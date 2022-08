Le jardinier fait une découverte incroyable d’une valeur de 100 000 £ en haie et il y a un meilleur TWIST

Un PENSIONNÉ a été stupéfait lorsqu’il a découvert un sac en plastique contenant des bijoux précieux et de l’argent liquide dans sa haie.

On pensait que le trésor valait 100 000 £ – mais l’heureux propriétaire n’aurait jamais pu s’attendre à ce qui s’est passé ensuite.

Le trésor a été découvert dans la haie près de la maison du retraité en Allemagne Crédit : Getty

Le butin, comprenant des dizaines de bagues en or, colliers, boucles d’oreilles et pierres précieuses, valait plus de 100 000 £

L’homme – dont l’identité et l’âge n’ont pas été divulgués en raison des lois locales sur la vie privée – a fait la découverte lors d’activités de jardinage dans son domaine de Hanau, en Allemagne, en novembre dernier.

Il aurait coupé la haie lorsqu’il a repéré un sac en plastique patiné en dessous.

La police locale enquêtant sur les objets de valeur a déclaré que les dizaines de bagues, colliers, boucles d’oreilles et pierres précieuses en or valaient au total environ 17 000 £, ajoutant que l’argent s’élevait à 85 000 £.

Ils pensent que les bijoux ont été fabriqués aux États-Unis dans les années 1950 et 1960, selon un expert mandaté par la police.

Et plusieurs appels des autorités régionales et une large couverture médiatique, personne ne s’est présenté pour réclamer les objets de valeur.

Après une enquête approfondie, la police locale a informé l’homme âgé qui a signalé la découverte qu’il pouvait TOUT garder.

Le porte-parole de la police d’Offenbach, Thomas Leipold, a déclaré: “La loi fédérale stipule que la personne qui informe les autorités de la découverte peut la conserver si son possesseur ne peut être retrouvé dans les six mois.”

Leipold a refusé de divulguer si les enquêteurs supposent que les bijoux et l’argent pourraient être du pillage.

Mais le porte-parole de la police a révélé que son département a été inondé de notifications et d’informations par des citoyens de toute l’Allemagne et même de l’étranger.

Il a déclaré: “Quelqu’un nous a informés d’un cambriolage à la caserne de Hanau dans les années 1980. Nous avons pu exclure rapidement une connexion puisque les billets trouvés dans la haie l’année dernière étaient des euros.

“Il n’y avait pas de billets en euros à l’époque.”

La monnaie a été introduite en Allemagne en 2002.

Leipold a ajouté que la police d’Offenbach avait contacté non seulement de nombreux services de police à travers le pays, mais également la Bundesbank (Banque centrale allemande) dans le but de déterminer un éventuel ancien propriétaire de l’argent via leurs dates d’émission et leurs numéros d’enregistrement.

Leipold a déclaré au diffuseur local Hessenschau: “Nous avons fait tout ce que nous pouvions mais en vain.”

Se référant au retraité qui a fait la découverte, le policier a ajouté : « Informer les agents de son poste de police local était la bonne chose à faire.

“Il a agi de manière impeccable. C’est pourquoi il est maintenant éligible pour tout garder.”