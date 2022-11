Le «jardinage de corail» vise à aider la Grande Barrière de Corail à lutter contre le changement climatique

Les jardins sous-marins, où poussent des fragments de corail, font partie des efforts visant à protéger les récifs du changement climatique Un banc de poissons nage à travers une faille dans le corail le long de la Grande Barrière de Corail en Australie. Les événements de blanchissement causés par le réchauffement des mers ont causé des dommages importants au récif. (Michael Robinson Chavez/The Washington Post)

Le monde au large de la côte nord-est de l’Australie est magique mais assiégé, un endroit aux couleurs époustouflantes dans les bons moments mais d’un blanc fantomatique dans les mauvais. Le mal s’est produit à plusieurs reprises ces dernières années, car le réchauffement des mers lié au changement climatique a blanchi le vaste écosystème corallien en dessous. Mais grâce à une collaboration symbiotique entre cinq entreprises touristiques et des scientifiques marins de l’Université de technologie de Sydney, le “jardinage corallien” dans les pépinières sous-marines tente d’aider à préserver la célèbre Grande Barrière de Corail du pays.

Des plongeurs pour les entreprises — tous connaissant intimement le récif et, comme tant d’entreprises, dépendant de sa vitalité — parcourent les fonds marins. Là, ils collectent des morceaux de corail brisés et les attachent à des cadres submergés sur lesquels les fragments peuvent récupérer et se développer. Les touristes soucieux de l’écologie paient pour voir l’attraction inhabituelle.

C’est une stratégie qui, selon Russell Hosp, guide principal des récifs, vise à donner un petit coup de pouce à “Mère Nature”. Une trentaine de jardins sont actuellement cultivés, et les segments de coraux sains qui prospèrent sur leurs structures sous-marines artificielles sont ensuite transplantés dans les zones endommagées du récif.

La Programme de développement des coraux n’est qu’un des nombreux projets le long de la côte du Queensland, dont un, géré par la Reef Restoration Foundation, qui vient de voir son corail planté frayer pour la première fois. Ensemble, ces efforts visent à transformer le récif en le rendant plus résilient.

La conférence COP27 de ce mois-ci en Égypte a discuté des solutions d’adaptation pour les nations coralliennes. Peter Thomson, l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour les océans, a déclaré à un panel qu’il était convaincu de l’efficacité de programmes tels que les pépinières de coraux après avoir vu les résultats dans son pays natal, les Fidji.

“N’acceptez pas l’idée que les récifs coralliens vont disparaître”, a-t-il déclaré. “Nous allons refuser cet avenir.”

Cependant, aucun de ces progrès ne peut surmonter le réchauffement climatique incontrôlé. “Un monde à 1,5 degré sonne vraiment le glas des récifs”, a averti Carol Phua, qui dirige l’Initiative mondiale pour les récifs coralliens de la Fédération mondiale de la faune.

La perte serait tragique. Les coraux sont sans doute la plus étrange des nombreuses formes de vie déconcertantes que l’on peut trouver dans les océans du monde, à la fois animales, végétales et minérales.

L’animal est le polype, une créature transparente à tentacules apparentée à l’anémone et à la méduse. Les polypes coralliens ont des corps spongieux mais ont développé la capacité miraculeuse de sécréter du carbonate de calcium – le même matériau que la roche calcaire – comme protection. Ces barricades de carbonate de calcium constituent l’architecture visible d’un récif.

À l’intérieur du tissu du polype se trouvent une algue vivante appelée zooxanthelle. Ce sont ces organismes unicellulaires qui donnent aux récifs leurs célèbres arcs-en-ciel de couleurs. Et, plus important encore pour le polype, les algues fournissent de la nourriture à leurs hôtes, transformant la lumière du soleil en protéines, graisses et glucides grâce à la photosynthèse.

Il y a des milliards de polypes coralliens, contenant des dizaines de milliards de zooxanthelles, cachés dans la structure dure de la Grande Barrière de Corail. Chaque polype nouveau-né absorbe des algues et sécrète de la roche, ajoutant infiniment à un écosystème qui se développe depuis 20 000 ans.

