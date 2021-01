Le JetBot 90 AI + possède des capacités de navigation avancées: il a été conçu pour mieux répondre à son environnement que de simplement se faufiler, rebondir sur les pieds de chaise et s’échouer sur les bases de lampadaires.

Il utilise une combinaison de capteurs pour identifier les objets et déterminer comment les contourner. Tout d’abord, il y a un capteur Lidar, qui utilise un laser pour renvoyer la lumière sur les objets et calculer très précisément à quelle distance ils se trouvent. Ensuite, il y a un capteur 3D, qui aide le nettoyeur à identifier différents types d’objets.

Le JetBot utilise ensuite un algorithme de reconnaissance d’objets pour déterminer la meilleure façon de manœuvrer autour des meubles et autres obstacles.

Bien que Samsung l’appelle «le premier aspirateur robot intelligent au monde», ce n’est pas le premier aspirateur robot à utiliser ce type de technologie. En fait, cela ressemble beaucoup à quelques autres aspirateurs robots sur le marché, y compris le Roborock S6 Max V, qui utilise à la fois le Lidar et la reconnaissance d’objets, via un système à double caméra.

L’une des choses que le S6 Max V peut faire avec cette reconnaissance d’objet (ce que, probablement, le JetBot pourra également faire) est d’éviter les crottes d’animaux. C’est une nouvelle encourageante pour tous ceux qui se méfient encore des aspirateurs robots après avoir entendu des histoires d’horreur de leurs débuts, lorsque les propriétaires d’animaux pourraient rentrer à la maison pour découvrir que leur aspirateur robot avait accidentellement redécoré leur sol avec un Jackson Pollock impromptu.

Samsung ne le confirme pas exactement mais il dit que le JetBot 90 AI + évitera automatiquement tout objet classé comme fragile, dangereux ou susceptible de provoquer une contamination secondaire.

Nous supposerons également qu’il utilisera une capacité d’IA similaire au S6 Max V, qui est une machine d’apprentissage dont la reconnaissance d’objets s’améliore au fur et à mesure qu’elle est utilisée.

Enfin, la caméra couleur du JetBot et du S6 Max V peut être utilisée à distance. Dans le cas du JetBot, c’est via l’application SmartThings de Samsung. Cela signifie que lorsque vous êtes à l’extérieur de la maison, vous pouvez conduire l’aspirateur dans votre maison, tout en regardant la caméra. C’est un moyen pratique de vérifier la présence de vos animaux de compagnie et de soulager votre esprit de tout problème de sécurité.

Comme vous pouvez vous y attendre d’un aspirateur robot haut de gamme, vous pourrez également programmer le nettoyage, démarrer un nettoyage à distance et désigner des zones dans votre maison à éviter.

Ce sont toutes des fonctionnalités intéressantes, mais aucune n’est entièrement nouvelle. En fait, toutes les fonctionnalités partagées suggèrent que le JetBot 90 AI + utilisera une technologie similaire à celle du S6 Max V.

Mais le JetBot 90 AI + a quelques autres trucs dans sa manche, auxquels son design inhabituel pourrait faire allusion. Ce n’est pas la rondelle surdimensionnée typique – au lieu de cela, elle a une cale inclinée d’un côté.







Samsung dit qu’il peut «s’abaisser sous les meubles» si nécessaire. C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. L’un des conseils clés que nous donnons aux personnes qui achètent un aspirateur robot est de mesurer la hauteur entre le sol et le dessous de vos meubles clés, tels que votre lit, votre canapé et votre table basse, pour vous assurer que l’aspirateur conviendra. confortablement en dessous.

Mais un aspirateur robot qui ajuste sa hauteur pourrait faire de ces soucis une chose du passé, bien que nous supposions que la hauteur minimale ne sera pas inférieure à celle d’un aspirateur robot standard.

Une fois le nettoyage terminé, le JetBot s’arrête à la Clean Station, le système d’élimination breveté de Samsung. Non seulement il se chargera automatiquement (comme vous vous en doutez), mais le bac sera vidé dans un grand sac à l’intérieur du quai. Le sac n’a besoin d’être changé que tous les mois ou deux et protégera les personnes sensibles à la poussière. (Nous avons examiné la Clean Station qui peut être utilisée avec l’aspirateur à main de Samsung, le Powerstick Jet).

Ce n’est donc pas tout à fait nouveau, mais il semble que le JetBot 90 AI + combinera un certain nombre de fonctionnalités haut de gamme pour en faire l’un des robots aspirateurs les plus avancés du marché.

Les spécifications complètes du JetBot 90 AI + n’ont pas encore été publiées, mais il dispose d’une aspiration de 30 W et d’un système Cyclone pour plus d’efficacité. Il n’y a pas encore de mot sur le prix, mais attendez-vous à ce qu’il soit dans le haut de gamme. Il sera disponible aux États-Unis au premier semestre 2021.

Pour plus d’informations sur les aspirateurs robots, vous pouvez lire notre examen complet du Roborock S6 Max V ou, pour savoir quels robots aspirateurs nous évaluons le plus, consultez notre tour d’horizon des meilleurs que nous avons testés.