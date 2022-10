Le jean baggy de Dua Lipa après Trevor Noah Date: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Christopher Peterson / SplashNews

Doua Lipa était à la mode en jeans baggy quelques jours seulement après son rendez-vous avec Trevor Noé! Le chanteur, 27 ans, a canalisé les années 2000 avec le denim ample associé à un t-shirt noir qui semblait présenter un personnage de Les Schtroumpfs à New York le samedi 1er octobre. Elle a ajouté une grosse paire de lunettes de soleil noires et des baskets au look, tenant un grand sac en cuir dans sa main gauche et une veste en cuir jetée sur son bras droit. En dépit d’être décontractée, elle avait toujours l’air glamour avec ses cheveux noirs séparés et baissés alors qu’elle sortait d’un immeuble avec un ami, portant un sweat à capuche rose, en remorque.

Dua a fait la une des journaux plus tôt cette semaine après son rendez-vous avec Trevor au restaurant jamaïcain Miss Lily’s le 28 septembre. Les deux ont dîné à une table intime loin des autres invités pour le repas décontracté avant de se promener dans le village ukrainien à la fin de la soirée. Le rendez-vous a semblé bien se passer, puisqu’il a été photographié en train de l’embrasser dans la rue à la fin de la soirée – déclenchant immédiatement des rumeurs d’amour ! Peu de temps après, une source a déclaré HollywoodLa Vie que le chanteur de “Levitating” voit du potentiel avec Trevor, 38 ans.

“Dua a dit à des amis qu’elle avait passé un moment incroyable avec lui et elle pense que Trevor est très gentil. Elle voit définitivement le potentiel et pense qu’ils ont une excellente chimie les uns avec les autres », a déclaré l’initié à HL. “Ils ne sont pas dans une relation engagée et les choses ne sont pas sérieuses entre eux à ce stade … Elle apprécie à quel point il a été ouvert et honnête avec elle à propos des choses qui se passent dans sa vie et de ce qu’il recherche dans une relation”, ils ont également a dit. Notamment, les deux sont célibataires depuis un certain temps : Dua a mis fin à sa relation avec Gigi Hadid et Bella Hadidle frère cadet de , Anouar Hadid23 ans, en décembre 2021, et Trevor a semblé rompre définitivement avec sa petite amie récurrente Minka Kelly42 ans, ce printemps.

Actuellement, Dua est en pause avec elle Tournée mondiale de la nostalgie future pendant quatre semaines, et semble passer la majorité de ce temps jusqu’à présent dans la Big Apple. Juste un jour après son rendez-vous avec Trevor, elle a stupéfié sur le tapis rouge pour George Clooney et femme Amal‘s Clooney Foundation for Justice 2022 Albie Awards le 29 septembre.

La soirée a également fait la une des journaux pour Trevor, qui a annoncé séparément son départ Le spectacle quotidien après sept saisons. Son remplacement, sa dernière date et ses plans futurs pour le spectacle n’ont pas encore été déterminés.