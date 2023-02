Le jardinage communautaire pourrait améliorer votre style de vie et votre santé

Quand je sors dans le jardin, je fais essentiellement tout ce que je faisais en physiothérapie, sauf que c’est excitant et amusant », dit Wooley.

Et en plus des avantages pour sa mobilité, il obtient les avantages supplémentaires de regarder ses plantes pousser, de se connecter avec la nourriture qu’il mange et de partager cette expérience avec un groupe de personnes faisant la même chose.

Litt voit un brillant avenir pour le jardinage en tant qu’intervention sur le mode de vie, mais elle espère que la discussion pourra s’éloigner de l’accent mis sur le poids et l’obésité. Pour elle, aller chez le médecin, monter sur une balance et se faire dire que vous êtes en surpoids ne résout aucun problème fondamental.

“J’aimerais que nous nous concentrions sur les éléments de base pour avoir une vie saine et un mode de vie actif”, déclare Litt. “Et si vous avez un type de corps plus gros, ça va, mais voyons comment bien manger, avoir un peu d’équilibre et soulager le stress, et peut-être que ces choses ensemble deviendront le cocktail dont nous avons besoin.”