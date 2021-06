Le Jeep Grand Cherokee L arrive dans les salles d’exposition pour étendre la portée de la marque

Un Jeep Grand Cherokee L 2021 escalade une colline rocheuse au Chelsea Proving Grounds de Stellantis dans le Michigan. Michael Wayland / CNBC

CHELSEA, Michigan – Jim Morrison sourit en entendant le bruit perçant des rochers raclant le train d’atterrissage de la Jeep qu’il conduit. « La chose la plus importante pour nous chez Jeep est de prouver notre capacité », dit-il en escaladant une colline rocheuse sur un terrain d’essai pour Stellantis, la société mère de Jeep. « C’est ce qui nous a pris un peu plus de temps que tout le monde. Il fallait d’abord que ce soit une vraie Jeep. » Le véhicule que conduit Morrison, vice-président des opérations nord-américaines de Jeep, est le Grand Cherokee L 2021. Il s’agit d’un nouveau modèle pour la marque qui devrait arriver dans les salles d’exposition la semaine prochaine en tant que premier véhicule à trois rangées de Jeep depuis plus d’une décennie. En faisant passer le Grand Cherokee d’un SUV à deux rangées à trois rangées, Jeep cherche à attirer de nouveaux acheteurs et à fidéliser les propriétaires actuels qui devaient auparavant quitter la marque s’ils voulaient un véhicule plus gros. C’est un domaine de croissance clé pour la marque au milieu d’un afflux de nouveaux concurrents tels que les SUV Kia Telluride et Hyundai Palisade bien accueillis.

« Cela va vraiment nous aider à développer le haut de gamme de l’entreprise, ce qui est bon pour attirer de nouveaux clients », a déclaré Morrison, ajoutant que le Grand Cherokee avait déjà un taux de fidélisation de la clientèle de près de 50 %. l’entreprise. »

Des bénéfices plus élevés

Le prix moyen du Grand Cherokee se situe toujours près du sommet du segment des SUV intermédiaires par rapport à de nombreux véhicules à trois rangées, selon les données de Cox Automotive. L’ajout du Grand Cherokee L poussera le prix moyen et les bénéfices du SUV encore plus haut, selon Matt Degen, un éditeur de la société de données et d’analyses automobiles. « Ils ont eu besoin de ce véhicule », a-t-il déclaré. « Faire du Grand Cherokee un SUV à trois rangées est vraiment une évidence pour la marque. »

Jim Morrison, vice-président de Jeep en Amérique du Nord, prend la parole le 11 juin 2021 lors d’un événement pour le nouveau SUV Grand Cherokee L à Detroit. Michael Wayland / CNBC

Le prix de départ du Grand Cherokee L se situera entre environ 37 000 $ et 66 000 $. Le prix haut de gamme est d’environ 9 000 $ par rapport à un modèle à deux rangées comparable du véhicule actuel. Le prix moyen qu’un consommateur a payé pour un Grand Cherokee le mois dernier était de 45 694 $, selon Cox. C’est déjà environ 2 600 $ de plus que le VUS intermédiaire moyen.

1 million de ventes ?

Avant les usines d’assemblage de coffrages liés à la pandémie de coronavirus l’année dernière, les ventes de Jeep aux États-Unis avaient dépassé les 900 000 VUS pendant deux années consécutives. Degen pense que les ventes intérieures de Jeep pourraient dépasser le million dans un avenir prévisible avec les ajouts du Grand Cherokee L ainsi que des plus gros VUS Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer qui devraient être mis en vente plus tard cette année. Stellantis, anciennement Fiat Chrysler, augmente considérablement la production de Jeep aux États-Unis. Le constructeur automobile a dépensé 1,6 milliard de dollars pour convertir un ancien complexe de moteurs en une usine d’assemblage complète pour le Grand Cherokee 2021. Il s’agissait de la première nouvelle usine d’assemblage de la ville en 30 ans.

Travailleurs de l’usine de montage de Détroit de Stellantis qui produit le nouveau Grand Cherokee L 2021, un nouveau SUV à trois rangées. Michael Wayland | CNBC

Le constructeur automobile ajoute également la production des modèles Wagoneer dans une usine de la banlieue de Detroit, portant à six le nombre d’usines produisant des Jeeps aux États-Unis. « Jeep est l’un de ces joyaux de la couronne parmi les marques automobiles », a déclaré Degen. « La marque Jeep elle-même est vraiment, vraiment importante pour Stellantis dans son ensemble, en particulier pour les ventes aux États-Unis. » D’ici la fin de cette année, Jeep devrait étendre sa gamme de six véhicules à neuf, y compris les véhicules Grand Cherokee L et Wagoneer. Cela exclut les nouveaux modèles hybrides rechargeables tels que le Wrangler 4xe actuel et le futur Grand Cherokee.

Grand Cherokee L

Le Grand Cherokee L 2021 est reconnaissable en tant que Jeep, mais présente un nouveau design extérieur avec des feux de jour à LED horizontaux, une calandre à sept fentes plus large et d’autres éléments de conception qui ont fait leurs débuts l’année dernière sur le concept de SUV Grand Wagoneer de l’entreprise.

2021 Jeep Grand Cherokee L Fiat Chrysler