Le problème, a déclaré Emma Camp, co-fondatrice du programme Coral Nurture et biologiste marin universitaire, est que “les coraux ont une niche environnementale étroite, ou une gamme, qu’ils aiment généralement survivre”.

Les algues coralliennes ne peuvent survivre que dans des eaux plus chaudes. Mais lorsque la température devient trop chaude, les algues commencent à émettre une substance toxique au lieu de nourriture, que le polype éjecte instinctivement et de manière protectrice dans l’océan.

Le résultat est le blanchissement des coraux, et les images saisissantes des récifs après un événement montrent à quoi ressemblent les coraux sans algues à l’intérieur. À moins que la température de l’eau ne baisse et que les algues ne puissent revenir en toute sécurité, le polype meurt de faim et le récif reste incolore.

La Grande Barrière de Corail a connu quatre épisodes de blanchissement dans diverses sections depuis 2016. Même lorsqu’une colonie de corail survit, le stress fait des ravages. Le corail a besoin de temps pour récupérer, et plusieurs blanchissements sur une courte période sont plus susceptibles d’être mortels. Certaines espèces supportent mieux la chaleur que d’autres, mais lorsque les espèces les plus vulnérables meurent, la diversité du récif en souffre.

Les participants de Coral Nurture ont planté près de 77 000 coraux au cours des quatre années du programme. Camp a reconnu que par rapport à l’immensité du récif – la longueur équivalente de la Floride au Maine – le nombre est petit. “Où nous en sommes avec la plupart des efforts de restauration actuels, c’est qu’ils sont locaux”, a-t-elle déclaré.

Cette concentration est quelque chose qu’Alan Wallish apprécie. C’est un opérateur touristique à Cairns qui a passé plusieurs décennies sur le récif, et son entreprise, Passions of Paradise, fait partie des cinq sociétés de guidage partenaires des scientifiques universitaires. L’idée, a-t-il dit, est “de s’occuper de votre propre petit patch”.

Les autres initiatives en cours pour entretenir le récif couvrent toute la gamme. Eye on the Reef, dirigé par la Great Barrier Reef Marine Park Authority, fait appel aux masses de plongeurs qui visitent sous l’eau pour collecter des données pendant leur séjour. Un projet « Coral IVF », dirigé par la Southern Cross University, recueille le sperme et les œufs de corail et les fertilise dans un bassin océanique, déposant les larves dans des régions dégradées.

Les gardes indigènes du peuple Mandubarra sont également impliqués, travaillant avec le groupe de pêcheurs récréatifs OzFish et des chercheurs de l’Université James Cook pour planter des prairies d’herbes marines. Dans un laboratoire près de Townsville, des spécialistes de l’Institut australien des sciences marines expérimentent un film biodégradable d’une épaisseur de molécule qui peut empêcher la chaleur de pénétrer dans l’océan.

Le changement climatique reste la grande mise en garde pour toutes ces initiatives. Les projets d’intervention humaine “vont être essentiels” dans les décennies à venir, a déclaré Scott Heron, physicien de l’environnement au Centre d’excellence ARC pour les études sur les récifs coralliens. Mais ils ne seront plus efficaces que s’ils progressent parallèlement à une diminution rapide des émissions de gaz à effet de serre.

“Nous devons nous attaquer au changement climatique et aux causes du changement climatique d’une manière cohérente avec les politiques, afin de ne pas mettre un chalumeau et un tuyau sur le feu”, a déclaré Heron.

Malgré les probabilités, Hosp est en fait assez optimiste alors qu’il guide les visiteurs sur la Grande Barrière de Corail. “Le travail que nous faisons sur le récif est en conjonction avec le travail effectué dans l’Antarctique et en Afrique, partout dans le monde”, a-t-il déclaré. “Il y a cet effort concerté pour essayer de résoudre le problème de toutes les manières possibles.”