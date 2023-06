Le jeu aide les enfants à pratiquer des compétences clés et à développer leurs forces

Dans ce monde de plus en plus numérique, il n’est pas surprenant que les enfants passent de plus en plus de temps sur une sorte d’appareil. Et bien qu’il y ait certainement beaucoup à apprendre, à explorer et à créer à l’aide d’appareils, il y a des compétences que les appareils ne peuvent pas toujours enseigner – et que les enfants doivent apprendre.

Le jeu renforce les fonctions exécutives et les capacités de régulation de l’humeur

La fonction exécutive, la régulation émotionnelle et les compétences physiques générales sont importantes pour que les enfants apprennent – et pratiquent – à mesure qu’ils grandissent. La meilleure façon pour les enfants d’acquérir ces compétences est par le jeu ; c’est pourquoi on dit que le jeu est le travail d’un enfant. À mesure que les appareils deviennent de plus en plus omniprésents et que de nombreux enfants sont de plus en plus programmés avec des cours et des activités organisées, le temps passé à jouer sans appareil peut être oublié.

Je pense aussi que les parents et les enfants oublient littéralement comment jouer. Les parents avaient l’habitude d’apporter des jouets pour divertir leurs enfants en attendant de me voir ; maintenant, ils tendent simplement leur téléphone à leur enfant. Les appareils sont si omniprésents et si simples qu’il peut être très difficile de les mettre de côté et de trouver autre chose à faire.

Le jeu est essentiel à un développement sain

Le Center on the Developing Child de Harvard a mis au point d’excellents dépliants pour les parents (note : téléchargement automatique) sur différents jeux et activités selon l’âge pour aider à soutenir le développement de leur enfant. J’aime particulièrement ceux qui impliquent le parent aussi – parce que cela aide non seulement votre enfant, mais aussi votre relation.

Grands jeux à jouer avec les jeunes enfants : de 4 à 7 ans

Au cours des trois premières années de la vie, le jeu consiste littéralement à développer des connexions cérébrales et des compétences de base. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, le jeu s’appuie sur ces compétences et leur donne la possibilité de réfléchir, d’être créatif, de coopérer les uns avec les autres et d’utiliser leur corps.

Voici quelques idées pour 4 à 7 ans (remarque : téléchargement automatique) :

Freeze Dance, Red Light Green Light, Simon Says ou Duck Duck Goose sont tous des jeux qui font bouger les enfants tout en renforçant l’autorégulation et la coopération.

I Spy, Bingo (ou Opposites Bingo, où les familles créent leurs propres tableaux d’images et où les enfants doivent faire correspondre le contraire de ce qui est dit), et d’autres jeux d’association sont parfaits pour développer la mémoire et les compétences cognitives.

Essayez de commencer une histoire et demandez à d’autres d’y ajouter pour voir quels rebondissements émergent ! C’est un excellent moyen d’encourager la créativité. Vous pouvez faire quelque chose de similaire avec un dessin : commencez par quelque chose de simple, comme une maison ou un bateau, et embellissez-le à tour de rôle, en racontant comme vous le faites.

Grands jeux à jouer avec les enfants plus âgés : de 8 à 12 ans

Le 8 à 12 ans (note : téléchargement automatique) sont capables d’activités plus compliquées, comme :

Faire des puzzles ou résoudre des mots croisés ou d’autres puzzles ensemble.

Jouer à des jeux comme les échecs, Battleship, Go ou Clue qui impliquent la mémoire et la planification.

Pratiquer un sport – jouez au basket ensemble, allez patiner, pratiquez le yoga ou allez courir ensemble. Être actif ensemble n’est pas seulement sain pour vous deux, c’est aussi un bon exemple pour la vie.

Apprendre un instrument — apprenez ensemble !

Faire des choses. Apprenez-leur à cuisiner, construire, coudre, crocheter, cultiver un jardin. Cela aussi peut être joué.

Les occasions de jouer aident aussi les adolescents

Alors que les enfants deviennent adolescents (téléchargement automatique), ils recherchent naturellement plus d’indépendance et de temps avec leurs pairs. Les occasions de jouer prennent différentes formes selon les intérêts personnels. Le sport, la cuisine, la musique, le théâtre et même (avec modération) les jeux vidéo peuvent encourager la créativité, les compétences de vie et le plaisir.

Pour plus d’informations sur la façon dont les parents peuvent développer et encourager des compétences de vie importantes chez leurs enfants, visitez le Harvard Centre sur l’enfant en développement site Internet.

