La nouvelle des découvertes archéologiques est survenue alors que le gouvernement britannique a déclaré la semaine dernière qu’il prévoyait d’élargir sa définition de ce qui constitue un trésor de sorte que des artefacts plus rares – pas seulement ceux en or ou en argent, ou qui avaient plus de 300 ans – pourraient être conservés pour être exposés dans les musées plutôt que vendus à des collectionneurs privés.

La découverte archéologique était l’une des plus de 47000 découvertes en Angleterre et au Pays de Galles qui ont été signalées cette année, au milieu d’une augmentation du jardinage dans l’arrière-cour pendant les verrouillages de coronavirus, a déclaré mercredi le British Museum.

LONDRES – Les jardiniers du Hampshire, un comté du sud-est de l’Angleterre, désherbaient leur cour en avril lorsqu’ils ont trouvé 63 pièces d’or et une pièce en argent du règne du roi Henri VIII au 16ème siècle, avec quatre des pièces portant les initiales du roi. épouses Catherine d’Aragon, Anne Boleyn et Jane Seymour.

En Grande-Bretagne, de nombreux objets historiques qui sont découverts et dont on pense qu’ils datent du XVIIIe siècle ou avant doivent, selon la loi, être signalés aux autorités locales pour examen. Si l’objet répond à la définition gouvernementale du trésor, les musées nationaux ou locaux ont la possibilité de l’acquérir et de payer une récompense, équivalente à la valeur marchande de l’objet, qui est partagée entre le chercheur et le propriétaire foncier.

Depuis 1997, la loi dans la majeure partie de la Grande-Bretagne a défini comme un trésor, et donc protégé, les objets en or ou en argent et qui ont plus de 300 ans, avant le début de la production de masse avec la révolution industrielle.

Mais comme la popularité croissante de la détection de métaux en tant que passe-temps signifiait que davantage d’objets historiques étaient trouvés, les musées ont manqué des éléments d’importance archéologique qui ne relevaient pas de la définition de la loi, y compris les haches de l’âge du bronze, les chaudrons de l’âge du fer et les armes médiévales et bijoux.

En 2017, 1267 pièces ont subi le processus dans lequel un comité détermine si un objet doit être considéré comme un trésor, contre 79 pièces en 1997.

L’un des éléments qui ne répondait pas à la définition précédente de «trésor» était un Casque de parade de cavalerie romaine du premier ou du deuxième siècle découvert en 2010 par un utilisateur de détecteur de métaux à Crosby Garrett, Cumbria. Il a été vendu en privé et fait maintenant partie d’une collection privée.