impression que si vous restez au même poste, cela clique juste autour de votre deuxième année ou de votre première année junior. C’est à ce moment-là que cela a fonctionné pour moi, mais j’ai échangé une quantité décente », a déclaré Frederick. «Je connais la plupart des postes de porteur de ballon, donc après je dirais trois semaines lorsque vous passez à un poste différent, c’est à peu près quand ça clique. Vous sortez et faites ce que vous faites depuis que vous avez commencé à jouer.

Les joueurs de ligne de Forreston bloquent alors que le porteur de ballon Jacob Fiorello (3) étire le ballon à travers la ligne de but lors de leur match de la semaine 8 contre Gibson City-Melvin-Sibley la saison dernière.

(Earleen Hinton/Shaw Media)

Dieterman attribue la compétitivité des entraînements pendant la préparation du match comme un facteur clé dans la prise en charge et la réussite du groupe suivant lorsqu’il devient le partant.

«Ça commence avec tout le monde dans l’équipe de scouts, ils entrent et vont fort; ils le traitent presque comme une mêlée », a-t-il déclaré. «Des étudiants de première année à juniors qui ne jouent même pas, ils courent aussi fort qu’ils le peuvent à chaque jeu, font des allers-retours, et ils sont préparés une fois qu’ils entrent dans un match. C’est juste une seconde nature.

Et cela vient de la répétition et de l’expérience. Parce que tant d’enfants affrontent l’équipe universitaire en tant que jeunes joueurs, ils sont plus que prêts à relever le défi quand c’est à leur tour de commencer.

Janicke dit que c’est un principe clé du programme Forreston : donner à autant d’enfants que possible de chances de jouer et d’apprendre le système, à tous les niveaux. Le résultat est un flux constant d’arrières et de joueurs de ligne prêts à jouer pour exécuter le système année après année.

“Nous sommes tous sur les représentants ici, nous obtenons autant de représentants que possible, que ce soit à l’entraînement ou dans notre mêlée d’équipe, une tonne de matchs de première année le lundi, nous avons fait quelques matchs de première année, nous faisons beaucoup de jamborees de première année , aussi, si nous le pouvons », a-t-il déclaré. «Il s’agit simplement d’obtenir tous ces représentants et d’adhérer, puis ils peuvent en faire partie. C’est vraiment cool de voir des étudiants de première année s’épanouir en tant que seniors, et qui peut faire partie de ce que nous appelons notre rotation, que ce soit sur les ailes ou à l’arrière.

“Et non seulement ils travaillent ensemble, mais la compétition entre eux est excellente, et cela en fait une excellente équipe chaque année.”