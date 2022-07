Le jardin Good News de St. Andrew apporte des produits frais aux garde-manger de la région – Shaw Local

Parcourir les tomates dans la section des produits d’une épicerie est une tâche que beaucoup trouvent banale lorsqu’ils ramassent, se retournent et examinent chaque tomate, à la recherche de la meilleure. Mais pour des millions d’Américains, les produits frais sont un luxe qu’ils ne peuvent pas se permettre. Au lieu de cela, ils font la queue devant les garde-manger pour recevoir des conserves et des produits secs.

L’insécurité alimentaire a grimpé en flèche pendant la pandémie, 53 millions de personnes se tournant vers les banques alimentaires et les programmes communautaires pour nourrir leur famille, selon Nourrir l’Amérique . Les résidents en situation d’insécurité alimentaire de Downers Grove et de Westmont se sont tournés vers le garde-manger FISH de la région de Downers Grove et le garde-manger Cupboard situé à l’intérieur de la bibliothèque publique de Downers Grove pour obtenir de l’aide.

Bien que ces ressources répondent à un grand besoin, les paroissiens de l’église épiscopale St. Andrew’s à Downers Grove pensaient qu’ils pourraient aider à répondre à une autre dimension de ce besoin : fournir des produits sains et frais aux personnes confrontées à l’insécurité alimentaire.

“Les produits frais ont tendance à être chers, et les gens qui vont aux garde-manger n’obtiennent souvent pas autant de nourriture fraîche, nous leur fournissons donc quelque chose qu’ils ne trouveraient pas autrement”, a déclaré Elaine Cook, une paroissienne impliquée dans St. Andrew’s. Bonne Nouvelle Jardin.

Le Good News Garden est un effort national qui demande à des groupes de planter un jardin et de faire don de ses récoltes aux banques alimentaires locales. St. Andrew’s s’est impliqué dans le projet comme un moyen de créer une communauté au milieu de la pandémie mondiale. Les paroissiens ont construit des parterres de jardin, se sont portés volontaires pour désherber, arroser et récolter le jardin, et maintenant, pour sa deuxième saison, apporter le rendement du jardin à FISH et au garde-manger de la bibliothèque publique de Downers Grove pour fournir des produits frais à ceux qui pourraient en avoir besoin.

L’église espère récolter le jardin deux fois par semaine, avec deux équipes de personnes se réunissant les lundis et vendredis pour le faire. La participation de Cook à l’effort consiste à garder un Blog qui suit la récolte du jardin et sert à éclairer les décisions futures sur les produits qui donnent les meilleurs résultats et qui fonctionnent le mieux pour remplir les garde-manger. Au cours de son premier mois de récolte pour cette saison, le jardin a produit environ quatre livres de radis, qui ont été donnés à FISH.

Malinda Hamann, responsable de l’une des équipes de jardinage, a déclaré que le blog aidera l’église à maximiser son potentiel pour aider les autres. Une chose qu’ils ont apprise l’année dernière, par exemple, était la difficulté de préparer et de livrer la laitue du jardin, a-t-elle déclaré. L’église a également ajusté son jardin pour tenir compte de certains de ses articles les plus populaires tels que les tomates et les concombres.

“Nous avons planté des tomates supplémentaires cette année parce que l’année dernière, elles ont été un tel succès et nous voulons faire ce que nous pouvons pour prendre soin les uns des autres et aider nos voisins à rester en bonne santé”, a déclaré Hamann. “Nous espérons que cela donne aux gens le sentiment qu’il y a des gens dans la communauté qui veulent qu’ils aient le meilleur des choses, pas seulement des choses d’occasion.”

En plus d’aider à répondre aux besoins des autres, Hamann a déclaré que le jardin a aidé l’église à répondre à ses propres besoins en la mettant en relation avec des organisations telles que FISH et la bibliothèque publique de Downers Grove. En établissant ces liens, a-t-elle dit, les organisations peuvent travailler ensemble pour mieux comprendre et répondre aux besoins de la communauté.

Hamann a déclaré que le démarrage du jardin était facile, et elle espère que d’autres pourront regarder au-delà de l’intimidation initiale qu’ils peuvent ressentir et démarrer leur propre Good New Garden pour continuer à répondre aux besoins locaux. Cook, qui était nouvelle dans le monde du jardinage lorsque le projet de St. Andrew a commencé, a déclaré qu’elle avait beaucoup appris en travaillant avec le projet et espère que d’autres se sentiront encouragés à faire de même.

“Il est si important d’obtenir certaines vitamines et nutriments à partir de produits frais, et c’est toute une catégorie d’aliments que nous sommes en mesure de mettre à la disposition des personnes qui en ont besoin”, a déclaré Cook. « Il faut beaucoup de travail pour jardiner, mais nous aimerions voir d’autres institutions entreprendre quelque chose comme ça parce que cela répond vraiment à un besoin dans notre communauté.