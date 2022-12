Le jeton BNB natif de Binance plonge au plus bas depuis juillet

Binance’s le jeton natif, BNB, a chuté de 15 % la semaine dernière, dont une baisse de plus de 6 % au cours des dernières 24 heures. BNB, frappé pour la première fois en 2017, est la cinquième crypto-monnaie la plus précieuse au monde, avec une capitalisation boursière d’environ 39 milliards de dollars, selon CoinMarketCap . C’est derrière seulement bitcoins , éthéré attache et pièce de monnaie USD.

“Nous allons bien financièrement”, a déclaré Zhao, après que Becky Quick de CNBC lui ait demandé si l’entreprise pouvait gérer une demande de 2,1 milliards de dollars.

Les investisseurs en crypto sont devenus sceptiques quant aux commentaires des hauts dirigeants sur la santé financière de leurs entreprises. Le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré sur Twitter que les actifs de son entreprise étaient bons, même si les dirigeants savaient qu’elle était au milieu d’une crise de liquidité qui a finalement forcé la bourse à la faillite. Bankman-Fried a été arrêté cette semaine aux Bahamas et accusé par les procureurs américains de fraude et de blanchiment d’argent.

Les demandes de retrait sont un autre sujet de préoccupation. Zhao a déclaré qu’environ 1,14 milliard de dollars de retraits nets avaient eu lieu mardi, mais a tweeté que ce n’était “pas les retraits les plus élevés que nous ayons traités, pas même les meilleurs”. [five]. ” Mercredi, il a déclaré que la situation s’était “stabilisée”. La société d’analyse de la blockchain Nansen a déclaré que le numéro de retrait mardi a atteint 3 milliards de dollars.

Un porte-parole de Binance a déclaré à CNBC dans un communiqué que “nous avons réussi ce test de résistance extrême parce que nous gérons un modèle commercial très simple – détenir des actifs en dépôt et générer des revenus grâce aux frais de transaction”. Le porte-parole n’a pas fourni de réponse immédiate à une question sur la baisse de BNB.

Binance et FTX étaient intimement liés. Zhao a annoncé publiquement le mois dernier que son entreprise était liquider sa position dans FTTla pièce de monnaie native de FTX, au milieu des inquiétudes concernant la solvabilité de FTX et de sa société de négoce sœur, Alameda Research.

FTX a alors fait face à une augmentation immédiate des demandes de retrait, et Binance est intervenu avec un accord non contraignant pour acquérir la société dans le cadre d’un plan de sauvetage. Un jour plus tard, Binance a renoncé à l’accord, déclarant que “les problèmes de FTX sont hors de notre contrôle ou de notre capacité à aider”.

Comme tous les grands projets et entreprises de cryptographie, Binance a développé sa propre monnaie. Sur son site Internet, la société affirme que les gens peuvent “utiliser BNB pour payer des biens et des services, régler les frais de transaction sur Binance Smart Chain, participer à des ventes exclusives de jetons et plus encore”. Les domaines dans lesquels le BNB peut être utilisé, selon le site, incluent le paiement, les voyages et les divertissements.

Il y a une offre en circulation d’environ 160 millions de BNB sur une offre totale maximale de 200 millions, selon CoinMarketCap. Bloomberg a rapporté en juin que la SEC enquêtait pour savoir si la vente de jetons de 2017 équivalait à un titre offert qui aurait dû être enregistré auprès des régulateurs.

– MacKenzie Sigalos de CNBC a contribué à ce rapport.

REGARDEZ: Les régulateurs mettent en évidence les principaux risques: immobilier commercial, pertes de crédit, crypto