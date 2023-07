Le jardin solaire proposé sur les terres de drainage divise le conseil du comté de DeKalb – Shaw Local

SYCOMORE – Un projet de jardin solaire dans le comté rural de DeKalb a récemment divisé le conseil du comté de DeKalb, craignant que le jardin ne s’installe sur un terrain destiné à irriguer plusieurs agriculteurs dans la partie sud-est du comté.

UN demande de permis spécial pour la création d’un jardin solaire de cinq mégawatts dans le canton de Squaw Grove a été renvoyé à l’agent d’audience publique lors d’un vote par division du conseil du comté de DeKalb.

Les législateurs du comté de DeKalb avaient trois options pour la demande de permis spécial d’Ironwood Renewables, avec Shenandoah Solar : approuver la demande, la refuser ou renvoyer la pétition à l’officier d’audience publique. Le conseil du comté a choisi la dernière option lors d’un vote de 15 contre 8. Aucune décision définitive n’a encore été prise sur la demande.

Sept membres républicains du conseil du comté – John Frieders, district 12 ; Kathy Lampkins, District 2; Maureen Little, District 1; Joseph Marcinskowski, district 11 ; Roy Plotte, district 11 ; Tim Bagby, District 3 et Patrick Deutsch, District 2 – ont été rejoints par Scott Campbell, un démocrate du District 7, ont voté contre le renvoi de la pétition pour un examen plus approfondi.

La décision du conseil du comté a été prise après qu’une poignée de commentaires contre la demande d’Ironwood Renewables, la société mère de Shenandoah Solar, ont été formulés par des membres du public lors de la réunion du conseil du 21 juin.

« L’énergie renouvelable peut être très utile et utile dans certaines situations, cependant, cette ferme solaire proposée n’en fait pas partie », a déclaré Kristen Faber, une résidente de la région.

« Il existe un potentiel d’inondations, de pertes de récoltes, d’effets à court et à long terme », a déclaré Alan Bark du canton de Squaw Grove. « Les problèmes de drainage mettent parfois beaucoup de temps à se manifester, et les conditions du permis ne tiennent pas compte de ce problème. Cela empêcherait très certainement l’utilisation de la propriété voisine existante.

Le développeur de projet Hamilton Carrier a assisté à la réunion du conseil du comté et a rejeté les déclarations de Bark et Baker.

« Les problèmes présentés jusqu’à présent ne sont pas différents des problèmes présentés dans d’autres applications pour ce type d’utilisation spéciale », a déclaré Carrier.

Bark a déclaré que le terrain sur lequel le jardin solaire était proposé fait partie du district de drainage de Devine, un important système de voies navigables qui aide à fournir de l’eau pour l’irrigation aux agriculteurs du sud-est du comté de DeKalb.

« Il s’agit d’une grande toile d’araignée sur tout le sol à laquelle toutes ces fermes sont connectées », a déclaré Jerry Osland, membre du conseil républicain du comté du district 12.

Selon les documents du comté, un accord privé entre les propriétaires fonciers a créé le district de drainage mutuel de Devine en 1951, mais ce district de drainage n’apparaît pas sur Cartes du comté de DeKalb des districts de drainage.

« Je ne reproche cependant pas au comté de ne pas avoir identifié le district de drainage mutuel de Devine, ni le pétitionnaire, car il semble qu’il ait été créé en privé et qu’il ait été exploité en privé par les membres participants au cours de son histoire », Audience publique du comté de DeKalb L’officier Dale Clark a écrit ses conclusions de l’audience publique du 27 avril sur la pétition. « Je n’ai trouvé aucun marqueur clair ou numéro d’enregistrement compatible avec le système d’enregistrement d’énumération du comté. En tout état de cause, quelle que soit la nature de cette entité, elle existe clairement et est une partie prenante importante dans ce processus.

Clark a recommandé que la demande de permis spécial soit approuvée. Il a également recommandé aux pétitionnaires de travailler avec des représentants du district de drainage de Devine – l’une des 32 conditions d’approbation énumérées dans les documents du comté.

Bien que la demande de permis spécial ait été renvoyée à l’agent d’audience publique pour un examen plus approfondi, selon les documents du comté, Shenandoah Solar avait embauché Huddleston McBride Land Drainage Company pour mener une enquête sur les tuyaux de drainage, quelque chose qui devrait être terminé avant un développement de site. une demande de permis pourrait être déposée.

« Dans la plupart des cas, je crois fermement aux droits de propriété appartenant au propriétaire de la propriété », a déclaré Frieders. « Mais c’est l’une des rares occasions où je suppose que je serais d’accord avec l’idée que ce district de drainage est si vital pour tant de personnes qui appartiennent à ce district, probablement des personnes qui n’appartiennent pas à ce district. … Lorsque vous vous inscrivez et que vous faites partie d’un district de drainage, vous avez non seulement la responsabilité de vous occuper de ceux [drainage] tuiles, mais vous avez également une responsabilité envers les autres participants de ce district. »