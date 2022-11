Le jeton du fan de l’Argentine coule de 31% lors de la défaite en Coupe du monde contre l’Arabie saoudite

Le prix des jetons de supporters de football d’association, conçus pour l’engagement des supporters, est apparemment réduit par les performances sur le terrain des équipes.

La défaite 2-1 de l’Argentine contre l’Arabie saoudite lors du match d’ouverture de la Coupe du monde de football a fait chuter la valeur du Fan Token de l’Association argentine de football (ARG), conformément aux espoirs des fans de football du pays.

Avec le jeton ARG au prix de 7,21 $ au coup d’envoi, la mauvaise performance de l’équipe de football de l’association dirigée par Lionel Messi a vu la valeur du jeton tomber trente et unième à 4,96 $ en haut du match avant de passer à 5,22 $ au moment de la rédaction, en en accord avec les données de Coingecko.

Par contre, la valeur au sol de “The Saudis”, une collection de jetons non fongibles (NFT) sur le thème de l’Arabie saoudite sans rapport avec l’équipe de football de l’association, a grimpé en flèche de 50 2,6 %, passant de 0,196 éther (ETH) à 0,3 ETH en un temps équivalent avant de se calmer. à une valeur de 0,225 ETH, soit environ 250 $.

Le volume des ventes de la série a également augmenté de 990 % au cours des vingt-quatre dernières heures, se rapprochant de 24,5 ETH selon les informations d’OpenSea.

Malgré le bal pour la Coupe du Monde de la FIFA, qui a officiellement vu le jour le 20 novembre, la société d’analyse de crypto-monnaie Delphi Digital a noté que le jeton natif Chiliz (CHZ) de la plate-forme d’engagement des fans de Socios, en plus des jetons alternatifs basés sur le football représentant la participation nations, s’est également considérablement refroidi au cours des deux derniers jours:

CHZ est un jeton ERC-20 natif sur Socios, une plate-forme d’engagement des fans alimentée par la blockchain qui a été l’un des plus grands contributeurs au boom des jetons des fans de sport.

La plupart des jetons basés sur le football fonctionnent sur Socios, qui a des partenariats avec un certain nombre des plus grands clubs de football associatifs au monde, notamment le Metropolis FC, le Paris Saint-Germain FC et le Manchester Town FC.

Bien que les jetons ne représentent pas la possession en groupe, le jeton permet aux consommateurs de sélectionner certaines sélections créées par des groupes de parrainage en plus de sanctionner l’accès à certaines récompenses.

Le jeton de fan de l’Argentine a chuté de 31% lorsque la défaite en Coupe du monde contre l’Arabie saoudite est apparue pour la première fois sur BTC Wires.