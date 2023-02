Le jeu anglais est prêt pour un énorme bouleversement, la star de Man United fustigée, le transfert gratuit des yeux d’Everton, la réaction de transfert après le record de Chelsea

Manchester United a rejoint Newcastle lors de la finale de la Coupe Carabao pour organiser un affrontement alléchant à Wembley.

Les Red Devils ont terminé le travail contre Nottingham Forest mercredi soir, scellant une victoire 2-0 (5-0 au total) pour réserver leur place lors de la confrontation du 26 février.

Les fans de United se délectent du retour d’une époque prometteuse après des années d’obscurité, tandis que les supporters de Newcastle osent rêver d’un premier trophée majeur depuis 1955.

Après une semaine dominée par le drame de la FA Cup, les sagas de transfert et l’action de la Carabao Cup, la Premier League est de retour en force vendredi soir.

Chelsea et son armée de nouvelles recrues accueillent Fulham à Stamford Bridge à 20h – en direct sur talkSPORT.

Bien sûr, nous continuerons à vous apporter toutes les retombées d’une fenêtre de transfert record alors que nous nous préparons à un week-end de football passionnant.

Connectez-vous à talkSPORT pour toutes les réactions à une fenêtre de transfert record via le site Web ICI. Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

