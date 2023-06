Le JCAR reste un élément central de l’équilibre du pouvoir gouvernemental – Shaw Local

Le Comité mixte des règles administrativesil s’avère, est un bras important du gouvernement de l’État, même en dehors de l’atténuation de la pandémie.

Mon premier projet Eye On Illinois en mai 2020 a expliqué le rôle du JCAR en vertu de la loi sur la procédure administrative de l’Illinois. Les républicains accusaient le gouverneur JB Pritzker de «gouverner par décret» parce qu’il avait déposé des règles d’urgence concernant les dispositions des lois de santé publique concernant les restaurants, les commerces de détail, les installations d’exercice, les salons et les salons de tatouage.

Pritzker a retiré les règles avant la réunion du JCAR, mais cela offrait encore une chance d’expliquer comment l’Assemblée générale a rédigé l’APA pour déléguer des pouvoirs aux agences d’État de l’exécutif – théoriquement des experts par rapport aux législateurs – tout en conservant la surveillance et en préservant ainsi l’équilibre des pouvoirs.

Il y a beaucoup moins de tollé partisan sur les dernières règles de Pritzker, autorisant une pause temporaire dans l’inscription au programme Health Benefits for Immigrant Adults. (Pour une explication complète de Capitol News Illinois, visitez tinyurl.com/JCARupdate.) En fait, l’opposition vient d’organisations résolument de gauche comme la campagne Healthy Illinois, un groupe qui plaide pour que les soins de santé soient disponibles quel que soit le statut de citoyenneté.

« En réduisant la couverture médicale vitale des immigrants de l’Illinois, le gouverneur Pritzker tourne le dos aux communautés qu’il prétend accueillir dans l’Illinois et s’aligne sur les républicains anti-immigrés du pays », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Scott T.Holland

Prenez note : que la critique se concentre sur le résultat, pas sur le processus. Il y a beaucoup de place pour un débat politique sur qui mérite l’accès à quels services et pourquoi et comment payer pour tout cela, mais du point de vue du gouvernement, la séquence des opérations fonctionne comme prévu.

Pritzker a annoncé les règles en question immédiatement après avoir signé la loi les autorisant, Projet de loi interne 1298. Les règles d’urgence entrent en vigueur au plus tard 10 jours après le dépôt auprès du secrétaire d’État (dans ce cas, le 1er juillet) et ne peuvent généralement pas être en vigueur plus de 150 jours. HB 1298 permet spécifiquement au gouverneur de déposer à nouveau la même règle après l’expiration de la première.

Le JCAR peut prendre trois mesures. Le premier est essentiellement impuissant, car il indique simplement que le comité a des préoccupations. Les autres sont des masses comparatives.

Une objection indique que le comité trouve des règles incompatibles avec la loi de l’État, a des effets économiques néfastes sur les petites entreprises, les municipalités ou les organisations à but non lucratif ou remet en question le processus d’élaboration des règles ou la validité de l’urgence. L’agence dispose de 90 jours pour répondre et toute modification dure le reste de la fenêtre de 150 jours.

Le comité peut également ajouter une suspension à son objection, arrêtant l’exécution à moins que le comité ne retire sa décision. Ce résultat indique que les membres trouvent la règle contraire à l’intérêt, à la sécurité ou au bien-être du public.

La mécanique gouvernementale peut sembler ennuyeuse, mais la compréhension de la procédure est un élément essentiel d’une citoyenneté informée.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au [email protected].