Le jet privé d’Elon Musk a effectué 134 voyages en 2022 et le plus court n’a duré que 6 minutes

Le vol le plus court effectué par le jet privé d’Elon Musk en 2022 n’a duré que 6 minutes. Jack Sweeney, l’étudiant qui a une équation chaude et froide avec le milliardaire, est de retour. Dans son “ElonJet Wrapped” pour 2022, Sweeney a partagé que le jet de Musk a effectué 134 vols au total en 2022, le plus court étant de 6 minutes et le plus long de 12 heures et 20 minutes. Il n’a pas été précisé si Musk était à bord ou non pendant ces vols.

Selon les statistiques de Sweeney, le vol le plus court du jet de Musk a été effectué au-dessus de Long Beach. Le plus long était de Mykonos, en Grèce, à Austin, au Texas. Le premier a été réalisé en décembre et le second en juillet. Les voyages à l’étranger comprenaient le Brésil, la France, l’Italie, la Grèce, la Norvège, l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Qatar. Les destinations les plus courantes étaient Los Angeles, Austin, Brownsville, San Francisco, San Jose et Oakland. L’ensemble des 134 vols ont émis 1 895 tonnes de dioxyde de carbone et 557 711 kg de carburéacteur ont été utilisés.

Les émissions de CO2 des célébrités utilisant des jets privés ont, ces derniers temps, fait l’objet de nombreux débats sur les réseaux sociaux. Les milliardaires qui effectuent de courts voyages dans leurs jets privés alors que le reste du monde est sous le choc d’une crise climatique ont suscité des critiques dans le monde entier.

En fait, le deuxième homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, loue désormais des avions privés lorsqu’il doit en utiliser un. Le groupe LVMH – qui possède des marques comme Louis Vuitton – avait son propre jet, qui a été vendu après que les utilisateurs de Twitter ont commencé à suivre les mouvements du PDG Arnault. Cela est apparu sur Twitter comme un moyen de tenir les milliardaires et autres riches responsables de leurs émissions de carbone. D’Elon Musk, Kylie Jenner à Taylor Swift, des célébrités ont été fustigées sur Twitter après que ces comptes de suivi aient suivi leurs voyages en jet privé extrêmement courts, parfois de quelques minutes seulement.

Sur un podcast appartenant à LVMH, Arnault a déclaré que le groupe avait vendu son avion, a rapporté Gizmodo en octobre de l’année dernière. “Le résultat maintenant est que personne ne peut voir où je vais parce que je loue des avions quand j’utilise des avions privés”, a-t-il déclaré. Antoine Arnault, le deuxième rejeton de la famille du milliardaire, a déclaré que les concurrents pourraient avoir un avantage sur eux si la localisation du jet LVH est connue du public.

