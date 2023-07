Le jet privé du comédien Gabriel Iglesias atterrit d’urgence: « Heureux d’être en vie »

L’humoriste Gabriel Iglesias est « heureux d’être en vie » après un incident effrayant impliquant un jet privé.

L’homme drôle de 46 ans surnommé « Fluffy » a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux d’un avion privé dans lequel il avait été passager assis dans un champ boueux avec des gens qui s’éloignaient vers les services d’urgence.

« Atterrissage d’urgence!!! » a écrit le comédien sur Instagram. « Notre jet privé a dérapé de la piste et s’est retrouvé dans un champ à Andrew’s, en Caroline du Nord. Tout le monde va bien mais secoué. »

« Heureux d’être en vie. Je vous aime tous », a-t-il ajouté.

Iglesias était en route pour le prochain spectacle de sa tournée « Don’t Worry, Be Fluffy » au Harrah’s Cherokee Event Center à Asheville, en Caroline du Nord.

Le comédien est surtout connu pour son travail de comédien de stand-up et est également apparu dans des films comme « Space Jam : A New Legacy », « Magic Mike XXL » et « Coco ».

Le bureau du shérif du comté de Cherokee a confirmé l’incident sur sa page Facebook.

« Vers 12h59 le 30 juin, les responsables locaux des urgences ont répondu au rapport d’un avion qui avait quitté l’extrémité de la piste de l’aéroport régional de Western Carolina », a indiqué leur message.

Il a poursuivi: « L’avion un Gulfstream 1987, N924MB a eu du mal à s’arrêter pour une raison indéterminée et a glissé à environ 600 pieds de l’extrémité de la piste. La région locale avait connu de fortes pluies au cours de la matinée. »

Ils ont également confirmé qu’Iglesias était un passager et ont noté que « les intervenants du service d’incendie et de sauvetage de Valleytown n’ont signalé aucun blessé », et qu’une enquête plus approfondie est en cours avec la FAA et le NTSB.