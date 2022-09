Le Wrangler 4xe hybride rechargeable de Jeep n’est pas seulement l’une des meilleures versions de son légendaire tout-terrain, c’est aussi l’un des PHEV les plus populaires en vente. Pour tirer parti de cette popularité, Jeep a présenté mercredi au Salon de l’auto de Detroit un nouveau niveau de finition Willys 4xe qui apporte des éléments de conception patrimoniaux à son SUV rechargeable.

L’autocollant Willys sur le capot est bordé de bleu électrique, la couleur signature de Jeep pour les hybrides rechargeables que l’on retrouve également sur les badges et les crochets de remorquage. Modèles Willys précédents a obtenu un décalque “4-Wheel Drive” sur le hayon, et la version 4xe le modifie avec un script “Electric” en haut. Les autres touches Willys incluent des phares et des antibrouillards à DEL standard, une calandre noire, des roues noires de 17 pouces portant des pneus tout-terrain Firestone Destination, des rails anti-roche, un différentiel arrière à glissement limité, un système audio Alpine à 9 haut-parleurs et tapis de sol robustes avec un motif de carte topographique.

Jeep



Comme les autres modèles Wrangler 4xe, le Willys associe un moteur 4 cylindres en ligne turbocompressé de 2,0 litres à une transmission automatique à 8 vitesses, un moteur électrique et une batterie de 17 kilowattheures. Cette configuration fournit au Wrangler 375 chevaux et 470 livres-pied de couple, ainsi qu’une autonomie électrique pure de 21 miles. Le Willys 4xe dispose d’un système à quatre roues motrices permanent, d’essieux Dana 44 et d’un élévateur de suspension avec une garde au sol de 10.1 pouces.

Le Wrangler Willys 4xe atteindra les concessionnaires au quatrième trimestre de 2022 avec un prix de départ de 55 590 $, y compris des frais de destination de 1 595 $. Cela en fait le Wrangler plug-in le moins cher que vous puissiez acheter, avec le Sahara 4xe 2023 plus orienté route à partir de 56 360 $ et le robuste Rubicon 4xe coûtant 60 190 $. Pour l’instant, le Wrangler Willys 4xe sera toujours admissible au crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ pour les véhicules électriques.