Le jeton FTT de FTX plonge de 80 %, effaçant plus de 2 milliards de dollars en valeur

FTT, le jeton natif de l’échange de crypto FTX, a perdu la majeure partie de sa valeur après que son rival Binance, la plus grande société de crypto-monnaie au monde, a annoncé son intention d’acquérir la société.

La pièce s’est échangée à environ 22 dollars lundi et a chuté en dessous de 5 dollars mardi après-midi à New York. La vente a anéanti plus de 2 milliards de dollars de valeur en l’espace de 24 heures.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, connu sous le nom de CZ, a écrit dans un tweet à ses plus de 7 millions de followers qu’il s’attend à ce que la FTT soit “très volatile dans les prochains jours à mesure que les choses évoluent”.

Les crypto-monnaies en tant que classe ont coulé mardi, le bitcoin et l’éthereum plongeant tous deux de plus de 10 %. Actions d’échange crypto Coinbase a également connu une baisse de pourcentage à deux chiffres, tandis que Robin des Bois que les traders utilisent pour acheter et vendre des cryptos, a chuté d’environ 19 %.

“C’est probablement l’accord le plus dramatique que j’aie jamais vu dans l’histoire de l’industrie de la cryptographie”, a déclaré Nic Carter, associé chez Castle Island Ventures, qui se concentre sur les investissements dans la blockchain. “Il consolide essentiellement les deux plus grandes bourses offshore en une seule entité, un coup absolu pour CZ et Binance – et vraiment un désastre pour FTX.”

L’accord entre les deux sociétés n’est pas contraignant et fait suite à ce que le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a qualifié de “crise de liquidités” dans son entreprise, qui était évaluée à 32 milliards de dollars lors d’un tour de table plus tôt cette année.